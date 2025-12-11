Αλήθεια, πόσο συχνά συναντά κανείς άνθρωπο χωρίς smartwach στο χέρι;

Είναι δύσκολο να δεις χέρι χωρίς smartwatch αναφέρει σε άρθρο της στο BBC η Ρουθ Κλεγκ καθώς βρίσκεται στο τοπικό πάρκο έτοιμη για την προπόνηση του ΣΚ. Υπάρχει ένα αίσθημα προσμονής. Μπορώ να δω την παγωμένη ανάσα των ανταγωνιστών μου καθώς είναι έτοιμοι για εκκίνηση στη γραμμή, αναφέρει.

Πρόκειται για μια ακμάζουσα βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων λιρών. Ονόματα όπως Apple Watch, Samsung Galaxy, Garmin, Huawei Watch και Google Fitbit κυριαρχούν, με μια τεράστια γκάμα μοντέλων για διάφορους τρόπους ζωής. Ανάλογα με την τεχνολογία του μοντέλου που επιλέγεις, οι τιμές κυμαίνονται σε μι ευρύτατη γκάμα.

Οι σκέψεις για το δικό μου αναρωτιέται η συγγραφέας του άρθρου; Αυτή τη στιγμή, είναι εκνευριστικό. Μου λέει ότι είμαι εκτός ρυθμού, κάνοντάς με να αναρωτιέμαι αν τα δέντρα από πάνω μου μπλοκάρουν το σήμα GPS…

Και συνεχίζει: Εκατομμύρια από εμάς δένουμε αυτούς τους μικρούς μετρητές στον καρπό μας και τους φοράμε 24/7, φαινομενικά άνετοι με το γεγονός ότι μας παρακολουθούν συνεχώς. Πέρασαν οι μέρες που τα χρησιμοποιούσαμε μόνο για να μας δώσουν μια ιδέα για τα βήματά μας. Τώρα μπορούν να μετρήσουν τα μοτίβα ύπνου, την αρτηριακή πίεση, τους καρδιακούς παλμούς, τη μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού (HRV), το οξυγόνο, τα επίπεδα γλυκόζης, το VO2 max.

Είναι δύσκολο να βρεις σωματική λειτουργία που να μην παρακολουθούν.

Κάνουν, ωστόσο, πράγματι, τα έξυπνα κινητά όσα υπόσχονται;

Κάθε μοντέλο smartwatch έχει τον δικό του τρόπο μέτρησης των ζωτικών λειτουργιών και ερμηνείας των δεδομένων, όμως τα περισσότερα χρησιμοποιούν αισθητήρες στο πίσω μέρος του ρολογιού, εξηγεί το ίδιο άρθρο.

Συνήθως εκπέμπουν μικρά πράσινα LED φώτα στον καρπό για να παρακολουθούν τη ροή του αίματος και να ανιχνεύουν τους παλμούς. Πιο εξελιγμένες συσκευές ανιχνεύουν αλλαγές στο ηλεκτρικό ρεύμα του δέρματος για να εκτιμήσουν τα επίπεδα άγχους.

Ο Νιλς Πικ, καθηγητής Επιστήμης Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, λέει ότι γενικά, για τα smartwatches, υπάρχει μια «λεπτή ισορροπία» — αν και η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία μπορεί πράγματι να σώσει ζωές, «ανιχνεύοντας ασθένειες πριν εμφανιστούν συμπτώματα», μπορεί επίσης να μας μετατρέψει στους «υγιείς που ανησυχούν».

Λέει ότι ορισμένες από τις πιο πρόσφατες συσκευές μπορούν να κάνουν τεστ όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την υγεία της καρδιάς. Μπορούν να ειδοποιήσουν αν κάποιος έχει κολπική μαρμαρυγή (AF), όπου η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς είναι ανώμαλη και προκαλεί ακανόνιστο παλμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος πρόκειται να πάθει καρδιακή προσβολή, αλλά μπορεί να αποτελεί προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού, θρόμβου ή καρδιακών προβλημάτων στο μέλλον.

Πως ερμηνεύονται τα στοιχεία για την υγεία μας που δίνει το έξυπνο κινητό;

Το πώς ερμηνεύονται αυτά τα στοιχεία όμως είναι περίπλοκο. Ο καθηγητής Πικ φοβάται ότι όσο προστίθενται λειτουργίες, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τα δεδομένα τους. Η κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια καρδιολογίας Λίντσεϊ Ρόσμαν συμφωνεί. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα για τον αντίκτυπο της φορετής τεχνολογίας σε ομάδα καρδιολογικών ασθενών. Σε μια μελέτη που διενήργησε σε μια μικρή, εξειδικευμένη ομάδα – και όχι για στον γενικό πληθυσμό – το 20% των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούσαν wearables παρουσίασαν άγχος και «ήταν πολύ πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν ιατρικές υπηρεσίες».

Μερικοί άνθρωποι όμως έχουν πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία.

«Δεν πρόκειται να με κάνει Ολυμπιονίκη ή κάτι τέτοιο,» λέει στην συντάκτρια του άρθρου του BBC ο Μαρκ Μόρτον, κτηνίατρος από το Τσέσιρ, για τη συσκευή Whoop που φορά στο μπράτσο του, «αλλά πραγματικά με έχει κάνει να σκεφτώ την υγεία μου.»

Ο 43χρονος πατέρας δύο παιδιών φορά έναν μετρητή φυσικής κατάστασης που του δίνει καθημερινή ανάλυση του ύπνου του. «Έχει αλλάξει εντελώς τη στάση μου απέναντι στον ύπνο,» λέει. «Έπινα μια μπίρα, μία ή δύο, πριν τον ύπνο για να χαλαρώσω, αλλά μετά είδα πόσο χαλάει την ποιότητα του ύπνου».

Πίσω στο προπονητικό Σαββατοκύριακό της, η Κλεγκ αναφέρει: Ρίχνω μια ματιά στο ρολόι μου για 6.350ή φορά. Αυτό που βλέπω είναι άραγε ακριβές;

«Εξαρτάται τι εννοείς ακριβές,» λέει η δρ. Κέλι Μπόουντεν-Ντέιβις, ανώτερη λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών Άσκησης και Αθλητισμού στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

«Δεν πρόκειται να σου δώσουν εργαστηριακής ακρίβειας αποτελέσματα. Δεν σου δίνουν αληθινή μέτρηση της ταχύτητας ή του ρυθμού σου σε μια δεδομένη στιγμ..»

Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες — το GPS δεν είναι πάντα αξιόπιστο για αρχή. Μετά, αν το ρολόι μετακινηθεί στον καρπό, μπορεί να μη συλλέξει τα δεδομένα που χρειάζεται για ακριβή μέτρηση.

Η δρ. Μπόουντεν-Ντέιβις λέει ότι επειδή δεν υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με μια ιατρική συσκευή, δεν μπορούν να μας δώσουν αληθινή εικόνα της υγείας μας. Αλλά μπορούν να μας δώσουν μια προσωπική βάση αναφοράς, λέει.

«Έπειτα μπορείς να δεις πώς τα πας — αν έχεις γίνει πιο γρήγορος, αν κοιμήθηκες καλύτερα, αν έκαψες περισσότερες θερμίδες. Είναι πραγματικά χρήσιμα γι’ αυτό».

Για πολλούς από εμάς, αυτά τα ρολόγια είναι καθαρά προσωπική υπόθεση, καταλήγει η ίδια..

Μελέτη σε 384 χρήστες: Τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις

Σύμφωνα, τώρα, με μελέτη του που έχει δημοσιευτεί από το International Journal of Research Publication and Reviews και αναφέρει το researchgate.net, η ευρεία υιοθέτηση των έξυπνων ρολογιών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση υγιεινών συμπεριφορών, καθώς παρακολουθούν ζωτικές ενδείξεις, καταγράφουν τις καθημερινές δραστηριότητες και ενθαρρύνουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Η τεχνολογία των smartwatches είναι σημαντική χάρη στην ικανότητά της να αυξάνει την επίγνωση και να παρακινεί τους χρήστες, συμβάλλοντας στη μείωση των κινδύνων υγείας που σχετίζονται με τη σωματική αδράνεια και τις ανθυγιεινές συνήθειες.

Η εν λόγω μελέτη εξέτασε 384 χρήστες smartwatch για να διερευνήσει τα πρότυπα χρήσης τους και τον αντίκτυπο των συσκευών αυτών στη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι η ενσωμάτωση των smartwatches στην καθημερινότητα ενισχύει συμπεριφορές υπέρ της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του ύπνου, της σωματικής δραστηριότητας και της καρδιαγγειακής υγείας.

Ωστόσο, ορισμένες προκλήσεις — όπως η ενόχληση κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι ανακρίβειες των αισθητήρων, το υψηλό κόστος και οι ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα — μπορεί να περιορίσουν τη δέσμευση των χρηστών και την αποτελεσματικότητα των συσκευών.

Η μελέτη υπογραμμίζει τον ρόλο των έξυπνων ρολογιών ως αποτελεσματικών εργαλείων προληπτικής υγείας, αλλά τονίζει επίσης την ανάγκη για βελτιώσεις στην ακρίβεια των αισθητήρων και στις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εξετάσει τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της χρήσης των έξυπνων κινητών στη σωματική και νευρολογική υγεία, με έμφαση στη διατήρηση θετικών εκβάσεων υγείας και στην ικανοποίηση των χρηστών.

Με ποληροφορίες από: BBC, researchgate.net