Τελικά είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT για τον προγραμματισμό των γευμάτων μας; Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με ένα «ναι» ή ένα «όχι».

Δεν χωράει αμφιβολία ότι ένας καλά μελετημένος προγραμματισμός των γευμάτων μας βοηθά στο να τρεφόμαστε πιο υγιεινά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μας απαλλάσσει από την πίεση των καθημερινών αποφάσεων σχετικά με το φαγητό. Όμως, η δημιουργία ενός εβδομαδιαίου πλάνου απαιτεί πολύ χρόνο και η πρόσληψη ενός διατροφολόγου είναι συχνά ακριβή. Για αυτό και πολλοί εμάς στρεφόμαστε προς την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ως μια εύκολη λύση. Παρότι όμως είναι μια γρήγορη, δωρεάν και εύκολη λύση, θεωρείται άραγε η AI μια αξιόπιστη μέθοδος για να οργανώνουμε τα γεύματά μας;

Προκειμένου να κατανοήσουμε τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους, απευθυνθήκαμε σε διαιτολόγους. Αυτοί θα μας εξηγήσουν τι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε την AI για τον προγραμματισμό των γευμάτων μας.

Τι εννοoύμε όταν μιλάμε για προγραμματισμό γευμάτων και τι σχέση έχει με αυτό το ChatGPT;

Προγραμματισμός γευμάτων σημαίνει να αποφασίζουμε εκ των προτέρων τι θα φάμε κάθε εβδομάδα και να δημιουργούμε ένα εβδομαδιαίο μενού και την αντίστοιχη λίστα αγορών για το σούπερ μάρκετ. Αυτό μπορεί να διαμορφωθεί με πολλούς τρόπους και να είναι προσαρμοσμένο στις διατροφικές μας ανάγκες, στους στόχους υγείας, στις προτιμήσεις ή/και στον προϋπολογισμό μας.

Όμως αλήθεια, αυτή είναι δουλειά του ειδικού ή μπορούμε να δημιουργήσουμε το εβδομαδιαίο μας πλάνο μόνοι μας χρησιμοποιώντας εφαρμογές;

«Η AI μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική και πρακτική αφετηρία για όσους από εμάς θέλουμε να ενσωματώσουμε τον προγραμματισμό γευμάτων στην καθημερινότητά μας», εξηγεί η Πατρίσια Κολέτσα, διαιτολόγος και ιδρύτρια του Dietitian Dish. Η ίδια όμως διευκρινίζει πως «Δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στην AI. Γιατί μόνο η συνεργασία με έναν διαιτολόγο μας προσφέρει μια ολιστική, εξατομικευμένη και ευέλικτη προσέγγιση για αδυνάτισμα ή συντήρηση του βάρους μας. Ενώ το οποιοδήποτε απλό πλάνο γευμάτων είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ».

Με απλά λόγια, για να χάσουμε ή να διατηρήσουμε το βάρος μας θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν πολλοί περισσότεροι παράγοντες από τη διατροφή, όπως τα επίπεδα δραστηριότητας, η διαχείριση του άγχους, τυχόν παθήσεις όπως ο διαβήτης. Και η AI αδυνατεί να συνυπολογίσει όλους αυτούς τους παράγοντες και να μας δώσει μια σαφή απάντηση για το τι πρέπει να τρώμε και ποια ώρα της ημέρας.

Και αν το ChatGPT είναι η μόνη βοήθεια που αντέχει το μπάτζετ μας;

Να πώς θα το αξιοποιήσουμε σωστά στον προγραμματισμό των γευμάτων μας:

Δίνουμε όσες περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται

Περιγράφουμε αναλυτικά τις διατροφικές μας προτιμήσεις, τυχόν αλλεργίες, απαρριθμούμε τα τρόφιμα που ήδη έχουμε στο σπίτι και εξηγούμε ποιοι περίπου είναι οι στόχοι μας (αδυνάτισμα, συντήρηση, αύξηση όγκου, απώλεια λίπους)

Ζητάμε και λίστα αγορών μαζί με το πλάνο

Αυτό είναι ένα μέτρο πολύ πρακτικό και βοηθητικό για την εφαρμογή του πλάνου. Εξασφαλίζει οικονομία στην πρόσληψη θερμίδων αλλά και στο πορτοφόλι μας.

Ελέγχουμε προσεκτικά το πλάνο

Καλύπτει τις ανάγκες μας; Συμπεριλαμβάνει τις προτιμήσεις και τους περιορισμούς μας; Αν όχι, αποκλείεται να το τηρήσουμε και όλος ο κόπος ο δικός μας αλλά και του Chat θα πάει χαμένος.

Ζητάμε αξιολόγηση του πλάνου από έναν διαιτολόγο

Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά αν έχουμε κάποιον ειδικό στον κύκλο μας που προσφέρεται να μας βοηθήσει, τότε ας κάνουμε μια ερώτηση.

(Με πληροφορίες από huffpost.com

