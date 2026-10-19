Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Telematics and Informatics εξέτασε τη σχέση μεταξύ των τρόπων επικοινωνίας και της συναισθηματικής εγγύτητας σε 159 νέους ανθρώπους.

Στα ζευγάρια που βρίσκονται ήδη σε σχέση, η συχνή ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής οικειότητας και ικανοποίησης.

Αντιθέτως, για όσους βρίσκονται στο στάδιο της ερωτικής προσέγγισης, η χρήση ποικίλων μέσων επικοινωνίας ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη του δεσμού τους.

Ανεξάρτητα από το στάδιο της σχέσης, οι προσωπικές συναντήσεις παραμένουν καθοριστικές για την ενίσχυση της οικειότητας και της ικανοποίησης μεταξύ των ατόμων.

Η έρευνα επισημαίνει ότι η τεχνολογία διαφοροποιεί τους τρόπους έκφρασης του ενδιαφέροντος χωρίς να υποκαθιστά την ανάγκη για ανθρώπινη παρουσία.

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Στην αρχή ενός έρωτα, ακόμη και ένα σύντομο μήνυμα μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Περιμένουμε μια απάντηση, αναζητούμε σημάδια ενδιαφέροντος, μοιραζόμαστε μικρές στιγμές της καθημερινότητάς μας. Καθώς η σχέση εξελίσσεται, η επικοινωνία αλλάζει χαρακτήρα. Ένα αυθόρμητο «σε σκέφτομαι» μπορεί να γίνει ένας τρόπος να αισθανθούμε κοντά στον άλλον, ακόμη κι όταν μας χωρίζουν χιλιόμετρα.

Πόσο όμως, συμβάλλουν αυτές οι καθημερινές ανταλλαγές στη συναισθηματική εγγύτητα; Και τι προσφέρει η προσωπική συνάντηση που ενδεχομένως δεν μπορεί να υποκαταστήσει η ψηφιακή επικοινωνία;

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Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Telematics and Informatics, εξετάζει ακριβώς αυτή τη σχέση ανάμεσα στους τρόπους επικοινωνίας, την οικειότητα και την ικανοποίηση από τον ερωτικό δεσμό.

Άλλη η επικοινωνία στο φλερτ, άλλη μέσα στη σχέση

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 159 νέους ανθρώπους, με μέση ηλικία τα 19,4 χρόνια. Ορισμένοι βρίσκονταν ήδη σε ερωτική σχέση, ενώ άλλοι ενδιαφέρονταν για κάποιο πρόσωπο, χωρίς να έχουν ακόμη συνάψει σχέση μαζί του.

Μέσα από διαδοχικές καθημερινές καταγραφές, οι συμμετέχοντες ανέφεραν πόσο συχνά συναντούσαν το πρόσωπο που τους ενδιέφερε, αντάλλασσαν μηνύματα, συνομιλούσαν τηλεφωνικά ή επικοινωνούσαν μέσω κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, αξιολογούσαν πόσο κοντά αισθάνονταν στον άλλον και πόση ικανοποίηση αντλούσαν από τη μεταξύ τους σχέση.

Παρά τη θέση που έχουν τα κινητά τηλέφωνα στην ερωτική μας ζωή, οι προσωπικές συναντήσεις διατηρούν τη σημασία τους.

Τα ευρήματα ανέδειξαν μια ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα στην ερωτική προσέγγιση και σε έναν ήδη διαμορφωμένο δεσμό.

Στα ζευγάρια που βρίσκονταν σε σχέση, η συχνότερη ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων συνδεόταν με μεγαλύτερη συναισθηματική οικειότητα. Αντίθετα, στους συμμετέχοντες που ενδιαφέρονταν ερωτικά για κάποιον, αλλά δεν είχαν ακόμη σχέση μαζί του, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη στατιστικά σημαντική σύνδεση.

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Το εύρημα δεν σημαίνει ότι τα μηνύματα είναι ασήμαντα στην αρχή μιας γνωριμίας. Δείχνει, ωστόσο, ότι η σχέση ανάμεσα στην ψηφιακή επικοινωνία και στη συναισθηματική εγγύτητα διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο του ερωτικού δεσμού.

Η σημασία της προσωπικής παρουσίας

Παρά τη θέση που έχουν τα κινητά τηλέφωνα στην ερωτική μας ζωή, οι προσωπικές συναντήσεις διατηρούν τη σημασία τους.

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Σύμφωνα με τη μελέτη, τις ημέρες κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες επικοινωνούσαν περισσότερο πρόσωπο με πρόσωπο με το πρόσωπο που τους ενδιέφερε, ανέφεραν γενικά υψηλότερα επίπεδα οικειότητας και ικανοποίησης.

Η φυσική παρουσία επιτρέπει μια επικοινωνία που δεν περιορίζεται στις λέξεις. Το βλέμμα, οι εκφράσεις του προσώπου, ο τόνος της φωνής και οι αυθόρμητες αντιδράσεις αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης επαφής.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι μια προσωπική συνάντηση είναι πάντοτε ουσιαστικότερη από μια συζήτηση μέσω μηνυμάτων. Η ποιότητα της επικοινωνίας δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το μέσο που χρησιμοποιούμε.

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Όταν ο έρωτας αναπτύσσεται μέσα από διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορούσε τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο στάδιο της ερωτικής προσέγγισης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χρήση περισσότερων διαφορετικών μέσων επικοινωνίας συνδεόταν, σε αυτή την ομάδα, με μεγαλύτερη οικειότητα και ικανοποίηση.

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Με άλλα λόγια, η επικοινωνία που εκτυλίσσεται άλλοτε μέσα από μια συνάντηση, άλλοτε από μια τηλεφωνική συνομιλία και άλλοτε από γραπτά μηνύματα φαίνεται να συνδέεται με την ανάπτυξη της εγγύτητας στην αρχή μιας πιθανής σχέσης.

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Η ίδια συνολική συσχέτιση δεν διαπιστώθηκε στους συμμετέχοντες που είχαν ήδη σύντροφο.

Η διαφορά αυτή έχει ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι η ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας μπορεί να συνδέεται διαφορετικά με την οικειότητα όταν δύο άνθρωποι προσπαθούν να γνωριστούν και όταν έχουν ήδη δημιουργήσει έναν σταθερό δεσμό.

Μπορεί ένα μήνυμα να μας κάνει να αισθανθούμε ότι μας αγαπούν;

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Η έρευνα δεν εξέτασε άμεσα αν ένα μήνυμα αυξάνει την αίσθηση ότι μας αγαπούν. Ούτε μπορεί να αποδείξει ότι η συχνότερη επικοινωνία δημιουργεί από μόνη της μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα.

Είναι πιθανό να συμβαίνει και το αντίστροφο: όσο πιο κοντά αισθανόμαστε σε έναν άνθρωπο, τόσο περισσότερο επιθυμούμε να επικοινωνούμε μαζί του.

Επιπλέον, η σχετικά μικρή κλίμακα της μελέτης και η νεαρή ηλικία των συμμετεχόντων επιβάλλουν προσοχή στη γενίκευση των συμπερασμάτων.

Εκείνο που αναδεικνύεται, πάντως, είναι ότι η επικοινωνία στον έρωτα δεν έχει πάντοτε την ίδια λειτουργία. Στην αρχή μιας γνωριμίας μπορεί να αποτελεί έναν τρόπο ανακάλυψης του άλλου, ενώ μέσα σε μια σχέση να συμβάλλει στη διατήρηση της συναισθηματικής εγγύτητας.

Εν ολίγοις, η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει τους τρόπους με τους οποίους εκφράζουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη μας, όχι όμως απαραίτητα και την ανθρώπινη ανάγκη να αισθανόμαστε ότι ο άλλος είναι πραγματικά παρών στη ζωή μας.

Με πληροφορίες από Science Direct