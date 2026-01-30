Πολλοί αναρωτιόμαστε γιατί να μην μπορούμε να μείνουμε φιλοί με έναν/μία πρώην, ποιός έχει καθιερώσει αυτό τον κανόνα ότι όταν χωρίζουμε δεν πρέπει να ξανα δούμε ποτέ τον άλλον και γιατί να χάνουμε άτομα από την μια στιγμή στην άλλη ενώ κάποτε σήμαιναν τόσα πολλά για εμάς;

Στην ζωή μας κάποιοι άνθρωποι θα είναι απλά περαστικοί, κάποιοι άλλοι όμως μπορεί και να μην φύγουν ποτέ, ίσως απλά αλλάξει ο τρόπος στον οποίο υπάρχουν μέσα σε αυτήν και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

Ωστόσο για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας και στον άλλον, ωφείλουμε να σκεφτούμε και να αξιολογήσουμε καλά τους λόγους τους οποιούς θέλουμε να κρατήσουμε κάποιον στην ζωή μας. Καθώς τα όρια ανάμεσα στη συναισθηματική ωριμότητα και την προσωπική φροντίδα είναι λεπτά, είναι σημαντικό να δούμε εάν η απόφαση μας να διατηρήσουμε επαφές θα μας κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Personal Relationships και βασίστηκε σε συνεντεύξεις με πάνω από 800 άτομα έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς έχουν επιχειρήσει να παραμείνουν φίλοι με έναν/μία πρώην μετά τον χωρισμό. Οι λόγοι για αυτό ποικίλλουν: ασφάλεια, πρακτικότητα, πολιτισμένες σχέσεις ή συναισθηματικοί δεσμοί. Ωστόσο, οι φιλίες που βασίζονται σε ανεκπλήρωτα ρομαντικά αισθήματα συχνά έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και δεν διαρκούν σύμφωνα με το teenvogue.com

Σύμφωνα πάλι με έρευνα στο sciencedirect.com στην ψυχολογία δείχνουν ότι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος θέλει να μείνει φίλος με έναν πρώην μπορεί να διαφέρουν πολύ. Μερικοί το κάνουν επειδή ο/η πρώην είναι άξιος εμπιστοσύνης ή σημαντικός σε συναισθηματικό επίπεδο, ενώ άλλοι το βλέπουν ως πρακτική σχέση που ανταποκρίνεται σε ανάγκες όπως κοινές κοινωνικές επαφές, οικονομικά ή άλλες δεσμεύσεις.

Επιπλέον, η ίδια έρευνα αναφέρει ότι μερικές φορές ο λόγος που κάποιοι διατηρούν επαφές με πρώην, δείχνει ότι το κάνουν επειδή υπάρχει ακόμα σεξουαλική επιθυμία ή πρακτικά κίνητρα (π.χ. χρήματα, πληροφορίες κ.λπ.) και μπορεί να έχουν πιο μειωμένη ποιότητα φιλίας κι ενίοτε να προκύπτουν και δυσλειτουργικές συμπεριφορές ανάμεσα στους ανθρώπους.

Κάτι άλλο όμως που είναι καλό να έχουμε στον νού μας είναι ότι οι πιο σύντομες ή χαλαρές σχέσεις συχνά μετατρέπονται ευκολότερα σε φιλίες. Όπως επισημαίνει η συγγραφέας Ολίβια Πέτερ, σε άρθρο του bbc.com οι περιστασιακές σχέσεις αφήνουν λιγότερα «ανοιχτά μέτωπα» και συναισθηματικές εκκρεμότητες.

Αντίθετα, στις μακροχρόνιες και βαθιά δεμένες σχέσεις, η φιλία είναι πιο δύσκολη. Εκεί παίζουν ρόλο ο τρόπος που τελείωσε η σχέση, το αν υπήρξε κοινή απόφαση ή αν ο χωρισμός ήταν μονόπλευρος.



Η Ολίβια Πέτερ αναφέρει επίσης ότι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία είναι αν έχουμε αποδεχτεί συναισθηματικά το τέλος. Δεν αρκεί να έχουμε προχωρήσει πρακτικά πρέπει να έχουμε επεξεργαστεί τον χωρισμό σε βάθος.

Αν μένουμε φίλοι με την ελπίδα ότι «κάτι μπορεί να αλλάξει» ή για να παρακολουθούμε τη ζωή του άλλου, τότε δεν μιλάμε για φιλία αλλά για συναισθηματική προσκόλληση. Η φιλία μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν και οι δύο έχουν αφήσει πίσω τους το ρομαντικό στοιχείο, χωρίς κρυφά κίνητρα.

Η φιλία με έναν/μία πρώην μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν υπάρχει συναισθηματική αποστασιοποίηση και ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η απόσταση συχνά αποδεικνύεται η πιο υγιής επιλογή.

Ο χρόνος και η απόσταση βοηθούν την φιλική μετάβαση

Σε άρθρο του yahoo.com τονίζεται η αξία του να «πάρουμε» χρόνο και χώρο πριν επιχειρήσουμε να είμαστε φίλοι με έναν/μία πρώην.

Αυτό σημαίνει ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει μια περίοδος «reset» τουλάχιστον για λίγες εβδομάδες ή μήνες, ώστε να επεξεργαστούμε συναισθηματικά τον χωρισμό, να ορίσουμε σαφή όρια και να αποφύγουμε να αναβιώσουμε ρομαντικές νότες μέσα από καθημερινή επαφή ή επικοινωνία.

Έρευνα που έχει παρουσιαστεί από ειδικούς στο Psychology Today υποστηρίζει ότι υπάρχουν τέσσερις κύριοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να παραμείνει φίλος με έναν/μία πρώην:

αίσθηση ασφάλειας,

πρακτικοί λόγοι (π.χ. κοινά παιδιά ή επαγγελματικοί κύκλοι),

ευγένεια μετά τον χωρισμό,

ανεκπλήρωτα ρομαντικά αισθήματα.

Οι φιλίες που βασίζονται σε ασφάλεια και πρακτικότητα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να λειτουργήσουν θετικά, ενώ αυτές που πηγάζουν από ανεπίλυτους συναισθηματικούς δεσμούς μπορεί να οδηγήσουν σε ζήλια ή παρεξηγήσεις.

Με πληροφορίες από teenvogue.com ,sciencedirect.com, bbc.com, yahoo.com και Psychology Today