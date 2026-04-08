Στην πλατεία Κεφαλαρίου απαθανάτισε πριν από λίγες μέρες ο φακός του περιοδικού ΟΚ! την Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλου και την κόρη τους Μαρίνα. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο νέο τεύχος του εβδομαδιαίου εντύπου- οι πρώτες μετά το δημοσίευμα που έκανε λόγο για κρίση στον γάμο τους προκαλώντας την αυστηρή αντίδρασή της– το ζευγάρι συνοδεύει την κόρη τους Μαρίνα στο μεσημεριανό παιδικό πάρτι που της είχαν οργανώσει για τα 11α γενέθλιά της σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το περιοδικό ΟΚ!, ο σύζυγος της Ελένης Μενεγάκη, Μάκης Παντζόπουλος, φαίνεται να φοράει νάρθηκα στο αριστερό του χέρι, το οποίο έχει καλύψει με το πουκάμισό του, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο η 56χρονη παρουσιάστρια του κρατάει στην αγκαλιά της.

Τα τελευταία χρόνια η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος συνήθιζαν να περνούν τις διακοπές του Πάσχα στις Μαλδίβες, επιλέγοντας το υπερπολυτελές resort One & Only, το οποίο προτιμούν διεθνείς σταρ όπως η Μαντόνα και το ζεύγος Μπέκαμ. Μέχρι στιγμής η παρουσιάστρια δεν έχει ανεβάσει κάποιο στιγμιότυπο από τις διακοπές τους.

Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Συμπληρώνουν 17 χρόνια γνωριμίας

Τον φετινό Ιούλιο συμπληρώνονται 17 χρόνια από την ημέρα που η Ελένη Μενεγάκη γνώρισε τον Μάκη Παντζόπουλο στα Άχλα της Άνδρου, όπου είχε πάει για ολιγοήμερες διακοπές στο ξενοδοχείο του, Onar, με τους κουμπάρους της, Πέτρο Κωστόπουλο και Τζένη Μπαλατσινού.

Μια γνωριμία που στάθηκε κυριολετικά μοιραία, αφού άλλαξε όλη της τη ζωή. Έξι χρόνια μετά θα ερχόταν στον κόσμο η κόρη τους Μαρίνα που μοιάζει πολύ στον περήφανο και άκρως τρυφερό, όπως λένε όλοι, μπαμπά της.

