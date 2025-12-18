Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να λέει «θα το κάνω αργότερα», μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσεις ότι πέρασε η μέρα, η εβδομάδα – ίσως και ο μήνας; Το project της δουλειάς, η νέα ρουτίνα άσκησης, το δύσκολο τηλεφώνημα που αποφεύγεις… όλα παραμένουν στη λίστα «προς εκτέλεση» και σε βαραίνουν ψυχολογικά.

Αν είσαι μία από τις γυναίκες που παλεύουν με την αναβλητικότητα, υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να ξέρεις: δεν είσαι τεμπέλα.

Η αναβλητικότητα δεν είναι ελάττωμα χαρακτήρα· είναι ένας μηχανισμός προστασίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το μυαλό προσπαθεί να σε κρατήσει ασφαλή, μακριά από οτιδήποτε μοιάζει δύσκολο, άβολο ή αβέβαιο. Σε ωθεί προς το «εύκολο» και το «γνωστό». Όμως όσο περισσότερο αναβάλλεις, τόσο πιο μεγάλο, πιο βαρύ και πιο τρομακτικό φαντάζει αυτό που έχεις να κάνεις.

Ως Life Coach, γνωρίζω καλά ότι η πιο δύσκολη στιγμή σε κάθε αλλαγή είναι η αρχή. Ακριβώς εκεί έρχεται να βοηθήσει η απλή αλλά πανίσχυρη Τεχνική των 5 Λεπτών.

Την επόμενη φορά που θα σκεφτείς «άστο για αργότερα», άλλαξε τον στόχο σου.

Μην στοχεύσεις στο να τελειώσεις ολόκληρο το project, να καθαρίσεις όλο το σπίτι ή να γράψεις ένα πλήρες business plan. Πες απλώς στον εαυτό σου:

«Θα ασχοληθώ με αυτό μόνο για 5 λεπτά. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο.»

Πώς εφαρμόζεται στην πράξη:

Διάλεξε το καθήκον που αναβάλλεις εδώ και καιρό.

Βάλε χρονόμετρο για ακριβώς 5 λεπτά.

Ξεκίνα αμέσως, χωρίς σκέψη.

Σταμάτα όταν χτυπήσει το χρονόμετρο.

Η τεχνική αυτή λειτουργεί γιατί ουσιαστικά «ξεγελά» τον εγκέφαλο. Πέντε λεπτά δεν τρομάζουν κανέναν. Δεν υπάρχει πίεση τελειότητας, ούτε φόβος αποτυχίας. Με αυτόν τον τρόπο σπας τον πιο ισχυρό φραγμό όλων: την αδράνεια.

Από την προσωπική μου εμπειρία:

Όταν ξεκίνησα να γράφω το e-book μου για την ενδυνάμωση των γυναικών, το μέγεθος του στόχου με πάγωσε. Έτσι, αποφάσισα να γράφω κάθε πρωί μόνο για 5 λεπτά. Την πρώτη μέρα έγραψα 6. Τη δεύτερη, 10. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, έγραφα μισή ώρα χωρίς καν να το συνειδητοποιώ.

Η Τεχνική των 5 Λεπτών με βοήθησε να ξεπεράσω τον φόβο της «τεράστιας» δουλειάς και να ολοκληρώσω το βιβλίο μου μέσα σε δύο μήνες.

Το κέρδος; Τις περισσότερες φορές, όταν περάσουν τα 5 λεπτά, έχεις ήδη μπει σε ρυθμό και συνεχίζεις φυσικά. Ακόμη όμως κι αν σταματήσεις ακριβώς εκεί, έχεις κερδίσει: έκανες ένα βήμα μπροστά, αντί να μείνεις στάσιμη.

Η αλλαγή δεν έρχεται από τεράστια, αγχωτικά άλματα, αλλά από μικρά και σταθερά βήματα. Ως γυναίκες, συχνά πέφτουμε στην παγίδα του «όλα ή τίποτα». Η Τεχνική των 5 Λεπτών μας θυμίζει ότι το «λίγο» είναι πάντα καλύτερο από το «τίποτα».

Διάλεξε αυτό που αναβάλλεις, βάλε χρονόμετρο για 5 λεπτά και κάνε απλώς την αρχή. Παρατήρησε πώς νιώθεις μετά. Η αίσθηση της μικρής νίκης είναι ο πιο ισχυρός ενισχυτής κινήτρου για να φτάσεις εκεί που θέλεις!