Τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν τη διατήρηση μιας ευχάριστα δροσερής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς όμως να υπάρχει μία ιδανική τιμή για όλους.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επιστήμονες εξετάζουν τη φυσική εναλλαγή της θερμοκρασίας ως έναν πιθανό παράγοντα που ρυθμίζει τους κιρκάδιους ρυθμούς και τον ανθρώπινο ύπνο.

Η πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος κατά τη διάρκεια της νύχτας διευκολύνει την έλευση του ύπνου, ενώ η ζέστη δυσχεραίνει αυτή τη διαδικασία.

Έρευνες σε πληθυσμούς χωρίς σύγχρονες ανέσεις έδειξαν ότι ο χρόνος ύπνου τους συνδέεται με τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά τη νύχτα.

Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την ποιότητα του ύπνου, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η θερμοκρασία αποτελεί ισχυρό ρυθμιστή του βιολογικού ρολογιού.

Οι ειδικοί προτείνουν τη διατήρηση δροσερού περιβάλλοντος στο υπνοδωμάτιο, καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά τη διαχείριση της νυχτερινής θερμοκρασίας ζήτημα δημόσιας υγείας.

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Έχουμε όλοι διαπιστώσει πόσο δύσκολο είναι να αποκοιμηθούμε μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα και πόσο ευκολότερα μας παίρνει ο ύπνος όταν η θερμοκρασία πέφτει. Η εξήγηση ωστόσο, ίσως δεν περιορίζεται στην αίσθηση της άνεσης. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι μεταβολές της θερμοκρασίας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ακόμη και στον συγχρονισμό του βιολογικού μας ρολογιού.

Εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι το φως αποτελεί τον σημαντικότερο εξωτερικό παράγοντα που ρυθμίζει τους κιρκάδιους ρυθμούς, τους εσωτερικούς βιολογικούς κύκλους που καθορίζουν πότε νυστάζουμε, πότε είμαστε σε εγρήγορση και πώς μεταβάλλονται διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μέσα στο εικοσιτετράωρο. Νεότερες επιστημονικές προσεγγίσεις, όμως, στρέφουν την προσοχή και σε έναν δεύτερο παράγοντα: τη φυσική εναλλαγή ζέστης και δροσιάς.

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Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πλησιάζει η ώρα του ύπνου

Καθώς προετοιμαζόμαστε για ύπνο, η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος αρχίζει να μειώνεται. Η πτώση αυτή αποτελεί μέρος του φυσιολογικού κιρκάδιου ρυθμού και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη διαφορά ανάμεσα στις υψηλότερες και τις χαμηλότερες ημερήσιες τιμές να φτάνει περίπου τον έναν βαθμό Κελσίου.

Για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, ο οργανισμός αποβάλλει θερμότητα προς το περιβάλλον. Όταν το υπνοδωμάτιο είναι υπερβολικά ζεστό, η αποβολή θερμότητας δυσχεραίνεται, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έλευση του ύπνου και να αυξάνονται οι πιθανότητες νυχτερινών αφυπνίσεων.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται και από συστηματική ανασκόπηση 36 επιστημονικών μελετών, που δημοσιεύθηκε το 2024 στο περιοδικό Sleep Medicine Reviews. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, συνδέονται γενικά με μικρότερη διάρκεια και χειρότερη ποιότητα ύπνου. Οι επιπτώσεις είναι εντονότερες κατά τους θερμότερους μήνες και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Τι μας διδάσκουν κοινωνίες που ζουν χωρίς τις σύγχρονες ανέσεις

Μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τη σημασία της θερμοκρασίας προέκυψε από έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2015 στο Current Biology.

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Ο ανθρωπολόγος Γκάντι Γέτις και οι συνεργάτες του μελέτησαν τις συνήθειες ύπνου τριών πληθυσμών που διατηρούν έναν τρόπο ζωής με περιορισμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών: των Τσιμάνε στη Βολιβία, των Χάτζα στην Τανζανία και των Σαν στη νότια Αφρική.

Παρότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εκτίθενται στον τεχνητό φωτισμό στον ίδιο βαθμό με τους κατοίκους των σύγχρονων πόλεων, δεν κοιμούνταν αμέσως μετά τη δύση του ήλιου. Αντίθετα, αποκοιμιούνταν κατά μέσο όρο περίπου τρεις ώρες αργότερα και συνήθως ξυπνούσαν πριν από την ανατολή.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η περίοδος του ύπνου τους συνέπιπτε με τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, ενώ η αφύπνιση παρατηρούνταν κοντά στη χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας.

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Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν τους επιστήμονες στην υπόθεση ότι η φυσική διακύμανση της θερμοκρασίας μπορεί να αποτελεί ένα ακόμη περιβαλλοντικό σήμα που επηρεάζει το πότε κοιμόμαστε.

Μπορεί η θερμοκρασία να ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι;

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Πειράματα σε ζώα και ανθρώπινα κύτταρα έχουν δείξει ότι οι επαναλαμβανόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να συγχρονίσουν βιολογικούς ρυθμούς.

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Μικρές μελέτες σε ανθρώπους έχουν επίσης καταγράψει μεταβολές σε δείκτες που σχετίζονται με το βιολογικό ρολόι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μειώνεται τη νύχτα και αυξάνεται το πρωί.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας σε χώρους με ελεγχόμενη θερμοκρασία

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να θεωρήσουμε τη θερμοκρασία εξίσου ισχυρό ρυθμιστή των ανθρώπινων κιρκάδιων ρυθμών με το φως. Άλλωστε, το γεγονός ότι κοιμόμαστε καλύτερα σε ένα δροσερό δωμάτιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει μεταβληθεί και το βιολογικό μας ρολόι.

Πρέπει να αλλάξουμε τη θερμοκρασία του υπνοδωματίου;

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Τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν τη διατήρηση μιας ευχάριστα δροσερής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς όμως να υπάρχει μία ιδανική τιμή για όλους.

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Ο κατάλληλος αερισμός, τα ελαφριά κλινοσκεπάσματα και η αποφυγή της υπερβολικής ζέστης μπορούν να διευκολύνουν τον ύπνο. Αντίθετα, δεν έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται να αναπαράγουμε τεχνητά τις διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας για να ρυθμίσουμε το βιολογικό μας ρολόι.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία περνάμε μεγάλο μέρος της ζωής μας σε χώρους με ελεγχόμενη θερμοκρασία, ενώ οι ολοένα θερμότερες νύχτες δυσκολεύουν τη φυσική αποβολή θερμότητας από το σώμα. Η σχέση ύπνου και θερμοκρασίας αναδεικνύεται και σε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις ίδιες τις συνθήκες της νυχτερινής μας ανάπαυσης.

Με πληροφορίες από BBC, Current Biology, Sleep Medicine Reviews, Nature

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