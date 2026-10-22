Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αντικολλητική επίστρωση των τηγανιών φθείρεται σταδιακά λόγω της χρήσης μεταλλικών εργαλείων, της έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες και του ακατάλληλου καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων.

Η συστηματική χρήση σκληρών σφουγγαριών και η απουσία προστασίας κατά την αποθήκευση των σκευών επιταχύνουν τη φθορά της επιφάνειας, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Για την παράταση της διάρκειας ζωής τους, προτείνεται το μαγείρεμα σε μέτρια φωτιά, η χρήση ξύλινων εργαλείων και το πλύσιμο στο χέρι με μαλακά σφουγγάρια.

Όταν η αντικολλητική επίστρωση παρουσιάζει εκτεταμένες γρατζουνιές ή ξεφλουδίζει, η αντικατάσταση του σκεύους αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και ασφαλή λύση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αγοράζουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι για να μαγειρεύουμε πιο εύκολα, χωρίς να ανησυχούμε ότι τα αυγά, οι πατάτες ή άλλα φαγητά θα κολλήσουν στον πάτο του. Τι γίνεται, όμως, όταν ύστερα από κάποιο διάστημα αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα;

Συχνά, η αιτία βρίσκεται στη φθορά της αντικολλητικής επίστρωσης, η οποία μπορεί να επιταχυνθεί από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και καθαρίζουμε το σκεύος. Η υψηλή θερμοκρασία, τα μεταλλικά σκεύη και το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της επίστρωσης με την πάροδο του χρόνου.

Advertisement

Advertisement

Γιατί αρχίζει να κολλάει το αντικολλητικό τηγάνι;

Η αντικολλητική ιδιότητα δεν διαρκεί για πάντα. Με τη χρήση, η επιφάνεια μπορεί να φθαρεί, ιδιαίτερα όταν την εκθέτουμε συστηματικά σε υψηλές θερμοκρασίες ή την τρίβουμε με σκληρά σφουγγάρια και λειαντικά καθαριστικά. Η America’s Test Kitchen επισημαίνει ότι ακόμη και οι σύγχρονες αντικολλητικές επιστρώσεις είναι ευάλωτες στις γρατζουνιές και χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που κολλάει λίγο φαγητό πρέπει να πετάξουμε το τηγάνι. Αν, όμως, το πρόβλημα επιμένει παρά τη σωστή χρήση, η επίστρωση μπορεί να έχει χάσει σημαντικό μέρος της αποτελεσματικότητάς της. Όταν ξεφλουδίζει, αποκολλώνται κομμάτια της ή εμφανίζει εκτεταμένες φθορές, είναι προτιμότερο να το αντικαταστήσουμε.

Τα λάθη που φθείρουν την αντικολλητική επίστρωση

1. Μαγειρεύουμε σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία

Η έντονη θερμότητα μπορεί να καταστρέψει σταδιακά την επίστρωση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να μην αφήνουμε ένα άδειο αντικολλητικό τηγάνι να θερμαίνεται για πολλή ώρα πάνω στο μάτι. Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR) επισημαίνει ότι τα σκεύη με επίστρωση PTFE δεν πρέπει να υπερθερμαίνονται, καθώς σε θερμοκρασίες περίπου 360°C και άνω μπορεί να απελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.

2. Χρησιμοποιούμε μεταλλικές σπάτουλες και πιρούνια

Σύμφωνα με το Real Simple τα μεταλλικά σκεύη (κουτάλες σπάτουλες κτλ.), ειδικά όταν τα χρησιμοποιούμε με δύναμη ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις, μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια. Προτιμάμε ξύλινα ή σιλικονούχα εργαλεία και αποφεύγουμε να κόβουμε το φαγητό απευθείας μέσα στο τηγάνι.

Advertisement

3. Το καθαρίζουμε με σκληρά σφουγγάρια ή το βάζουμε στο πλυντήριο πιάτων χωρίς να ελέγξουμε τις οδηγίες.

Ακόμη κι αν η επιφάνεια φαίνεται ανθεκτική, το τραχύ τρίψιμο και ορισμένα απορρυπαντικά μπορούν να επιταχύνουν τη φθορά. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πλένουμε το τηγάνι στο χέρι με χλιαρό νερό, υγρό πιάτων και ένα μαλακό σφουγγάρι, εκτός αν ο κατασκευαστής δίνει διαφορετικές οδηγίες.

4. Στοιβάζουμε τα σκεύη χωρίς προστασία.

Advertisement

Η America’s Test Kitchen επισημαίνει ότι όταν τοποθετούμε άλλα τηγάνια ή κατσαρόλες το ένα πάνω στο άλλο, η τριβή μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές. Ένα προστατευτικό διαχωριστικό ή ένα καθαρό, μαλακό ύφασμα ανάμεσα στα σκεύη βοηθά να περιορίσουμε τις φθορές.

Πώς θα παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής του;

Για να διατηρήσουμε το αντικολλητικό τηγάνι μας σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζεται κάποια περίπλοκη διαδικασία. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή έως μέτρια φωτιά, χρησιμοποιούμε κατάλληλα εργαλεία και το καθαρίζουμε χωρίς έντονο τρίψιμο. Παράλληλα, ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς οι προδιαγραφές διαφέρουν ανάλογα με το είδος της επίστρωσης.

Αν το φαγητό εξακολουθεί να κολλάει, μπορούμε να δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε μικρή ποσότητα λαδιού και να προσαρμόσουμε τη θερμοκρασία. Ωστόσο, αυτά τα βήματα δεν μπορούν να αποκαταστήσουν μια επίστρωση που έχει φθαρεί σημαντικά. Όπως σημειώνει και το Real Simple, όταν το τηγάνι έχει χάσει την αντικολλητική του ιδιότητα, η αντικατάσταση είναι συχνά η πιο πρακτική και ασφαλής λύση.

Advertisement

Μπορούμε, τέλος, να κρατήσουμε το αντικολλητικό τηγάνι για πιο ευαίσθητα τρόφιμα, όπως τα αυγά, και να χρησιμοποιούμε ανοξείδωτα ή μαντεμένια σκεύη για άλλες παρασκευές. Με τη σωστή φροντίδα, αποφεύγουμε την πρόωρη φθορά και αξιοποιούμε καλύτερα τον εξοπλισμό της κουζίνας μας.

Με πληροφορίες από America’s Test Kitchen,BfR, Real Simple

Advertisement