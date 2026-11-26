Μια απλή ιδέα που παρουσίασε πρόσφατα η Julia Marcum στον λογαριασμό της στο Instagram, έρχεται να δώσει λύση σε μια μικρή καθημερινή ταλαιπωρία. istock

Μπαχαρικά: 5 απλές ιδέες για να βάλουμε τάξη και να κερδίσουμε χώρο

Κουρτίνες: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε με το μήκος τους

Ποιο είναι το πιο βρώμικο πάτωμα στο σπίτι; Τι κρύβει και πώς το καθαρίζουμε σωστά

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση ενός μικρού και καλαίσθητου καλαθιού στην κουζίνα διευκολύνει τη συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, αποφεύγοντας τις συνεχείς μετακινήσεις προς τον χώρο των άπλυτων ρούχων.

Οι ειδικοί προτείνουν την τοποθέτηση του καλαθιού κοντά στον νεροχύτη ή σε στενά σημεία, επιλέγοντας υλικά που ενσωματώνονται αρμονικά στη διακόσμηση του χώρου.

Για την αποφυγή της μούχλας και των οσμών, τα βρεγμένα πανιά πρέπει να στεγνώνουν πριν τοποθετηθούν στο καλάθι, ενώ απαιτείται και ο τακτικός καθαρισμός του ίδιου του κάδου.

Η συγκεκριμένη πρακτική οργάνωσης προσφέρει μια λειτουργική λύση στην καθημερινή διαχείριση των υφασμάτων της κουζίνας χωρίς να απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στον χώρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην κουζίνα χρησιμοποιούμε καθημερινά πετσέτες, πανιά καθαρισμού, υφασμάτινες πετσέτες και τραπεζομάντιλα. Άλλα λερώνονται κατά την προετοιμασία του φαγητού, άλλα συγκεντρώνουν υγρασία από το πλύσιμο των πιάτων και άλλα χρειάζονται αντικατάσταση μετά από το γεύμα.

Το αποτέλεσμα είναι να μεταφέρουμε συνεχώς τα χρησιμοποιημένα αυτά υφάσματα στο καλάθι με τα άπλυτα ή να τα αφήνουμε προσωρινά σε κάποιο σημείο της κουζίνας, μέχρι να συγκεντρωθούν για πλύσιμο.

Advertisement

Advertisement

Μια απλή ιδέα που παρουσίασε πρόσφατα η Julia Marcum, δημιουργός του δημοφιλούς blog διακόσμησης και οργάνωσης σπιτιού Chris Loves Julia, στον λογαριασμό της στο Instagram, έρχεται να δώσει λύση σε αυτή τη μικρή καθημερινή κατάσταση.

Η πρότασή της; Να τοποθετήσουμε ένα μικρό καλάθι για άπλυτα μέσα στην κουζίνα.

Ένα καλάθι που συνδυάζει πρακτικότητα και αισθητική

Η Marcum εξηγεί ότι δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε κάθε χρησιμοποιημένη πετσέτα ή πανί στον χώρο όπου συγκεντρώνουμε τα άπλυτα ρούχα. Αντίθετα, μπορούμε να έχουμε ένα ξεχωριστό καλάθι στην κουζίνα, όπου θα τοποθετούμε τα υφάσματα που χρειάζονται πλύσιμο.

«Μην τρέχετε μέχρι τον χώρο όπου βρίσκεται το πλυντήριο. Απλά βάλτε ένα μικρό καλάθι στο πάτωμα, σε μια διακριτική γωνιά ή ακόμη και σε εμφανές σημείο», προτείνει.

Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή του κατάλληλου αντικειμένου. Δεν πρόκειται για ένα ογκώδες καλάθι για άπλυτα, αλλά για ένα μικρότερο, καλαίσθητο καλάθι που μπορεί να ενσωματωθεί αρμονικά στη διακόσμηση της κουζίνας.

Η ίδια χρησιμοποιεί ένα πλεκτό καλάθι με χερούλια, στο οποίο συγκεντρώνει πετσέτες κουζίνας, πανιά καθαρισμού, υφασμάτινες πετσέτες φαγητού και τραπεζομάντιλα.

Έτσι, αντί να πηγαινοερχόμαστε πολλές φορές μέσα στην ημέρα, μπορούμε να μεταφέρουμε όλα τα άπλυτα υφάσματα μαζί.

Advertisement

Πού είναι καλύτερο να το τοποθετήσουμε;

Η Ryen Toft, επαγγελματίας στην οργάνωση εσωτερικών χώρων και ιδρύτρια της Simply Luxe Organizing, εφαρμόζει την ίδια πρακτική στο σπίτι της.

«Τοποθετώ το δικό μου κοντά στον νεροχύτη ή στο πλυντήριο πιάτων, ποτέ όμως σε μια κεντρική νησίδα, όπου θα είναι το πρώτο πράγμα που θα βλέπουν οι επισκέπτες», εξηγεί.

Advertisement

Για μικρότερες κουζίνες προτείνει ένα στενό καλάθι με καπάκι, το οποίο μπορεί να χωρέσει ανάμεσα στο ψυγείο και σε ένα ντουλάπι.

Το καπάκι βοηθά στον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών, ενώ ένα καλάθι από φυσικά υλικά μπορεί να λειτουργήσει και ως διακοσμητικό στοιχείο.

Εάν προτιμούμε ένα ανοιχτό καλάθι, η Toft συνιστά να μεταφέρουμε τα χρησιμοποιημένα υφάσματα στο τέλος κάθε μέρας στον χώρο με τα άπλυτα.

Advertisement

Μια σημαντική λεπτομέρεια για την υγιεινή

Advertisement

Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: δεν πρέπει να αφήνουμε βρεγμένες πετσέτες και πανιά στοιβαγμένα μέσα σε ένα κλειστό καλάθι.

Η υγρασία που παραμένει εγκλωβισμένη μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας και τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), τα υγρά υφάσματα πρέπει να στεγνώνουν εγκαίρως και να μη μένουν βρεγμένα μέσα σε καλάθια με άπλυτα.

Advertisement

Επομένως, εάν ένα πανί είναι πολύ βρεγμένο, καλό είναι να το απλώνουμε μέχρι να στεγνώσει ή να το πλένουμε άμεσα. Επίσης, το καλάθι χρειάζεται τακτικό καθαρισμό.

Με αυτή τη μικρή προφύλαξη, η ιδέα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά σε σπίτια όπου η κουζίνα χρησιμοποιείται πολλές ώρες καθημερινά.

Άλλωστε, η καλύτερη οργάνωση δεν απαιτεί πάντοτε περισσότερα ντουλάπια ή μεγάλες αλλαγές. Μερικές φορές, αρκεί να βρούμε την κατάλληλη θέση για ένα αντικείμενο που ήδη γνωρίζουμε.

Με πληροφορίες από Good Housekeeping, CDC

Σχετικά άρθρα Ποιο είναι το πιο βρώμικο πάτωμα στο σπίτι; Τι κρύβει και πώς το καθαρίζουμε σωστά Κουρτίνες: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουμε με το μήκος τους Μπαχαρικά: 5 απλές ιδέες για να βάλουμε τάξη και να κερδίσουμε χώρο