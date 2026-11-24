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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κουρτίνες που σταματούν αρκετά εκατοστά πάνω από το πάτωμα μπορούν να κάνουν τον χώρο να δείχνει δυσανάλογος και να μειώνουν οπτικά το ύψος του δωματίου.

Οι ειδικοί διακόσμησης προτείνουν οι κουρτίνες να αγγίζουν ελαφρά το πάτωμα ή να σταματούν μόλις ένα εκατοστό ψηλότερα για ένα κομψό και ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Σε χώρους όπως η κουζίνα ή το μπάνιο, οι κοντύτερες κουρτίνες παραμένουν μια προτιμότερη και πιο λειτουργική λύση λόγω της παρουσίας επίπλων ή θερμαντικών σωμάτων.

Η τοποθέτηση του κουρτινόξυλου περίπου είκοσι εκατοστά πάνω από το παράθυρο συμβάλλει στη δημιουργία της αίσθησης μεγαλύτερου ύψους και επιτρέπει την είσοδο περισσότερου φυσικού φωτός.

Πριν από την αγορά ή το ράψιμο των υφασμάτων, απαιτείται προσεκτική μέτρηση της απόστασης από το κουρτινόξυλο έως το πάτωμα σε πολλαπλά σημεία του δωματίου.

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Οι κουρτίνες είναι από τα στοιχεία της διακόσμησης που μπορούν να μεταμορφώσουν ένα δωμάτιο, προσθέτοντας ζεστασιά, χρώμα και χαρακτήρα. Ωστόσο, ακόμη και ένα όμορφο, ποιοτικό ύφασμα μπορεί να χάσει την αισθητική του αξία εάν δεν έχει το σωστό μήκος -πόσες φορές δεν το έχουμε διαπιστώσει, άλλωστε;

Σύμφωνα με διακοσμητές που μίλησαν πρόσφατα στα περιοδικά House Beautiful, Ideal Home και The Spruce, ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι να επιλέγουμε κουρτίνες που σταματούν αρκετά εκατοστά πάνω από το πάτωμα, χωρίς αυτό να αποτελεί συνειδητή διακοσμητική επιλογή.

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Το αποτέλεσμα; Το παράθυρο μπορεί να δείχνει δυσανάλογο προς τον υπόλοιπο χώρο και το δωμάτιο να χάνει οπτικά ύψος. Ποιο είναι, λοιπόν, το ιδανικό μήκος;

Γιατί οι κοντές κουρτίνες μπορούν να χαλάσουν την εικόνα του δωματίου

Όπως εξηγεί στο House Beautiful η Victoria Robinson, υπεύθυνη προϊόντων της εταιρείας Hillarys, οι κουρτίνες που σταματούν πριν από το πάτωμα δημιουργούν μερικές φορές μια εικόνα που θυμίζει παντελόνι με υπερβολικά κοντά μπατζάκια.

Αντίθετα, οι μακριές κουρτίνες δημιουργούν μια αίσθηση συνέχειας από το επάνω μέρος του παραθύρου μέχρι το δάπεδο. Οι κάθετες γραμμές του υφάσματος κατευθύνουν το βλέμμα προς τα πάνω, κάνοντας την οροφή να φαίνεται ψηλότερη.

Στο ίδιο πνεύμα, ο διακοσμητής Kunal Trehan επισημαίνει στο Ideal Home ότι οι υπερβολικά κοντές κουρτίνες μπορούν να κάνουν έναν χώρο να δείχνει λιγότερο κομψός και να μειώσουν οπτικά το ύψος του.

Πρέπει οι κουρτίνες να ακουμπούν στο πάτωμα;

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Για ένα κομψό και διαχρονικό αποτέλεσμα, οι ειδικοί προτείνουν συνήθως οι κουρτίνες να αγγίζουν ελαφρά το πάτωμα ή να σταματούν ελάχιστα εκατοστά ψηλότερα.

Σύμφωνα με τον οδηγό του Homes & Gardens, υπάρχουν τρεις βασικές επιλογές:

Να αγγίζουν απαλά το πάτωμα: Δημιουργούν μια περιποιημένη, ισορροπημένη εικόνα.

Δημιουργούν μια περιποιημένη, ισορροπημένη εικόνα. Να σταματούν περίπου 0,5–1 εκατοστό ψηλότερα: Μια πρακτική επιλογή που διευκολύνει το άνοιγμα, το κλείσιμο και το καθάρισμα.

Μια πρακτική επιλογή που διευκολύνει το άνοιγμα, το κλείσιμο και το καθάρισμα. Να περισσεύει λίγο ύφασμα στο δάπεδο: Προσφέρει πιο ρομαντικό και πολυτελές αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και δεν ταιριάζει σε όλους τους χώρους.

Η διακοσμήτρια Elana Mendelson, μιλώντας στο The Spruce, τονίζει ότι οι κουρτίνες που αιωρούνται αρκετά εκατοστά πάνω από το πάτωμα μπορεί να δίνουν την εντύπωση λανθασμένης μέτρησης.

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Πότε είναι προτιμότερες οι κοντές κουρτίνες;

Οι μακριές κουρτίνες δεν αποτελούν απαράβατο κανόνα.

Στην κουζίνα ή στο μπάνιο, όπου υπάρχουν πάγκοι, νιπτήρες ή άλλα εμπόδια, οι κοντές κουρτίνες είναι συχνά πιο λειτουργικές.

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Το ίδιο ισχύει όταν κάτω από το παράθυρο υπάρχει καλοριφέρ. Σε αυτή την περίπτωση, οι κουρτίνες που καλύπτουν το θερμαντικό σώμα μπορεί να εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του ζεστού αέρα στον χώρο.

Μια καλή λύση είναι οι κουρτίνες που φτάνουν έως το περβάζι του παραθύρου, ενώ σε ορισμένους χώρους μπορούμε να επιλέξουμε και τις λεγόμενες café curtains, που καλύπτουν μόνο το κάτω μέρος του παραθύρου.

Σε ποιο ύψος πρέπει να τοποθετούμε το κουρτινόξυλο;

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Το μήκος της κουρτίνας δεν είναι η μοναδική λεπτομέρεια που επηρεάζει την εικόνα του δωματίου. Εξίσου σημαντικό είναι το ύψος στο οποίο τοποθετούμε το κουρτινόξυλο.

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Η Victoria Robinson προτείνει, εφόσον το επιτρέπει ο διαθέσιμος χώρος, να το τοποθετούμε περίπου 15–20 εκατοστά πάνω από το πλαίσιο του παραθύρου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η αίσθηση μεγαλύτερου ύψους.

Επιπλέον, όταν το κουρτινόξυλο εκτείνεται πέρα από τις δύο πλευρές του παραθύρου, οι κουρτίνες μπορούν να τραβηχτούν περισσότερο προς τα έξω, επιτρέποντας στο φυσικό φως να εισέρχεται ανεμπόδιστα.

Μια τελευταία συμβουλή: Πριν αγοράσουμε ή κοντύνουμε τις κουρτίνες, καλό είναι να μετρήσουμε την απόσταση από το κουρτινόξυλο έως το πάτωμα σε περισσότερα από ένα σημεία. Τα δάπεδα δεν είναι πάντοτε απολύτως επίπεδα -ακόμη κάτι που έχουμε διαπιστώσει εμπειρικά- ενώ και ο τρόπος με τον οποίο κρεμιέται το ύφασμα επηρεάζει το τελικό μήκος.

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Με πληροφορίες από House Beautiful, Ideal Home, The Spruce, Homes & Gardens

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