Ένας καναπές μπορεί να δείχνει υπέροχος στις φωτογραφίες, αλλά να μην είναι ιδιαίτερα αναπαυτικός.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σωστή διαρρύθμιση των επίπλων πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία και την κίνηση στον χώρο, αποφεύγοντας την τοποθέτησή τους αποκλειστικά κατά μήκος των τοίχων.

Η χρήση πολλαπλών πηγών φωτισμού αντί για ένα μόνο κεντρικό φωτιστικό ενισχύει τη ζεστασιά και επιτρέπει την προσαρμογή του φωτός στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η επιλογή επίπλων οφείλει να δίνει προτεραιότητα στην πρακτικότητα και την άνεση, ενώ το μέγεθος του χαλιού πρέπει να ενοποιεί οπτικά το καθιστικό.

Η σωστή τοποθέτηση των κουρτινών σε μεγαλύτερο ύψος συμβάλλει στη δημιουργία μιας αίσθησης ευρυχωρίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αναλογίες του δωματίου.

Η λειτουργικότητα του σαλονιού εξαρτάται τελικά από την παρατήρηση των πραγματικών αναγκών των χρηστών και την ανάλογη προσαρμογή του προσωπικού τους χώρου.

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Το σαλόνι είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους χώρους του σπιτιού. Εκεί ξεκουραζόμαστε, διαβάζουμε, παρακολουθούμε τις αγαπημένες μας ταινίες και υποδεχόμαστε φίλους. Γι’ αυτό, η διακόσμησή του δεν αρκεί να είναι καλαίσθητη. Χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις καθημερινές μας ανάγκες και να δημιουργεί μια ευχάριστη, φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Όπως επισημαίνουν διακοσμητές εσωτερικών χώρων στο περιοδικό House Beautiful, ακόμη και ένα εντυπωσιακό σαλόνι μπορεί να αποδειχθεί άβολο όταν τα έπιπλα δυσκολεύουν την κίνηση, ο φωτισμός είναι ανεπαρκής ή οι επιλογές μας δεν εξυπηρετούν τον τρόπο ζωής μας.

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Ας δούμε πέντε συνηθισμένα λάθη και πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε.

1. Τοποθετούμε τα έπιπλα χωρίς να σκεφτούμε πώς χρησιμοποιούμε τον χώρο

Συχνά διατηρούμε τη διάταξη που επιλέξαμε όταν μετακομίσαμε, χωρίς να εξετάζουμε αν εξακολουθεί να μας εξυπηρετεί. Έτσι, μπορεί να δυσκολευόμαστε να κινηθούμε ανάμεσα στα έπιπλα ή να καθόμαστε σε θέσεις που δεν διευκολύνουν τη συζήτηση.

Η διακοσμήτρια Sarah Magness εξηγεί ότι η σωστή διάταξη πρέπει να ευνοεί τόσο την επικοινωνία όσο και τις στιγμές προσωπικής χαλάρωσης.

Τι κάνουμε: Οργανώνουμε τα καθίσματα ώστε να μπορούμε να συνομιλούμε άνετα, εξασφαλίζουμε ελεύθερα περάσματα και φροντίζουμε να υπάρχει ένα μικρό τραπέζι κοντά στις βασικές θέσεις. Αν φιλοξενούμε συχνά επισκέπτες, τα σκαμπό και τα ελαφριά βοηθητικά καθίσματα προσφέρουν ευελιξία.

2. Βασιζόμαστε αποκλειστικά στο φωτιστικό οροφής

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Ένα κεντρικό φωτιστικό μπορεί να εξασφαλίζει επαρκή φωτεινότητα, αλλά δύσκολα δημιουργεί από μόνο του τη ζεστή ατμόσφαιρα που επιθυμούμε.

Σύμφωνα με τη διακοσμήτρια Mindy Kelson O’Connor, ο συνδυασμός διαφορετικών πηγών φωτός επιτρέπει να προσαρμόζουμε τον φωτισμό στις δραστηριότητές μας.

Τι κάνουμε: Συμπληρώνουμε τον κεντρικό φωτισμό με ένα επιδαπέδιο φωτιστικό δίπλα στην πολυθρόνα όπου διαβάζουμε ή ένα επιτραπέζιο φωτιστικό κοντά στον καναπέ. Επιλέγουμε θερμό φωτισμό για τις ώρες χαλάρωσης και, όπου είναι εφικτό, φωτιστικά με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης.

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3. Επιλέγουμε έπιπλα με μοναδικό κριτήριο την εμφάνιση

Ένας καναπές μπορεί να δείχνει υπέροχος στις φωτογραφίες, αλλά να μην είναι ιδιαίτερα αναπαυτικός. Αντίστοιχα, τα ευαίσθητα υφάσματα που λεκιάζουν εύκολα μπορεί να μας δημιουργούν διαρκή ανησυχία, ιδιαίτερα όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια.

Η αισθητική αξία ενός επίπλου δεν πρέπει να επισκιάζει την πρακτικότητά του.

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Τι κάνουμε: Πριν αγοράσουμε καναπέ ή πολυθρόνα, δοκιμάζουμε το κάθισμα, το βάθος και τη στήριξη της πλάτης. Προτιμούμε ανθεκτικά υφάσματα που καθαρίζονται εύκολα, ενώ κρατάμε τα πιο ευαίσθητα και διακοσμητικά υλικά για μαξιλάρια ή κουρτίνες.

4. Διαλέγουμε πολύ μικρό χαλί

Το χαλί μπορεί να ενοποιήσει οπτικά τα έπιπλα και να κάνει το σαλόνι πιο ζεστό. Όταν όμως είναι δυσανάλογα μικρό, δημιουργεί την εντύπωση ότι τα έπιπλα βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο.

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Η διακοσμήτρια Rachel Sherman προτείνει ένα χαλί αρκετά μεγάλο ώστε να συνδέει οπτικά τα βασικά έπιπλα του καθιστικού.

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Τι κάνουμε: Επιλέγουμε διαστάσεις που επιτρέπουν τουλάχιστον στα μπροστινά πόδια του καναπέ και των πολυθρόνων να πατούν στο χαλί, εφόσον το επιτρέπει η διαρρύθμιση. Προσθέτουμε διακοσμητικά μαξιλάρια σε διαφορετικές υφές για περισσότερη άνεση, χωρίς να υπερφορτώνουμε τον καναπέ.

5. Κολλάμε όλα τα έπιπλα στους τοίχους

Προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε περισσότερο ελεύθερο χώρο, συνηθίζουμε να τοποθετούμε τον καναπέ και τις πολυθρόνες κατά μήκος των τοίχων. Ωστόσο, αυτή η επιλογή δεν είναι πάντοτε η καλύτερη, ιδιαίτερα όταν αφήνει ένα μεγάλο, άδειο κέντρο και απομακρύνει υπερβολικά τα καθίσματα μεταξύ τους.

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Ο διακοσμητής Louis Lin προτείνει να απομακρύνουμε τον καναπέ έστω και λίγα εκατοστά από τον τοίχο, ώστε να αποκτήσει ο χώρος μεγαλύτερη οπτική ισορροπία.

Τι κάνουμε: Δοκιμάζουμε διαφορετικές θέσεις για τα έπιπλα, χωρίς να θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να ακουμπούν στους τοίχους. Σε ένα ευρύχωρο σαλόνι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο οικεία γωνιά συζήτησης, ενώ σε ένα μικρότερο προσαρμόζουμε τις αποστάσεις ώστε να μη δυσκολεύεται η κυκλοφορία.

6. Κρεμάμε τις κουρτίνες σε λάθος ύψος

Οι κουρτίνες δεν εξυπηρετούν μόνο την ανάγκη μας για ιδιωτικότητα και προστασία από το φως. Επηρεάζουν σημαντικά και τις αναλογίες του σαλονιού. Όταν είναι υπερβολικά κοντές ή το κουρτινόξυλο τοποθετείται πολύ χαμηλά, τα παράθυρα μπορεί να φαίνονται μικρότερα και το δωμάτιο να χάνει οπτικά σε ύψος.

Όπως εξηγεί η διακοσμήτρια Courtnay Tartt Elias στο Martha Stewart, η σωστή τοποθέτηση των κουρτινών μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ενός ψηλότερου και πιο ευρύχωρου σαλονιού.

Τι κάνουμε: Τοποθετούμε, όπου είναι εφικτό, το κουρτινόξυλο ψηλότερα από το πλαίσιο του παραθύρου, ακόμη και κοντά στην οροφή. Επιλέγουμε κουρτίνες που φτάνουν μέχρι το δάπεδο ή το αγγίζουν ελαφρά, ώστε να αναδεικνύεται το ύψος του χώρου και να δημιουργείται ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα.

Η διακόσμηση του σαλονιού δεν χρειάζεται να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες. Έχει μεγαλύτερη σημασία να παρατηρούμε πώς χρησιμοποιούμε τον χώρο στην καθημερινότητά μας και να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας στις πραγματικές μας ανάγκες. Μερικές φορές, ακόμη και η μετακίνηση μιας πολυθρόνας ή η προσθήκη ενός φωτιστικού αρκεί για να αλλάξει αισθητά η ατμόσφαιρα.

Με πληροφορίες από House Beautiful, Martha Stewart