Η απάντηση συνήθως είναι η κουζίνα, αλλά υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια. istock

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κουζίνα αποτελεί τον χώρο με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση καθημερινής βρωμιάς λόγω της συχνής προετοιμασίας φαγητού και της συσσώρευσης υπολειμμάτων τροφών στο δάπεδο.

Το μπάνιο παρουσιάζει αυξημένο μικροβιακό φορτίο εξαιτίας της υγρασίας, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων γύρω από τη λεκάνη και τις καμπίνες ντους.

Η είσοδος του σπιτιού μεταφέρει ρύπους από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των υποδημάτων, ενώ ο τακτικός αερισμός και το σκούπισμα παραμένουν απαραίτητα μέτρα καθαριότητας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο συστηματικός καθαρισμός με νερό και ήπιο απορρυπαντικό αρκεί για την απομάκρυνση των μικροβίων στις περισσότερες καθημερινές περιπτώσεις.

Η υιοθέτηση σταθερών καθημερινών συνηθειών, όπως η χρήση πατακιών και ο περιορισμός της υγρασίας, συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της καθαριότητας του σπιτιού.

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Όταν καθαρίζουμε το σπίτι μας, συνήθως δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα σημεία όπου η βρωμιά είναι ορατή. Ωστόσο, είναι προφανές ότι ένα πάτωμα που δείχνει καθαρό δεν είναι απαραίτητα απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, ενώ ορισμένοι χώροι συγκεντρώνουν καθημερινά περισσότερους ρύπους απ’ όσους φανταζόμαστε.

Ποιο είναι, λοιπόν, το πιο βρώμικο πάτωμα από όλα τα δωμάτια του σπιτιού;

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Σύμφωνα με επαγγελματίες καθαριότητας που μίλησαν στο περιοδικό The Spruce, η απάντηση είναι συνήθως η κουζίνα. Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: το μπάνιο μπορεί να συγκεντρώνει μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο, καθώς η υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών.

Κουζίνα: Το πάτωμα που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βρωμιά

Η κουζίνα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους χώρους του σπιτιού. Υπολείμματα τροφών, ψίχουλα, σταγόνες λαδιού, λίπη από το μαγείρεμα και καθημερινές μετακινήσεις δημιουργούν ένα μείγμα ρύπων που συσσωρεύεται σταδιακά στο δάπεδο.

«Ρώτησα τους επαγγελματίες καθαριότητας με τους οποίους συνεργαζόμαστε και όλοι έδωσαν την ίδια απάντηση: η κουζίνα, ιδιαίτερα στα σπίτια με παιδιά ή όπου οι ένοικοι αγαπούν τη μαγειρική», αναφέρει η Jade Piper, υπεύθυνη της εταιρείας BetterCleans.

Το πρώτο βήμα για τον σωστό καθαρισμό είναι το σκούπισμα με σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα, ώστε να απομακρυνθούν τα στερεά υπολείμματα. Ακολουθεί το σφουγγάρισμα με πανί μικροϊνών και ήπιο καθαριστικό, κατάλληλο για το υλικό του δαπέδου.

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η υπερβολική χρήση απορρυπαντικού. Όπως εξηγεί η Nicola Davies, διευθύνουσα σύμβουλος της Tranquil Home, η μεγάλη ποσότητα καθαριστικού αφήνει κολλώδη υπολείμματα, τα οποία προσελκύουν νέους ρύπους. Έτσι, το πάτωμα μπορεί να δείχνει ξανά βρώμικο πολύ γρηγορότερα.

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Μπάνιο: Το πρόβλημα που δεν βλέπουμε

Ενώ η κουζίνα συγκεντρώνει περισσότερη καθημερινή βρωμιά, το μπάνιο παρουσιάζει μια διαφορετική πρόκληση: την υγρασία.

Το νερό που παραμένει στο πάτωμα μετά το ντους, οι υγρές πετσέτες και τα πατάκια που δεν στεγνώνουν επαρκώς δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μούχλας και ορισμένων βακτηρίων.

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«Αξίζει να θυμόμαστε ότι ένα πάτωμα μπορεί να φαίνεται πεντακάθαρο, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν μικροοργανισμοί στην επιφάνειά του», επισημαίνει η Georgina Shepherd, ειδικός σε υπηρεσίες καθαριότητας της Housekeep.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα σημεία γύρω από τη λεκάνη της τουαλέτας, την μπανιέρα και την καμπίνα του ντους, καθώς και οι αρμοί των πλακιδίων, όπου μπορεί να παραμένει υγρασία.

Οι ειδικοί συνιστούν να πλένουμε τακτικά τα χαλάκια του μπάνιου, να απομακρύνουμε τη σκόνη πριν από το σφουγγάρισμα και να επιλέγουμε κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

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Εξίσου σημαντικός είναι ο καλός αερισμός. Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), ο περιορισμός της υγρασίας αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης της μούχλας. Γι’ αυτό, μετά το ντους είναι χρήσιμο να ανοίγουμε το παράθυρο ή να χρησιμοποιούμε τον εξαερισμό και να απομακρύνουμε τα νερά που παραμένουν στο δάπεδο.

Είσοδος και διάδρομοι: Η βρωμιά που μεταφέρουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Η είσοδος και οι διάδρομοι αποτελούν επίσης σημεία που συχνά υποτιμούμε κατά την καθαριότητα.

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Με τα παπούτσια μας μεταφέρουμε από το εξωτερικό περιβάλλον χώμα, σκόνη και άλλους ρύπους, οι οποίοι στη συνέχεια διασκορπίζονται στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

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Τη μεταφορά της βρωμιάς μπορούν να περιορίσουν το χαλάκι εξώπορτας -έξω από την εξώπορτα του σπιτιού- αλλά και ένα δεύτερο πατάκι εισόδου στο εσωτερικό, το τακτικό σκούπισμα, αλλά και η συνήθεια να βγάζουμε τα παπούτσια μόλις μπαίνουμε στο σπίτι.

Χρειάζεται να απολυμαίνουμε συνεχώς τα πατώματα;

Η απάντηση είναι όχι. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ο τακτικός καθαρισμός με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό αρκεί στις περισσότερες καθημερινές περιπτώσεις για την απομάκρυνση της βρωμιάς και των περισσότερων μικροβίων.

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Η απολύμανση αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν κάποιος στο σπίτι είναι άρρωστος ή υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που την καθιστά απαραίτητη.

Τελικά, το μυστικό για καθαρότερα πατώματα δεν βρίσκεται στο πόσο συχνά κάνουμε γενική καθαριότητα, αλλά στις μικρές συνήθειες που εφαρμόζουμε καθημερινά.

Όπως παρατηρεί η Nicola Davies, τα σπίτια με τα καθαρότερα πατώματα δεν είναι απαραίτητα εκείνα όπου γίνεται συνεχώς σχολαστικός καθαρισμός, αλλά εκείνα όπου οι ένοικοι έχουν υιοθετήσει μερικές απλές, σταθερές συνήθειες.

Με πληροφορίες από The Spruce, CDC, EPA

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