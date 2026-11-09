Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μάθημα ανθρωπιάς και εντιμότητας έδωσε στη Λάρισα ένας υπάλληλος καθαριότητας του δήμου, ο οποίος εντόπισε στον δρόμο ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 2.000 ευρώ και το παρέδωσε, χωρίς να δεχτεί να πάρει τα χρήματα, που του προσφέρθηκαν ως ανταμοιβή και την τιμητική άδεια από την υπηρεσία του.

Πράξη ανθρωπιάς από υπάλληλο καθαριότητας στη Λάρισα

Όπως είπε στον Alpha «το κινητό το βρήκα εν ώρα υπηρεσίας για αφισορύπανση. Το βρήκα στον δρόμο, βρήκα ένα νούμερο επάνω και το κάλεσα για να έρθει να το πάρει ο ιδιοκτήτης. Το σήκωσε μια κυρία, η μητέρα του ιδιοκτήτη του κινητού, της είπα ότι βρήκα ένα κινητό με αυτό το νούμερο και αυτή με ρώτησε “μπορείτε να μας τα δώσετε;».

Advertisement

Advertisement

«Αφού της είπα “βεβαίως, είμαι Φιλιππούπολη αν θέλετε να έρθετε να το πάρετε“, ήρθε ο σύζυγός της. Του έδωσα το κινητό, με ευχαρίστησε και ήθελε να μου δώσει 50 ευρώ. Του είπα κρατήστε τα και δώστε τα στα εγγόνια σας» συνέχισε ο κ. Δαλανίκας.

Η πράξη του έφτασε και στα αυτιά της υπηρεσίας του, η οποία θέλησε να τον επιβραβεύσει. «Το έμαθε η υπηρεσία και είπε να μου δώσει δύο ημέρες άδεια τιμητική αλλά εγώ είπα όχι γιατί εγώ έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό», εξήγησε.

«Πρέπει να κάνουμε το καλό με πράξεις και αυτό να το διδάξουμε στα παιδιά μας» κατέληξε ο υπάλληλος καθαριότητας από τη Λάρισα.