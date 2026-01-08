Σύμφωνα με άρθρο της HuffPost UK, το αίσθημα λαχανιάσματος μετά την άνοδο μιας ή δύο σκάλας είναι πολύ συνηθισμένο και μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με ειδικούς, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού και όχι απαραίτητα για κάτι ανησυχητικό. Η ανάβαση σκάλας απαιτεί μεγαλύτερη μυϊκή προσπάθεια σε σχέση με το περπάτημα σε επίπεδο έδαφος, καθώς ουσιαστικά «σηκώνουμε» το βάρος του σώματός μας. Αυτό αυξάνει τις ανάγκες σε οξυγόνο και κάνει την αναπνοή πιο γρήγορη.

Εάν το λαχάνιασμα διαρκεί μόνο ένα ή δύο λεπτά και η αναπνοή επανέρχεται εύκολα στο φυσιολογικό, αυτό θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Παράγοντες όπως το πόσο γρήγορα ανεβαίνει κανείς τις σκάλες ή αν μεταφέρει βάρος (π.χ. μια βαλίτσα ή ψώνια) επηρεάζουν την ένταση της δύσπνοιας. Άτομα με καθιστικό τρόπο ζωής είναι πιο πιθανό να λαχανιάζουν, σε αντίθεση με αθλητές ή πολύ δραστήρια άτομα.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που το λαχάνιασμα μπορεί να αποτελεί ένδειξη προβλήματος όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο. Αν (το λαχάνιασμα) εμφανίζεται ξαφνικά χωρίς προηγούμενο ιστορικό, αν επιδεινώνεται με τον καιρό ή αν η αναπνοή παραμένει αυξημένη για πάνω από τρία λεπτά, συνιστάται ιατρική αξιολόγηση. Παθήσεις όπως καρδιακή ανεπάρκεια, παχυσαρκία, χρόνιες πνευμονοπάθειες, το κάπνισμα, η ΧΑΠ ή η αναιμία μπορούν να επιδεινώσουν τη δύσπνοια. Συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος, πονοκέφαλος ή διαταραχές όρασης αποτελούν επίσης λόγο ανησυχίας.

Για όσους θέλουν να βελτιώσουν την αντοχή τους στο ανέβασμα σκάλας, η λύση είναι η σταδιακή άσκηση. Η συχνότερη χρήση σκάλας, η ενδυνάμωση με ασκήσεις όπως καθίσματα και προβολές, καθώς και η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης βοηθούν σημαντικά. Η πρόοδος πρέπει να γίνεται αργά και με ασφάλεια, μέσα από καθημερινές δραστηριότητες όπως περπάτημα ή δουλειές στον κήπο. Με τον χρόνο, το σώμα προσαρμόζεται και η ανάβαση σκάλας γίνεται πολύ πιο εύκολη.

University of Utah health: Βλέποντας ποια συμπτώματα στο ανέβασμα της σκάλας θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την καρδιά μας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του University of Utah health και τον δρ. Στήβεν Λόφγκρεν, μία από τις πιθανές αιτίες των οχλήσεων στο στήθος ή να μας κόβεται η ανάσα είναι η στεφανιαία νόσος ή η καρδιακή νόσος. Αυτό μπορεί να προκληθεί από την περιορισμένη ροή του αίματος προς τον ίδιο τον καρδιακό μυ.

Σε ασθενή με αυτά τα συμπτώματα πρέπει να γίνει άμεσα τεστ κοπώσεως, σύμφωνα με τον γιατρό Λόφγκρεν. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η δοκιμασία καταπόνησης δεν είναι τίποτε άλλο από το να υποβάλλουμε το σώμα σε κάποιο βαθμό καταπόνησης και να δούμε πώς λειτουργεί η καρδιά. Τα οφέλη από τη διενέργεια αυτής της εξέτασης είναι ότι μπορούμε να έχουμε άμεση διάγνωση μιας πιθανής απόφραξης σε μία από τις στεφανιαίες αρτηρίες, η οποία στη συνέχεια μπορεί να διορθωθεί πολύ απλά με μια διαδικασία που ονομάζεται αγγειοπλαστική. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε αυτά τα συμπτώματα, είναι απολύτως κρίσιμο να επισκεφθούμε τον γιατρό μας για περαιτέρω εξετάσεις».

Με πληροφορίες από: HuffPost Uk, University of Utah health