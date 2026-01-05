Για κάποιους από εμάς η νέα χρονιά φέρνει και τον στόχο του να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Ως εκ τούτου να τρώμε περισσότερες σαλάτες και φυλλώδη λαχανικά.

Καταφέρνουμε να κάνουμε την αρχή, αγοράζουμε όλα τα πράσινα φύλλα και λαχανικά που βρίσκουμε στο οπωροπωλείο του σούπερ μάρκετ και είμαστε έτοιμοι για την νέα διατροφική μας καθημερινότητα.

Advertisement

Advertisement

Δεν έχουν περάσει καλά καλά δυο μέρες από τις αγορές μας και παρατηρούμε ότι οι σαλάτες μας άρχιζουν να χαλούν. Απογοητευόμαστε και σκεφτόμαστε ποιο το νόημα να τρώμε σαλάτες όταν χαλούν πριν καν προλάβουμε να τις καταναλώσουμε;

Πριν ξεκινήσουμε την ένταξη των πράσινων λαχανικών στην ζωή μας καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα φυλλώδη λαχανικά είναι από τα πιο «δύσκολα» τρόφιμα στο ψυγείο.

Μπορεί να διευκολύνουν τα γρήγορα γεύματα και τις ελαφριές σαλάτες, όμως συχνά μαραίνονται, κιτρινίζουν ή γίνονται γλιστερά μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ο βασικός λόγος; Η υπερβολική υγρασία.

Το μυστικό: Χαρτί κουζίνας με σωστή τοποθέτηση

Η βασική ιδέα είναι να ελέγχουμε την υγρασία με ένα απορροφητικό μέσο όπως το χαρτί κουζίνας.

Πώς το κάνουμε:

Σε blog του Stop Food and Waste αναφέρεται πώς ξεκινάμε με τελείως στεγνά λαχανικά. Αν τα έχουμε πλύνει, τα στεγνώνουμε πολύ καλά (π.χ. με στεγνωτήρα σαλάτας).

Advertisement

Τοποθετούμε ένα φύλλο χαρτί κουζίνας στον πάτο μιας καθαρής σακούλας ή δοχείου.

Προσθέτουμε τα λαχανικά και βάζουμε άλλο ένα χαρτί κουζίνας από πάνω.

Κλείνουμε το δοχείο ή τη σακούλα με ελαφριά σφράγιση (όχι εντελώς αεροστεγώς).

Advertisement

Φυλάσσουμε στο συρτάρι λαχανικών του ψυγείου είναι το ιδανικότερο σημείο.

Αυτό το απλό σύστημα επιτρέπει στα φύλλα να «αναπνέουν», ενώ ταυτόχρονα τα χαρτιά απορροφούν την επιπλέον υγρασία που αλλιώς θα τα έκανε να μαραθούν.

Αν το χαρτί υγρανθεί μετά από 1–2 ημέρες, το αντικαθιστούμε.

Advertisement

Με αυτή τη μέθοδο, παρατηρούμε ότι τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα αρκετές ημέρες περισσότερο, πολλές φορές έως και δύο εβδομάδες.

Μικρές επιπλέον κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο Realsimple.com, δεν πλένουμε τα λαχανικά από νωρίς αν δεν πρόκειται να τα καταναλώσουμε άμεσα.

Αποφεύγουμε τα αεροστεγή δοχεία – λίγος αερισμός βοηθά.

Advertisement

Αν τα πλύνουμε, τα στεγνώνουμε πολύ καλά. Ακόμα και λίγες σταγόνες νερού μειώνουν την αποτελεσματικότητα του χαρτιού.

Advertisement

Αφαιρούμε άμεσα φύλλα που χαλούν, γιατί ένα μόνο μπορεί να επηρεάσει τα υπόλοιπα.

Δεν τα στριμώχνουμε στο ψυγείο· ο καλός αερισμός μειώνει τη συσσώρευση υγρασίας.

Με πληροφορίες από Realsimple.com και Stop Food Waste

Advertisement