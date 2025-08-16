Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε χυλοπιτάκι με σιγοψημένο αρνάκι, ελιές και μυζήθρα.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι, χοντροκομμένο, ώριμες ντομάτες, χοντροκομμένες, καρότα, χοντροκομμένα, σκορδάκι σε φέτες, ψιλοκομμένο μαϊντανό, λευκό κρασί, φρέκο δεντρολίβανο, ρίγανη και θυμάρι.

Για επιδόρπιο, σοκολατόπιτα Tres Leches. Μεξικάνικο γλυκό που ως βάση του έχει ένα λευκό παντεσπάνι το οποίο σιροπιάζεται με ένα σιρόπι από τρία γάλατα. Το συγκεκριμένο έχει ως βάση του τη σοκολατόπιτα.

Καλή όρεξη.

Χυλοπιτάκι με σιγοψημένο αρνάκι, ελιές και μυζήθρα

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 2 ώρες και 45′

Υλικά

2 κιλά αρνίσια σπάλα με το κόκαλο, σε μεγάλα κομμάτια

150 ml ελαιόλαδο

30 γρ. βούτυρο αγελάδος

1 ξερό κρεμμύδι, χοντροκομμένο

2 μέτριες ώριμες ντομάτες, χοντροκομμένες

2 μέτρια καρότα, χοντροκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, σε φετάκια

½ ματσάκι μαϊντανός (ψιλοκόβουμε τα φύλλα και κρατάμε τα κοτσάνια ολόκληρα)

200 ml λευκό, ξηρό κρασί

2 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο

2-3 κλωνάρια φρέσκια ρίγανη

2-3 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

2 φύλλα δάφνης

500 γρ. χυλοπιτάκι

20 ελιές χωρίς κουκούτσια, στα 4

250 γρ. ξερή μυζήθρα, τριμμένη αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε φαρδιά κατσαρόλα σοτάρουμε καλά το κρέας στο μισό λάδι και το βούτυρο, σε δυνατή φωτιά. Το μεταφέρουμε σε πιατέλα.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το υπόλοιπο λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι, τις ντομάτες, τα κοτσάνια του μαϊντανού, τα καρότα και το σκόρδο, για 2′-3′. Σβήνουμε με το κρασί, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150°C.

Αδειάζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε γάστρα ή σε βαθύ ταψί. Σκορπίζουμε στο σκεύος τα φρέσκα μυρωδικά και τη δάφνη. Από πάνω ακουμπάμε το αρνάκι. Βρέχουμε και στύβουμε καλά ένα μεγάλο κομμάτι λαδόκολλα και καλύπτουμε τα υλικά. Σκεπάζουμε με το καπάκι της γάστρας (αν χρησιμοποιήσουμε βαθύ ταψί, θα το καλύψουμε σφιχτά με αλουμινόχαρτο) και ψήνουμε για 2-2½ ώρες, μέχρι να μαλακώσει και σχεδόν να λιώσει το κρέας.

Στη διάρκεια του ψησίματος περιβρέχουμε 2-3 φορές το κρέας με τον ζωμό του.

Όταν ψηθεί και μαλακώσει, το μεταφέρουμε σε μεγάλη πιατέλα. Σουρώνουμε το ζουμί, πιέζοντας τα λαχανικά από ψιλή σήτα. Μεταφέρουμε το ζουμί σε μέτρια κατσαρόλα.

Μόλις κρυώσει ελαφρώς το κρέας ώστε να μπορούμε να το πιάσουμε, το ξεψαχνίζουμε καλά και το ψιλοκομματιάζουμε.

Βάζουμε το ζουμί της κατσαρόλας να πάρει μία βράση, ρίχνουμε το χυλοπιτάκι και βράζουμε μέχρι σχεδόν να γίνει (αν το υγρό είναι λίγο, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό). Αποσύρουμε από τη φωτιά, το αδειάζουμε όλο στη γάστρα και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο αρνάκι, τις ελιές και τα ψιλοκομμένα φύλλα μαϊντανού.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C.

Προσθέτουμε περίπου 200 ml νερό, σκορπίζουμε την τριμμένη μυζήθρα ώστε να καλύψει τα υλικά και ψήνουμε για περίπου 10′, μέχρι να μισολιώσει το τυρί. Αν δούμε ότι το ζυμαρικό δεν έχει μελώσει και έχουν σωθεί τα υγρά, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό ακόμη.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #157» σε συνταγή Αστέριου Κουστούδη.

Σοκολατόπιτα Tres Leches

Μερίδες: 12

Προετοιμασία: 30′

Ψήσιμο: 30′

Αναμονή: 12 ώρες

Υλικά

για τη σοκολατόπιτα

220 γρ. (1 + 3/4 κούπας) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 γρ. (½ κούπα) κακάο

1 1⁄2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 1⁄2 κ.γ. μαγειρική σόδα

½ κ.γ. αλάτι

300 γρ. (1 1⁄2 κούπα) ζάχαρη

2 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

240 ml (1 κούπα + 3 κουτ. σούπας) γάλα

120 ml (½ κούπα + 1 κουτ. σούπας) ηλιέλαιο

240 ml (1 κούπα + 3 κ.σ.) βραστό νερό

λίγο βούτυρο για το ταψί

για το σιρόπι tres leches

1 κονσέρβα γάλα εβαπορέ (πλήρες)

1 κονσέρβα ζαχαρούχο γάλα

240 ml (1 κούπα + 3 κ.σ.) κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

1 φάκελος τρίμμα σοκολάτας για το σερβίρισμα, προαιρετικά

Εκτέλεση

για τη σοκολατόπιτα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Βουτυρώνουμε ένα ταψί 20 x 30 εκ.

Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα και το αλάτι. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε τα αυγά, το γάλα και το λάδι και ανακατεύουμε καλά με το σύρμα.

Αδειάζουμε το μείγμα των υγρών στο μείγμα των στερεών σιγά σιγά ανακατεύοντας. Προσθέτουμε προσεκτικά το βραστό νερό και ανακατεύουμε ξανά. Το μείγμα θα είναι πολύ νερουλό. Το αδειάζουμε στο ταψί.

Ψήνουμε στο μεσαίο ράφι του φούρνου για 25′-30′ .

Δοκιμάζουμε με μια οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί: αν βγει λερωμένη, ψήνουμε λίγο ακόμα.

για το σιρόπι tres leches

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα τρία υλικά. Σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο.

Μόλις βγάλουμε τη σοκολατόπιτα από τον φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει χωρίς να την ξεφορμάρουμε. Έπειτα, με ένα ξύλινο καλαμάκι για σουβλάκι κάνουμε τρύπες εδώ κι εκεί σε όλη την επιφάνεια (περίπου ανά 2,5 εκ.).

Με ένα κουτάλι αδειάζουμε σιγά σιγά το σιρόπι tres leches σε όλη την επιφάνεια της σοκολατόπιτας. Δεν το ρίχνουμε όλο με τη μία. Περιμένουμε να απορροφηθεί κάθε δόση, πριν ρίξουμε την επόμενη. Στο τέλος, η σοκολατόπιτα θα μοιάζει να κολυμπάει στο σιρόπι, αλλά θα απορροφηθεί.

Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε στο ψυγείο για μία νύχτα.

Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με τρίμμα σοκολάτας.

Πηγή «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #50» .