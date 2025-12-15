Όταν η καθημερινότητα αρχίζει να μας «καταπίνει» και πιάνουμε τον εαυτό μας απλά να τρέχει από υποχρέωση σε υποχρέωση, συχνά νιώθουμε ότι μέσα σε όλο αυτό χάνουμε και την επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Όσο πλησιαζούν όμως οι γιορτές αρχίζουμε να ξαναπαίρνουμε ελπίδα, καθώς για πολλούς από εμάς φτάνει η στιγμή του χρόνου που θα μπορέσουμε να χαλάρωσουμε και να ξανασυνδεθούμε με τα αγαπημένα μας προσωπά.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο ακόμα και οι γιορτές ενέχουν στιγμές που ενδέχεται να μας αγχώσουν, ειδικά με όλες τις προετοιμασίες, τις επανενώσεις στα οικογενειακά τραπέζια, τα ψώνια κτλ. Το τελευταίο που θα θέλαμε λοιπόν είναι να αγχωθούμε και για το πώς θα περάσουμε τον λίγο χρόνο ξεκούρασης με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε όμως κάθως παρακάτω θα παρουσιάσουμε απλές ιδέες που θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας ουσιαστικά με φίλους και οικογένεια, ακόμη και μέσα στο άγχος των εορτών.

Επιλέγουμε παλιομοδίτικη διασκέδαση

Όπως σημειώνει η Κολέτ Τζέιν Φερ, ειδικός στις σχέσεις σε άρθρο του Real Simple ακόμη και λίγα λεπτά μακριά από τις οθόνες μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά. Επιτραπέζια παιχνίδια, παντομίμα ή ακόμη και ένα μεγάλο παζλ δημιουργούν απλές, χαλαρές στιγμές σύνδεσης μέσα στην ημέρα.



Κινούμαστε… παρέα

Η γυμναστής Ρεμπέκα Στιούαρτ προτείνει να συνδυάζουμε άσκηση και κοινωνική επαφή. Μια κοινή προπόνηση, ένας περίπατος μετά τη δουλειά ή λίγες ασκήσεις στο σπίτι μας επιτρέπουν να βρεθούμε χωρίς να χρειάζεται «ιδιαίτερη οργάνωση».



Κάνουμε τα γιορτινά ψώνια διασκεδαστική εμπειρία

Ακόμη και τα απλά ψώνια γίνονται πιο ευχάριστα όταν τα μοιραζόμαστε. Με έναν καφέ στο χέρι και λίγη καλή διάθεση, μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας πιο ανάλαφρες και διασκεδαστικές, είτε σε ένα εμπορικό, είτε σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά.



Συνεργαζόμαστε για να ξεμπερδέψουμε με ηρεμία

Advertisement

Όταν ο χρόνος πιέζει, μία κοινή συνεδρία εργασίας μπορεί να είναι ιδανική. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, οργανώνουμε τις εκκρεμότητές μας και απλώς συνυπάρχουμε. Η Στιούαρτ επισημαίνει ότι αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα και προσφέρει παρέα χωρίς απαιτήσεις.



Κρατάμε επαφή από απόσταση

Για τους ανθρώπους που δεν μπορούμε να δούμε, μια βόλτα με τηλεφωνική συνομιλία είναι αρκετή για να νιώσουμε κοντά. Βάζουμε ακουστικά, περπατάμε και συζητάμε, συνδυάζοντας κίνηση και συναισθηματική επαφή.

Υπάρχουν και άλλοι απλοί τρόποι για να ενισχύσουμε τη σύνδεση με τα αγαπημένα μας πρόσωπα κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Advertisement

iStock

Σε άρθρο του Mom.com αναφέρεται ότι οι κοινές δραστηριότητες στο σπίτι μπορούν να μετατρέψουν τις κρύες μέρες σε όμορφες αναμνήσεις.

Για παράδειγμα, μια γιορτινή «νύχτα ταινίας» με κουβέρτες και ζεστή σοκολάτα στο σαλόνι μπορεί να γίνει παράδοση που ενώνει την οικογένεια γύρω από τη ζεστασιά και το γέλιο.

Επίσης, ακόμα και αν έξω κάνει κρύο, η κοινή έξοδος στη φύση όπως ένας περίπατος για να θαυμάσουμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια ή να παίξουμε χιονοπόλεμο (αν είμαστε τυχεροί και δούμε λευκά Χριστούγενα) μπορεί να μας βοηθήσει να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μακριά από οθόνες και υποχρεώσεις.

Advertisement

Αυτές οι απλές, χαλαρές στιγμές συνεργασίας και παιχνιδιού είτε μέσα στο σπίτι, είτε έξω στη γειτονιά δημιουργούν αληθινές αναμνήσεις και ενισχύουν τους δεσμούς μας χωρίς να χρειάζεται να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο ή απαιτητικό.

Με πληροφορίες από realsimple.com και mom.com

Advertisement