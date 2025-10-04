Τρεις μέρες στο νησί των Ιπποτών αρκούν για να απολαύσει κανείς τη μαλτέζικη ατμόσφαιρα και να καταγράψει ιδίοις όμμασι τα θετικά και τα αρνητικά του. Η Μάλτα είναι ένας εύκολος, κοντινός προορισμός, μια και σε μόλις μιάμιση ώρα με το αεροπλάνο από την Αθήνα ταξιδιώτης προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της. Το μεσογειακό της κλίμα βοηθάει στον άμεσο εγκλιματισμό, ενώ οι κάτοικοι της, που δεν ξεπερνούν τους 600 χιλιάδες συνολικά, διαθέτουν τη ζεστασιά των νότιων Ευρωπαίων. Το μικρότερο κράτος της Ευρώπης έχει σε πολλά σημεία την αρχιτεκτονική σφραγίδα των Ενετών, μεταφέροντας νοερά τη μαγεία των μεσαιωνικών χρόνων στον επισκέπτη.

Η κεντρική οδός Repubblika Triq-IR, όπου βρίσκονται πολλά εμπορικά καταστήματα και καφέ.

Βαλέτα

Το ωραιότερο τμήμα της Μάλτας είναι η Βαλέτα, η πρωτεύουσα της, η οποία διαθέτει πανέμορφα κτίρια, τα περισσότερα σε στυλ μπαρόκ και με στοιχεία αναγεννησιακού ρυθμού. Η πόλη οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής από το Τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ιερουσαλήμ, το ίδιο τάγμα που έφτιαξε και την παλιά πόλη της Ρόδου. Η Βαλέτα διαφέρει από τις πολύβουες και πυκνοκατοικημένες πρωτεύουσες. Είναι γεμάτη από γραφικά δρομάκια, μουσεία και μνημεία, όπως το παλάτι του Μεγάλου Μαγίσι (Μάγιστρου), το Μουσείο Αρχαιολογίας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιωάννη κ.α. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκεται στη λίστα με τις προστατευόμενες πόλεις της UNESCO. Ελάχιστοι είναι οι ντόπιοι που ζουν στην πρωτεύουσα. Τα περισσότερα κτίρια είναι κυβερνητικά ή γραφεία, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. Μέσα σε σχεδόν μια ώρα μπορεί κάποιος να περπατήσει όλη τη Βαλέτα και να χαθεί στα υπέροχα στενάκια της. Ο κεντρικός δρόμος είναι η Repubblika Triq-IR, γεμάτη εμπορικά καταστήματα και καφέ. Κάπου στη μέση αυτού του δρόμου στέκεται πάντα κατά τις μεσημεριανές ώρες ο μουσικός Μπέντζαμιν, που με ζέση παίζει ελληνική μουσική και ερμηνεύει τραγούδια στα ελληνικά.

Αμαξάς περιμένει να μεταφέρει τουρίστες κοντά στην πλατεία όπου βρίσκεται το συντριβάνι των Τριτόνων.

Εκεί, στην κεντρική οδό Repubblika Triq-IR βρίσκεται και το Amorino Gelato al Naturale, που προσφέρει το πιο γνωστό παγωτό σε όλη τη Μάλτα, όχι μόνο για τη νοστιμιά του, αλλά και για τη γλυπτική του εικόνα, που φυσικά καταστρέφεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ανάγκη μας να ικανοποιήσουμε τον ουρανίσκο μας. Το ιστορικό Cafe Cordina βρίσκεται στον ίδιο δρόμο κι εκτός από καφέ προσφέρει, χάρη στην κεντρικότατη του θέση και χάζι στους περαστικούς που κάνουν περαντζάδα. Τα κάθετα στενάκια της Repubblika Triq-IR είναι γεμάτα από τραπεζάκια παραδοσιακών εστιατορίων κι αυτό προσδίδει μια επιπλέον γοητεία στο μέρος.

Στο τέρμα του κεντρικού δρόμου βρίσκεται το Κοινοβούλιο, ένα εντυπωσιακό κτίριο, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο, γνωστού στη χώρα μας, μεταξύ άλλων, για το σχεδιασμό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ολοκληρώθηκε το 2015 στο πλαίσιο ενός έργου ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ντόπιων, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μόνο εμφύλιος πόλεμος δεν προέκυψε, αφού πολλοί δεν το ήθελαν, λόγω του νεωτερισμού του. Παρά τις μοντέρνες γραμμές του έδεσε όμορφα με το υπόλοιπο κομμάτι της περιοχής και πλέον αποτελεί στολίδι ενδιαφέροντος. Λίγο πιο κάτω από το Κοινοβούλιο βρίσκεται το συντριβάνι των Τριτόνων. Εκεί είναι η αφετηρία των λεωφορείων, τα οποία οδηγούν τους επισκέπτες σε άλλες μαλτέζικες πόλεις.

Το Κοινοβούλιο σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο.

Πίσω από το κτίριο του Κοινοβουλίου βρίσκεται η πλατεία της Καστίλλης (Misrah Kastilja) και λίγα βήματα πιο πέρα η είσοδος των διάσημων κήπων Μπαράκα (Upper Barakka). Από τους κήπους μπορεί κάποιος να απολαύσει την καλύτερη θέα προς τις τρεις μεσαιωνικές πόλεις Κοσπίκουα (Cospicua), Σενγκλέα (Senglea) και Βιτοριόσα ή Μπιργκού( Vittoriosa ή Birgu). Η τελευταία είναι η πιο παλιά και πιο όμορφη πόλη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά διατηρητέα κτίρια, φροντισμένους δρόμους, σπίτια με χρωματιστές πόρτες και γλάστρες με πολύχρωμα λουλούδια. Ξεχωρίζει για τις εισόδους των σπιτιών, όπου υπάρχουν οι κεραμικές μορφές Αγίων, αλλά κυρίως της Παναγίας.

Γόνδολες με τουρίστες πάνε κι έρχονται από τη Μπιργκού, τη γραφική πόλη.

Η επίσκεψη στις τρεις πόλεις γίνεται εύκολα. Από τους κήπους Μπαράκα υπάρχει ένα ασανσέρ, το οποίο με το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ, κατεβαίνει ένα ύψος 100 μέτρων (χωρίς υπερβολή) στο λιμάνι Grand Harbour. Εκεί υπάρχουν καραβάκια και γόνδολες που κάνουν συνέχεια πλεύσεις προς τις τρεις πόλεις. Το απλό εισιτήριο κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ, ενώ η βόλτα με τη γόνδολα γύρω στα 5 ευρώ. Γενικώς οι μετακινήσεις είναι πολύ οικονομικές και η διαπίστωση αυτή αφορά και τα ταξί.

Η Μάλτα φημίζεται για τη σιωπηλή της πόλη, που δεν είναι άλλη από τη Mdina, που προφέρεται Μεντίνα. Πρόκειται για την αρχαία πρωτεύουσα της Μάλτας, μια καστροπολιτεία που κατοικείται από το 700 π.χ. Σήμερα στη Μεντίνα ζουν περίπου 300 άτομα, όλοι απόγονοι ευγενών από οικογένειες Νορμανδών, Σικελών και Ισπανών. Ακριβώς απέναντι από την σιωπηλή πόλη βρίσκεται μια πιο θορυβώδης, η Ραμπάτ (Rabat) με χαρακτηριστικά μαλτέζικα σπίτια στο χρώμα της χρυσής άμμου και με δύο σχολεία, ένα θηλέων κι ένα αρρένων.

Περπατώντας στους δρόμους της Μεντίνα, της μυστικής πόλης.

Σε αντίθεση με τη γραφική Βαλέτα, τη σιωπηλή Μεντίνα και την παραθαλάσσια Μπιργκού, η μεγάλη πόλη της Μάλτας, η Σλιέμα στερείται γραφικότητας και αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Είναι μια βιομηχανοποιημένη περιοχή, γεμάτη από τεράστια ξενοδοχεία, πολλά εμπορικά καταστήματα, άπειρο κόσμο και αρκετή βρομιά. Από τη Σλιέμα, σε απόσταση ενός τετάρτου με το αυτοκίνητο βρίσκεται ο πιο τουριστικός προορισμός της Μάλτας, η περιοχή Σεντ Τζούλιανς. Όπως μάθαμε από βέρο Μαλτέζο, την εποχή του ’60 το Σεντ Τζούλιανς ήταν ένα μικρό ψαροχώρι, όπου τα σπίτια των ψαράδων μετριόντουσαν στα δάχτυλα των δυο χεριών. Σήμερα το μέρος δεν θυμίζει τίποτα από το γραφικό ψαροχώρι εκείνης της εποχής. Υπάρχει μια έκρηξη ανοικοδόμησης και είναι γεμάτο άχαρα ξενοδοχεία, πολυόροφα κτίρια, εστιατόρια, καφέ και πολλά νυχτερινά κέντρα, μια και φημίζεται για τη νυχτερινή του ζωή. Ουσιαστικά είναι το κέντρο της νεολαίας που … δεν ξέρει να διασκεδάσει. Ο τουριστικός προορισμός στερείται φυσικής παραλίας, γι αυτό κι έχουν δημιουργήσει μια τεχνητή κατασκευή ανάμεσα σε κεντρικό δρόμο και σε κτίρια. Επίσης, κάποιοι τολμούν και βουτούν από τις προβλήτες. Το πιο ωραίο κομμάτι του Σεντ Τζούλιανς είναι η περιοχή γύρω από το Hilton, που θυμίζει τις μαρίνες στο Μόντε Κάρλο.

Η μαρίνα κοντά στο ξενοδοχείο Hilton στο Σεντ Τζούλιανς.

Για εκείνους που επισκέπτονται τη Μάλτα και έχουν στη διάθεσή τους παραπάνω ημέρες αξίζει μια επίσκεψη στους προϊστορικούς ναούς Hagar Quim Temples στην περιοχή Qrendi, οι οποίοι χρονολογούνται πριν από την κατασκευή του Στόουνχετζ, 1000 χρόνια πριν τις πυραμίδες. Επίσης, από τη λίστα των σημείων ενδιαφέροντος δεν θα μπορούσε να λείπει το νησί του Ποπάι, αλλά και το φημισμένο νησάκι Γκόζο, που σύμφωνα με τη μυθολογία η Καλυψώ κράτησε με μάγια τον πολυμήχανο Οδυσσέα.

