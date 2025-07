Σκάφος που θα μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, συνοδεία δεκάδων ακτιβιστών, βομβαρδίστηκε-χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα- από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα, όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωση της η διεθνή ΜΚΟ Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (The Freedom Flotilla Coalition).

Σημειώνεται πως η οργάνωση στην ανακοίνωση καλεί του πρέσβεις του Ισραήλ να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για «παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της Γάζας και του βομβαρδισμού σκάφους με πολίτες».

Ωστόσο, δεν έχει παράσχει στοιχεία πως η επίθεση έγινε από το Ισραήλ ενώ το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το ΒΒC, εξετάζει τις αναφορές για επίθεση στο σκάφος.

Η οργάνωση δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνεται πυρκαγιά σε ένα από τα σκάφη της, χωρίς όμως να υποδεικνύει ποιος μπορεί να ήταν υπεύθυνος για την επίθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις πολίτες και 12μελές πλήρωμα και είναι όλοι ασφαλείς.

Το πλοίο Conscience, κατευθυνόταν προς τη Μάλτα, όπου επρόκειτο να επιβιβαστεί μια μεγάλη ομάδα ακτιβιστών πριν αναχωρήσει για τη Γάζα, αλλά δεν είχε φτάσει στο λιμάνι, είπε η ομάδα.

Εκπρόσωπος της ΜΚΟ που μίλησε στο CNN, είπε πως μεταξύ των ακτιβιστών από 21 χώρες που θα επιβιβάζονταν ήταν και η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και η συνταξιούχος συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού Μέρι Αν Ράιτ.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb