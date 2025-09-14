Αυτό το φθινόπωρο μας βρήκε με μια μαξιμαλιστική διάθεση. Περιορίζουμε την ήσυχη πολυτέλεια και επικεντρωνόμαστε σε μια γκαρνταρόμπα πλούσια σε υλικά και σχέδια. Διαφάνειες, κρόσσια, ασυμμετρίες, φούντες και φαρμπαλάδες μπαίνουν στο παιχνίδι προκειμένου να εξελίξουν το μποέμικο στυλ. Στα κοινωνικά πηγαδάκια της μόδας κυκλοφορεί ένας νέος όρος, το nomadic style που δεν είναι άλλο από ένα εξευγενισμένο μπόχο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ογκώδη αξεσουάρ και ικανότητα στο layering. Η πρόταση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου Chloe, Χιμένα Καμάλι, να επαναφέρει το μπόχο πριν από τρεις σεζόν βρήκε τεράστια ανταπόκριση.

Το πόντσο είναι ένα από τα βασικά κομμάτια που χαρακτηρίζουν το nomadic style

Οι λάτρεις της μόδας το αγάπησαν γιατί χαρίζει μια αίσθηση ελευθερίας πασπαλισμένης με φίνα υλικά. Το μποέμικο στυλ εξελίσσεται και αγκαλιάζει το νομαδικό πνεύμα. Γίνεται προκλητικό και παράλληλα αντισυμβατικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο που συνδυάζουμε τα κομμάτια.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του

Τα χαρακτηριστικά του κομμάτια είναι οι αέρινες μπλούζες, τα πλεκτά πόντσο, τα πλούσια σε κέντημα και διακοσμητικά στοιχεία σακάκια, οι φαρδιές ζώνες, οι μπότες με χαμηλά τακούνια, τα μακριά μενταγιόν και τα ογκώδη κοσμήματα σε στρώσεις, όπως πολλά βραχιόλια και δαχτυλίδια, τεράστια σκουλαρίκια και μπλεγμένες μακριές αλυσίδες.

Απλοί και εύκολοι συνδυασμοί για να δοκιμάσουμε την τάση είναι οι φούστες (μίνι ή μάξι) με μπότες και εντυπωσιακά σακάκια, καθώς και οι αέρινες με φαρμπαλάδες μπλούζες παρέα με skinny jeans, πλεκτά πόντσο και ψηλές μπότες.

Πάνω απ΄ όλα όμως η νέα τάση αγκαλιάζει τον αέρα και τη διάθεση για πειραματισμούς. Το layering βρίσκει επιτέλους νόημα, μια και έρχεται σύμφωνο με το nomadic spirit που μας προτρέπει να τολμήσουμε το διαφορετικό σαν έκφραση της δικής μας ταυτότητας.

