Πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε να βυθιζόμαστε σε ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας.

Είτε χαζεύουμε στα ράφια του βιβλιοπωλείου του αεροδρομίου ψάχνοντας το επόμενο bestseller, είτε στριμώχνουμε στην βαλίτσα μας μερικά βιβλία που είχαμε αγοράσει από φιλανθρωπικά παζάρια για να τα πάρουμε μάζι μας στο επόμενο μας ταξίδι, η ιδέα του «βιβλίου των διακοπών» υπάρχει όσο και οι ίδιες οι διακοπές.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατρέψει αυτή την αγάπη για τη λογοτεχνική απόδραση σε πραγματικές περιπέτειες. Το φαινόμενο «BookTok» είναι από τα πιο δημοφιλή κινήματα: Μια τάση όπου οι χρήστες μοιράζονται σύντομα βίντεο για βιβλία που έχουν διαβάσει και προκαλούν συζητήσεις γύρω από αυτά. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, υπάρχουν πάνω από 63 εκατομμύρια βίντεο με το hashtag #BookTok στο TikTok.

Μια νέα μελέτη ανέλυσε πάνω από 25 εκατομμύρια μυθιστορήματα γραμμένα κατά τη διάρκεια ενός αιώνα, για να ανακαλύψει ποιες πόλεις ενέπνευσαν τις πιο αγαπημένες μας λογοτεχνικές σκηνές.

Πώς η έρευνα αποκάλυψε τις πιο «λογοτεχνικές» πόλεις της Ευρώπης

Με τα βιβλία να επηρεάζουν τα ταξίδια μας περισσότερο από ποτέ, η βρετανική εταιρεία εκτυπώσεων Aura Print αποφάσισε να προσδιορίσει ποιες είναι οι δημοφιλέστερες ευρωπαϊκές πόλεις στη λογοτεχνία.

Για να το επιτύχει αυτό, η ομάδα κατέγραψε τις 30 πιο πολυπληθείς πόλεις της Ευρώπης και χρησιμοποίησε το Google Ngram Viewer, ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει την ανάλυση των τάσεων στη χρήση της γλώσσας με την πάροδο του χρόνου.

Η έρευνα υπολόγισε πόσες φορές αναφέρθηκε κάθε πόλη από το 1920 έως το 2019, μέσα σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια βιβλία.

Και η πιο αγαπημένη πόλη των λογοτεχνών είναι…

Η απάντηση λοιπόν δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη:

Το Λονδίνο η ζωντανή καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου αναδείχθηκε πρώτο, με τον απίστευτο αριθμό των 286.675.501 αναφορών.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές της Aura Print, το Λονδίνο έχει εμπνεύσει ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς λογοτεχνικούς ήρωες.

Παρότι η μελέτη καλύπτει μόνο έργα που δημοσιεύθηκαν από το 1920 και μετά, οι ιστορίες του Κάρολου Ντίκενς για τα ομιχλώδη σοκάκια του Ανατολικού Λονδίνου, καθώς και οι περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, εξακολουθούν να επηρεάζουν τα ταξίδια και τις φαντασιώσεις των αναγνωστών μέχρι σήμερα.

Οι υπόλοιπες πόλεις του λογοτεχνικού χάρτη

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Παρίσι, η Πόλη του Φωτός, με 95.290.475 αναφορές.

Η πιο δημοφιλής δεκαετία για τη λογοτεχνική του αναφορά ήταν η δεκαετία του 1920, αν και πιο σύγχρονα αναγνώσματα όπως Το Μικρό Βιβλιοπωλείο του Παρισιού και Το Παρίσι Είναι Πάντα Μια Καλή Ιδέα δείχνουν ότι η γοητεία του παραμένει άσβεστη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ρώμη, με 48.840.949 αναφορές,

ενώ το Βερολίνο καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 37.079.709 αναφορές.

Wikimedia commons/Berlin Cathedral

Την πεντάδα συμπληρώνει η Φλωρεντία, με 19.414.470 αναφορές.

Wikimedia commons/ Florence

Θα εμπνεύσουν τα μυθιστορήματα το επόμενο ταξίδι μας;

Μήπως οι φανταστικές ιστορίες των δημιουργών του παρελθόντος θα καθοδηγήσουν το επόμενο ταξίδι μας; Και, το πιο σημαντικό, ποιων λογοτεχνικών ηρώων τα βήματα θα ακολουθήσουμε;

Με πληροφορίες από cntraveller.com