ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΩΤΑΛΗ

Επιτέλους! Εφτασε η πολυπόθητη ώρα της άφιξης του νέου μέλους της οικογένειας, μια ώρα που το ζευγάρι έχει ονειρευτεί και – το πιθανότερο – έχει κοπιάσει για να πραγματοποιηθεί.

Κι όμως, το όνειρο καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο με την πρώτη άγρυπνη νύχτα. Σύμφωνα με το researchgate.net (σ.σ. ένα δωρεάν, ακαδημαϊκό κοινωνικό δίκτυο για επιστήμονες και ερευνητές από όλο τον κόσμο, που λειτουργεί σαν πλατφόρμα δικτύωσης και συνεργασίας για να μοιράζονται εργασίες, να βρίσκουν συνεργάτες, να απαντούν σε ερωτήσεις και να παρακολουθούν την πρόοδο της έρευνάς τους, βοηθώντας στην ανοιχτή επιστήμη), το βρεφικό κλάμα είναι οδυνηρό για τους γονείς, προκαλώντας μια σειρά από δύσκολα συναισθήματα. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιστότοπος, πραγματοποιήθηκε μια μη εξαντλητική βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία διερεύνησε τις επιπτώσεις του βρεφικού κλάματος στους γονείς, χρησιμοποιώντας εργαλεία CASP για την υποστήριξη της ανάλυσης είκοσι ποιοτικών και ποσοτικών μελετών, που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2003 και 2013. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι γονείς μπορεί να βιώνουν άγχος, κατάθλιψη, αδυναμία, θυμό και απογοήτευση ως απάντηση στο βρεφικό κλάμα.

Δεν είναι λίγες οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφουν τη δύσκολη κατάσταση με χαρακτηριστικά βιντεάκια.

@sagesteeleshow Matt Walsh shares his top 3 tips for maintaining a happy & healthy marriage after having kids — Do you agree? Watch the full interview on YouTube ♬ original sound – Sagesteeleshow

Στο παραπάνω TikTok, τονίζεται η ανάγκη τόσο για την μητέρα όσο και για τον πατέρα, να κάνουν συχνά διαλείμματα από την συνεχόμενη φροντίδα του παιδιού.

Αλλιώς τα περιμένεις και αλλιώς σου έρχονται: Αυτό προσπαθεί να πει η συγκεκριμένη ανάρτηση, καθώς τα πράγματα φαντάζουν πολύ διαφορετικά στην πραγματικότητα του γάμου μετά την έλευση ενός παιδιού.

Φιλική υπενθύμιση: Οι σχέσεις και πόσο μάλλον οι ερωτικές, χρειάζονται συνεχώς δουλειά. Παιρνάνε από φάσεις και από διαφορετικά στάδια που μόνο δύο άνθρωποι μαζί μπορούν να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράουν επιτυχώς.

Η HuffPost απευθύνθηκε στην οικογενειακή σύμβουλο και ειδική σε θέματα σχέσεων, Τένια Μακρή για μια συζήτηση σχετικά με την διατάραξη του πλέγματος των οικογενειακών σχέσεων με την «είσοδο» νέου μέλους για να μια χαρτογράφηση της κατάστασης αλλά και για συμβουλές και πρακτικές προτάσεις ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ένα παιδί λοιπόν για να έρθει στον κόσμο «ζητάει» ώριμους γονείς. Η συναισθηματική ανωριμότητα όμως είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας Ερευνα HuffPost: Είναι οι ΑΙ σύντροφοι η νέα πραγματικότητα; Μιλά η σύμβουλος σχέσεων Τ.Μακρή Οι δυο βασικές κατηγορίες γονέων

Κυρία Μακρή, βλέπουμε πολλά νέα ζευγάρια – κυρίως στις millennials στα 30 και τα 40 τους – που παρά τις οικονομικές και άλλες δυσκολίες προσπαθούν να κάνουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά και με την έλευσή τους να δοκιμάζονται και στη μεταξύ τους σχέση…

Τ.Μ. Μιλώντας για τα νέα ζευγάρια σήμερα θα πρέπει να ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι ο γάμος δεν είναι πια σκοπός όπως ήταν τις παλαιότερες γενιές. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι σήμερα θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εργαστούν, θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους περιουσία εντός εισαγωγικών, δηλαδή (να δημιουργήσουν) μια οικονομική «επιφάνεια» για να μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Γύρω στα 35 με 37 χρόνια τους έρχεται και η ανάγκη να ζευγαρώσουν και να επισφραγίσουν τη ζωή μου με το γάμο. Αυτό, λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να καθυστερούν να φέρουν παιδιά στον κόσμο και από την άλλη πλευρά με το να δώσουν τόσο πολύ μεγάλη έμφαση στην προσωπική τους ανάπτυξη, είτε αυτή λέγεται σπουδές είτε λέγεται εργασία είτε λέγεται απόκτηση πλούτου – οποιοδήποτε μεγέθους πλούτου – αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συναισθηματικές τους δεξιότητες και η ετοιμότητα στο να δημιουργήσουν παιδιά να είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Ως εκ τούτου, μπορούμε να διακρίνουμε την κατηγορία εκείνων οι οποίοι πραγματικά νιώθουν ότι το να δημιουργήσουν οικογένεια είναι «παιχνίδι για δύο». Δηλαδή συμμετέχουν και οι δύο ισότιμα, αποφασίζουν και οι δύο ισότιμα να αποκτήσουν παιδιά και αποφασίζουν και οι δύο ισότιμα να συμβάλουν στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Από την άλλη έχουμε τη κατηγορία των ζευγαριών που δουλεύουν και οι δύο οι γονείς και τα παιδιά μεγαλώνουν με τρίτα πρόσωπα και ως εκ τούτου η σχέση της οικογένειας είναι πάρα πολύ πιο χαλαρή. Εδώ κάποιες φορές παρουσιάζονται φαινόμενα βίας, ουδετερότητος των σχέσεων κ.ο.κ. Ένα παιδί λοιπόν για να έρθει στον κόσμο «ζητάει» ώριμους γονείς. Η συναισθηματική ανωριμότητα όμως είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Γιατί με το να δίνουμε ως γονείς τόσο πολύ μεγάλη έμφαση στο να σπουδάσουν, να βρουν δουλειά και να αποκτήσουν ανεξαρτησία τα παιδιά μας αυτό δεν τους βοηθάει να δημιουργήσουν και συναισθηματική νοημοσύνη και ωριμότητα η οποία είναι απαραίτητη για να φέρουν τα δικά τους παιδιά στον κόσμο.

Ισχύει κατά τη γνώμη σας ότι ο πραγματικός λόγος που τα ζευγάρια διαπληκτίζονται περισσότερο μετά την έλευση ενός νέου μέλους, ενός μωρού, είναι αυτό που λέμε ο κατακερματισμός του ύπνου, του τόσου πολύτιμου αγαθού στη ζωή μας – ειδικά όπως έχει γίνει σήμερα;

Τ.Μ. Τα ζευγάρια τα οποία έχουν δυσκολίες ύστερα από την έλευση ενός παιδιού είναι τα ζευγάρια εκείνα τα οποία ήταν ανέτοιμα και ανώριμα να αναλαμβάνουν την ευθύνη του ερχομού ενός παιδιού στον κόσμο. Από τη στιγμή που η γυναίκα θα νιώσει ότι πρόκειται να γίνει μητέρα, αμέσως αλλάζει και η στάση της απέναντι στον άντρα. Ο άνδρας από την άλλη πλευρά, έχοντας μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια που πιθανότητα η μαμά του να ήταν παρούσα και ο μπαμπάς του ως εργατικός άνθρωπος απών, ζητάει από τη γυναίκα που παντρεύεται να του ικανοποιήσει τις ανάγκες που δεν του ικανοποίησε η μαμά του. Οι άνδρες μεγαλώνουν αλλά μικραίνει η συναισθηματική τους νοημοσύνη καθώς μεγαλώνουν. Ας το κρατήσουμε αυτό.

Αποτέλεσμα, από τη στιγμή που η γυναίκα γίνεται μητέρα αποστασιοποιείται από τον άνδρα. Και κάπως έτσι οι άντρες χάνουν λιγάκι τον «μπουσουλά» τους. Όταν το ζευγάρι δεν είναι συναισθηματικά ώριμο να μεγαλώσει ένα παιδί, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο κλονισμό. Σχετικά με τον ύπνο, βλέπουμε όταν γεννιέται ένα παιδί και εγκαθίσταται δίπλα στο γονεϊκό κρεβάτι, ότι ενώ η μητέρα παίρνει άδεια μητρότητας κι ο πατέρας επιστρέφει στη δουλειά μετά από λίγο καιρό, ο πατέρας που «πρέπει» να είναι ξεκούραστος συνήθως εγκαταλείπει την κρεβατοκάμαρα διότι ενοχλείται από το παιδάκι που κλαίει και μένει η μαμά. Αποτέλεσμα, η ερωτική ζωή να γίνει ανύπαρκτη. Κι ο άντρας να μη συμμετέχει ούτε στο μεγάλωμα του ίδιου του παιδιού, ούτε στο να βοηθήσει τη μητέρα ως προς αυτό. Το παιδί στον πρώτο χρόνο της ζωής του έχει ανάγκη από ξεκούραστους ανθρώπους. Κι από μια μητέρα η οποία να έχει βοήθεια. Και τη βοήθεια αυτή δεν την πάρει από τη μαμά της ή από την πεθερά της οι οποίες συμμετέχουν και εκείνες και γίνεται ένας χαμός μέσα στο σπίτι.

Πιστεύετε όμως ότι βιολογικά η μητέρα είναι ικανή να «σηκώσει» μεγαλύτερο βάρος υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή τη νέα συνθήκη;

Τ.Μ. Εκ των πραγμάτων η γυναίκα είναι εκείνη η οποία «σηκώνει» το μεγαλύτερο βάρος. Η εργαζόμενη γυναίκα της οποίας πια το κράτος της έχει δώσει το δικαίωμα να έχει μεγαλύτερη άδεια μητρότητος και παραμένει στο σπίτι να μεγαλώσει το παιδί της, αυτή είναι εκείνη η οποία «σηκώνει» το μεγαλύτερο βάρος. Δεν κοιμάται για να κοιμάται ο άνδρας να πηγαίνει το πρωί στη δουλειά και ούτως καθ΄ εξής. Από τη μεριά του ο πατέρας νιώθει ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο επαγγελματικά ώστε να ικανοποιήσει τις υλικές ανάγκες της οικογένειας. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή ο άνδρας ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι η … μαμά της μαμάς κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της εγκυμοσύνης αλλά και του πρώτου χρόνου της ζωής του παιδιού.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται είναι τα νέα παιδιά όταν κάνουν οποιοδήποτε σχέδιο γάμου να βάλουν κάποιους όρους. Να «τα βάλουν κάτω» και να συζητήσουν τι ζωή επιθυμούν να κάνουν.

Υπάρχουν, άραγε, κάποιες τεχνικές με τις οποίες θα μπορούσε να διαχειριστεί με επιτυχία το ζευγάρι αυτή τη νέα πρόκληση, τη νέα συνθήκη στη ζωή του;

Τ.Μ. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται είναι τα νέα παιδιά όταν κάνουν οποιοδήποτε σχέδιο γάμου να βάλουν κάποιους όρους. Να «τα βάλουν κάτω» και να συζητήσουν τι ζωή επιθυμούν να κάνουν. Να μην είναι η ζωή μας μόνο το νυφικό, η δεξίωση αλλά και ένα γαμήλιο «παραμύθι». Να μιλήσουν για το πώς θέλουν τη ζωή τους και πώς θα μοιράσουν τους ρόλους τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, εάν θέλουν να φέρουν στον κόσμο παιδιά είναι να συζητήσουν για το τι παιδιά επιθυμούν να φέρουν στον κόσμο και το πόσο γρήγορα αυτό θα συμβεί εάν βεβαίως ευλογηθούν με ευγονία. Το τρίτο το οποίο δημιουργεί κραδασμούς στην οικογένεια και πρέπει να διαλευκανθεί από νωρίς είναι το όνομα που θα δώσουν στα παιδιά. Τέλος, το σημαντικότερο απ’ όλα, για να κλείσει ο κύκλος είναι, να αντιληφθούν ότι εφ’ όσον παντρεύονται, δημιουργούν το δικό τους κύτταρο και σιγά-σιγά θα πρέπει να αποκολληθούν από το πρώτο τους κύτταρο που είναι η πατρική οικογένειά τους. Το βρίσκω εξαιρετικά σπουδαίο. Διότι ο πρώτος λόγος διαζυγίου στην Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι είναι η επέμβαση της «ευρύτερης» οικογένειας στο ζευγάρι.

Ποια είναι η Τένια Μακρή

Η Τένια Μακρή είναι οικογενειακή σύμβουλος και ειδική σε θέματα σχέσεων, με σπουδές στην Ελλάδα και την Αμερική. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον ΟΑΕΔ ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες. Συνεργάστηκε με το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε θέματα εγκεφαλικών κακώσεων. Επίσης, υπηρέτησε ως σχολική σύμβουλος, δημιούργησε τη Σχολή Γονέων και καθιέρωσε τον επαγγελματικό προσανατολισμό για τους μαθητές λυκείου στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων. Έχει εργαστεί στην τηλεόραση, όπου, εκτός της δικής της εκπομπής “ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ” στο Mega, συμμετείχε και σε πολλές άλλες: “Πρωινός Καφές”, “Πες το στη Σεμίνα”, “Άλλοι Καιροί”, “Επιτέλους Μαζί”, “Τετ α τετ”, “ΟΛΕ”, “Η Ζωή είναι ωραία”, “Ζούγκλα”, “Μπορώ”, “PR” κ.λπ. Στην Κύπρο συνεργάστηκε με την Ελίτα Μιχαηλίδου στην εκπομπή “Μαζί στο ΡΙΚ”. Παράλληλα, πραγματοποιεί πολλές ομιλίες και σεμινάρια στην Αθήνα και την επαρχία, καθώς και στην Κύπρο, ενώ άρθρα και συνεντεύξεις της έχουν φιλοξενηθεί στις περισσότερες εφημερίδες και περιοδικά. (Πηγή: “Εκδόσεις Κάκτος”, 2024)

