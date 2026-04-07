Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι της Τρίτης η Κατερίνα Καινούργιου από το μαιευτήριο ΡΕΑ. Μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή βγήκαν με το αυτοκίνητό τους από το υπόγειο πάρκινγκ χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς με προορισμό στο καλόγουστο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι, που ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τη νεογέννητη κόρη τους.

«Η Κατερίνα είναι πολύ ευτυχισμένη αλλά και αρκετά αγχωμένη όπως οι περισσότερες νέες μητέρες» λέει φιλικό της πρόσωπο στη HuffPost. «Τις πρώτες ώρες στο σπίτι ήθελε να είναι μόνη της με τον άντρα της και το μωρό τους. Είναι αυτές οι ιερές στιγμές που ονειρεύονταν και οι δυο όλους αυτούς τους μήνες».

Κατερίνα Καινούργιου: «Χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς»

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα» έγραψε στην ανάρτησή της. «Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος».

Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. ✨

Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό».

Όσο για τον άντρα της ζωής της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, έγραψε: «Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ»

Στην ίδια ανάρτηση, η Κατερίνα Καινούργιου έσπευσε να ευχαριστήσει τους γιατρούς της και τη μαία της: