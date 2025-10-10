Επιμέλεια: Κατερίνα Λυμπεροπούλου – Κατερίνα Ζώταλη

Εννέα ευρέως διαδεδομένους μύθους γύρω από το εμβόλιο HPV καταρρίπτει στη HuffPost η Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, Χριστίνα Φουντά με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την λήψη του. Αλήθεια, γιατί ο συγκεκριμένος εμβολιασμός θεωρείται τόσο σημαντικός; Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες του εμβολίου, πόσο ασφαλές θεωρείται για τους εφήβους και από ποια ηλικία πρέπει να γίνεται; Δεδομένου του ότι ο HPV είναι ο βασικός λόγος για σχεδόν όλους τους καρκίνους τραχήλου και μεταδίδεται με επαφή δέρμα με δέρμα και τα θηλυκά άτομα είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μετά από λοίμωξη από τον ιό, πρέπει να εφαρμόζεται κυρίως σε κορίτσια; Κι εν τέλει πώς μπορεί να ενημερωθεί καλύτερα η οικογένεια και οι έφηβοι για τη σημασία του εμβολιασμού κατά του HPV;

Στη συζήτηση μπαίνει κι ο Γεώργιος Καλλίνικας, MD , MSc , FEBU , FRCS, φωτίζοντας από τη δική του σκοπιά το ζήτημα. Ποια είναι η σχέση του HPV με τον καρκίνο του πέους, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και γιατί ο εμβολιασμός θεωρείται τόσο σημαντικός; Ποια είναι τα πιο συχνά εμφανιζόμενα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στους εφήβους και ποια η πρόληψη; Αν ένας / μία έφηβος ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή χωρίς να έχει εμβολιαστεί, έχει νόημα να το κάνει αργότερα;

Χριστίνα Φουντά, PHd Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, συνεργάτιδα «Μητέρα»: Ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για όλους

Σε ποια ηλικία είναι ιδανικό να γίνεται το εμβόλιο HPV και γιατί προτείνεται να χορηγείται σε εφήβους;

Το HPV εμβόλιο προτείνεται γίνεται στην προ-εφηβεία /εφηβεία (9–14 ετών). Ο λόγος είναι ότι τότε το εμβόλιο:

• Προλαβαίνει τη λοίμωξη πριν την έναρξη σεξουαλικών επαφών (η προστασία του υπάρχοντος εμβολίου είναι προληπτική κι όχι θεραπευτική)

• Προκαλεί πολύ καλύτερη ανοσολογική απάντηση (υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων που διατηρείται σε βάθος χρόνου)

• Είναι ευκολότερο να ολοκληρωθεί μέσω σχολικών προγραμμάτων, αυξάνοντας την κάλυψη και τη μελλοντική πρόληψη καρκίνων που σχετίζονται με HPV.

Ο σχολικός εμβολιασμός δεν είναι κάτι που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αλλά έχει ενσωματωθεί σε πολλές χώρες του κόσμου εκτοξεύοντας την εμβολιαστική κάλυψη και τα ευνοϊκά αποτελέσματα στον πληθυσμό.

Το εμβόλιο προλαμβάνει προκαρκινικές αλλοιώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επεμβάσεις τραχήλου οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν την έκβαση μιας μελλοντικής εγκυμοσύνης

Ποιοι είναι οι βασικοί μύθοι ή παρανοήσεις γύρω από το εμβόλιο HPV και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;

Το εμβόλιο για τoν HPV συνάντησε πολλές αντιδράσεις από την αρχή της κυκλοφορίας του. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα από τα εμβόλια που έχει αποδείξει περίτρανα την ασφάλειά του (περίπου 300 εκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως) αλλά και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει στη μείωση των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας αλλά και των προκαρκινικών αλλοιώσεων.

Συχνοί μύθοι γύρω από το του εμβόλιο είναι:

Το εμβόλιο προκαλεί υπογονιμότητα

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη υπογονιμότητας. Αντίθετα, το εμβόλιο προλαμβάνει προκαρκινικές αλλοιώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε επεμβάσεις τραχήλου οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν την έκβαση μιας μελλοντικής εγκυμοσύνης.

Το εμβόλιο ενθαρρύνει επικίνδυνες σεξουαλικές πρακτικές

Οι μελέτες δεν δείχνουν πρωιμότερη έναρξη σεξουαλικών επαφών ή περισσότερους συντρόφους στον εμβολιασμένο πληθυσμό

Οι μελέτες δεν δείχνουν πρωιμότερη έναρξη σεξουαλικών επαφών ή περισσότερους συντρόφους στον εμβολιασμένο πληθυσμό

Ακόμη κι αν ένας/μία έφηβος έχει ήδη ξεκινήσει τη σεξουαλική του/της ζωή πριν εμβολιαστεί, το HPV εμβόλιο παραμένει πολύ χρήσιμο γιατί προστατεύει από πολλούς τύπους του ιού στους οποίους πιθανότατα δεν έχει ακόμη εκτεθεί.

Το χρειάζονται μόνο τα κορίτσια

Ο HPV αφορά και τα αγόρια καθώς μπορεί να προκαλέσει καρκίνο πρωκτού, στοματοφάρυγγα, πέους αλλά και κονδυλώματα. Ο εμβολιασμός μειώνει τη νόσηση και τη μετάδοση και στα δύο φύλα.

Αν βάλεις προφυλακτικό, δεν το χρειάζεσαι

Η χρήση προφυλακτικού μειώνει αλλά δεν μηδενίζει τη μετάδοση καθώς ο HPV μεταδίδεται και με επαφή δέρμα-δέρμα

Το εμβόλιο δεν χρειάζεται πριν τη σεξουαλική ζωή

Το εμβόλιο είναι προληπτικόκαι η καλύτερη ανοσία επιτυγχάνεται πριντην έκθεση.

Έχω ήδη HPV, το εμβόλιο δεν θα με ωφελήσει

Η λοίμωξη είναι τύπο-ειδική. Το εμβόλιο προστατεύει από πολλούς άλλους τύπους με τους οποίους δεν έχεις μολυνθεί

Το εμβόλιο προστατεύει μόνο από καρκίνο τραχήλου

Το εμβόλιο προστατεύει από πολλούς καρκίνους που σχετίζονται με τον HPV (στοματοφάρυγγα, πρωκτό, αιδοίο, κόλπο, πέος) και από κονδυλώματα.

Το εμβόλιο έχει σοβαρές παρενέργειες και προκαλεί αυτοάνοσα νοσήματα

Το προφίλ ασφάλειας του εμβολίου είναι εξαιρετικό. Συνήθεις αντιδράσεις είναι ο πόνος στο σημείο χορήγησης και ήπιος πυρετός. Πιο σοβαρές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Το φυσικό ανοσοποιητικό αρκεί

Η φυσική λοίμωξη συχνά δεν δίνει ισχυρή ανοσία που διαρκεί σε βάθος χρόνου. Αντίθετα, το εμβόλιο δημιουργεί υψηλό τίτλο αντισωμάτων που διαρκούν μακροχρόνια.

Ποια είναι η σχέση του HPV με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και γιατί ο εμβολιασμός θεωρείται τόσο σημαντικός; Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες του εμβολίου και πόσο ασφαλές θεωρείται για τους εφήβους;

Ο HPV είναι ο βασικός λόγος για σχεδόν όλους τους καρκίνους τραχήλου και μεταδίδεται με επαφή δέρμα με δέρμα. Οι τύποι 16&18 ευθύνονται για περίπου 70% των περιστατικών. Το 9δύναμο εμβόλιο (Gardasil 9) καλύπτει επτά υψηλού κινδύνου τύπους και τους χαμηλού κινδύνου τύπους 6&11 που προκαλούν την πλειοψηφία των κονδυλωμάτων. Αν γίνει στην σωστή ηλικία και πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, το 9δύναμο εμβόλιο μειώνει τον κίνδυνο περίπου:

– για καρκίνο κατά ~88%

– για προκαρκινικές αλλοιώσεις ~80%και

– για κονδυλώματα ~90%.

Το εμβόλιο είναι προληπτικό (δεν θεραπεύει υπάρχουσα λοίμωξη) και συμπληρώνει—δεν αντικαθιστά—τον έλεγχο με Pap/HPV.

Η ασφάλεια του εμβολίου είναι εξαιρετική (εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως).

Συνήθεις ήπιες αντιδράσεις είναι:

πόνος/κοκκίνισμα στο σημείο χορήγησης, δεκατική πυρετική κίνηση, πονοκέφαλος, κόπωση

σε εφήβους μπορεί να εμφανιστεί ζάλη/συγκοπή και συνιστάται να μένουμε καθιστοί ~15′

Πολύ σπάνια αντίδραση είναι η αναφυλαξία (~1/εκατομμύριο). Ωστόσο, δενυπάρχουν ενδείξεις για υπογονιμότητα ή αυτοάνοσα. Τέλος, συνιστάται προσοχή σε ιστορικό σοβαρής αλλεργίας σε συστατικό ενώ αναβάλλεται στην κύηση.

Ο εμβολιασμός πριν από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής προσφέρει την καλύτερη προστασία και στα δύο φύλα, μειώνει τη μετάδοση στον πληθυσμό και προλαμβάνει τις περισσότερες βλάβες που σχετίζονται με τον HPV.

Αν ένας/μία έφηβος ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή χωρίς να έχει εμβολιαστεί, έχει νόημα να το κάνει αργότερα;

Φυσικά και έχει νόημα. Ακόμη κι αν ένας/μία έφηβος έχει ήδη ξεκινήσει τη σεξουαλική του/της ζωή πριν εμβολιαστεί, το HPV εμβόλιο παραμένει πολύ χρήσιμο γιατί προστατεύει από πολλούς τύπους του ιού στους οποίους πιθανότατα δεν έχει ακόμη εκτεθεί. Το εμβόλιο δεν θεραπεύει τυχόν υπάρχουσα λοίμωξη, αλλά μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο νέων λοιμώξεων, προκαρκινικών βλαβών και κονδυλωμάτων από τους τύπους που καλύπτει ενώ όσο νωρίτερα γίνει μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, τόσο καλύτερα. Είναι ασφαλές, καλά ανεκτό και λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι αντί για προφυλακτικό ή τακτικό γυναικολογικό έλεγχο.

Κατά τη γνώμη σας, είναι περισσότερο ευάλωτα τα αγόρια ή τα κορίτσια και κατ’ επέκταση υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για εμβολιασμό σε ένα από τα δύο φύλα, ή ισχύει το ίδια και για τα δυο;

Και τα αγόρια και τα κορίτσια χρειάζονται εξίσου τον εμβολιασμό για HPV. Τα κορίτσια κινδυνεύουν κυρίως από καρκίνο τραχήλου της μήτρας αλλά και του κόλπου, αιδοίου, πρωκτού και στοματοφάρυγγα, ενώ στα αγόρια βλέπουμε αυξανόμενα περιστατικά καρκίνων στοματοφάρυγγα και πρωκτού, καθώς και κονδυλώματα—και ο ιός μεταδίδεται αμφίδρομα μέσα στα ζευγάρια. Ο εμβολιασμός πριν από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής προσφέρει την καλύτερη προστασία και στα δύο φύλα, μειώνει τη μετάδοση στον πληθυσμό και προλαμβάνει τις περισσότερες βλάβες που σχετίζονται με τον HPV. Με άλλα λόγια, ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για όλους.

Πώς μπορεί να ενημερωθεί καλύτερα η οικογένεια και οι έφηβοι για τη σημασία του εμβολιασμού κατά του HPV;

Ο HPV είναι πολύ συχνός, αλλά ο εμβολιασμός τον προλαμβάνει αποτελεσματικά—σκεφτείτε τον σαν «ζώνη ασφαλείας» που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνων και κονδυλωμάτων πριν υπάρξει έκθεση στον ιό. Για τους εφήβους το σχήμα είναι συνήθως δύο δόσεις, είναι ασφαλές και καλά ανεκτό, δεν επηρεάζει τη γονιμότητα και συμπληρώνει —δεν αντικαθιστά— τη χρήση προφυλακτικού και τον μελλοντικό έλεγχο. Μπορούμε να ενημερωθούμε από έγκυρες πηγές όπως ο ΕΟΔΥ και ο ΠΟΥ, να μιλήσουμε με τον/την παιδίατρο ή γυναικολόγο για το πλάνο δόσεων και να κλείσουμε εγκαίρως ραντεβού. Μια απλή κίνηση σήμερα σημαίνει ουσιαστική προστασία για το αύριο.

Γεώργιος Καλλίνικας, MD , MSc , FEBU , FRCS: Κι αυτά τα εμβόλια σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με τον αυτισμό

Σε ποια ηλικία είναι ιδανικό να γίνεται το εμβόλιο HPV και γιατί προτείνεται να χορηγείται σε

εφήβους;

Το εμβόλιο καλό είναι να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους πριν την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής. Για το λόγο αυτό χορηγείται κατά την εφηβεία. Η χορήγηση του σε μικρότερες ηλικίες δεν θα είχε να προσφέρει κάτι και για το λόγο αυτό δεν προτείνεται.

Ποια είναι η σχέση του HPV με τον καρκίνο του πέους, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και γιατί ο εμβολιασμός θεωρείται τόσο σημαντικός;

Είναι δε εξαιρετικά ενθαρρυντικό πώς μετά την εισαγωγή των εμβολίων κατά των HPV η επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχει μειωθεί σημαντικά .

Το HPV είναι ακρωνύμιο για την μεγάλη οικογένεια των human papilloma viruses ή ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων ελληνιστί .οι ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων είναι μία τεράστια οικογένεια DNA ιών οι οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό ότι μεταδίδονται αρκετά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο ακόμα και με την απλή σωματική επαφή – όχι απαραιτήτως σεξουαλικη για αρκετά στελέχη της οικογένειας των ιών αυτών . Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν από ανύπαρκτες έως κλινικά εμφανείς – π.χ. οξυτενή κονδυλώματα στα δύο φύλα ή πλατέα κονδυλώματα στις γυναίκες . Κάποια στελέχη της οικογένειας αυτής έχουν ταυτοποιηθεί πως σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες. Εχουμε αρκετά δεδομένα τα οποία εμπλουτίζονται, του καρκίνου του πέους στους άνδρες (σπάνιος καρκίνος στις δυτικές κοινωνίες όπως η ελληνική) – λιγότερα δεδομένα καθώς και του καρκίνου του φάρυγγα . Ο εμβολιασμός θεωρείται σημαντικός ιδιαίτερα στις γυναίκες όπου η λοίμωξη από στελέχη HPV έχει αποδειχθεί πως έχει άμεση συσχέτιση με την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Είναι δε εξαιρετικά ενθαρρυντικό πώς μετά την εισαγωγή των εμβολίων κατά των HPV η επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχει μειωθεί σημαντικά .

Ποια κατά τη γνώμη σας, είναι περισσότερο ευάλωτα τα αγόρια ή τα κορίτσια;

Με βάση τις γνώσεις που έχει η επιστημονική κοινότητα ως τώρα, τα θηλυκά άτομα είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μετά από λοίμωξη από ιό HPV. Τα δεδομένα που έχουμε για την ανάπτυξη του καρκίνου του πέους στους άνδρες μετά από λοίμωξη από ιό HPV είναι σαφώς πιο περιορισμένα. Όσον αφορά στην ανάπτυξη του σχετιζόμενου με HPV λοίμωξη καρκίνου του φάρυγγα αυτός επηρεάζει και τα δύο φύλα εξίσου και εδώ τα δεδομένα δεν είναι τόσο πλούσια όπως στην περίπτωση του τραχήλου της μήτρας .

Παρά την παραφιλολογία δεν υπάρχει εμβόλιο που να έχει συσχετιστεί με τον αυτισμό οπότε ούτε και αυτά τα εμβόλια σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με τον αυτισμό

Κατ’ επέκταση σε ποιο από τα δύο φύλα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για εμβολιασμό;

Η ανάγκηια εμβολιασμό είναι σαφώς μεγαλύτερη στις γυναικες καθώς στα άτομα που έχουν πολλαπλούς συντρόφους στη ζωή τους . Αυτό με βάση τις γνώσεις που έχουμε τώρα αλλά δεν αποκλείεται να αλλάξουν στο μέλλον.

Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες του εμβολίου και πόσο ασφαλές θεωρείται για τους εφήβους;

Για να φτάσει ένα εμβόλιο στην «αγορά» προηγούνται πολύχρονες και δαπανηρές έρευνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλειά του . Σε κάθε περίπτωση παρ΄’όλα αυτά μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις που ποικίλουν από ήπιες (κοκκινίλα – ερεθισμός στο σημείο της ένεσης) σοβαρές (υψηλός πυρετός) καθώς και πολύ σοβαρές όπως αλλεργία – αναφυλαξία. Εν τοιαυτη περπτωσει θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή. Πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί πως παρά την παραφιλολογία δεν υπάρχει εμβόλιο που να έχει συσχετιστεί με τον αυτισμό οπότε ούτε και αυτά τα εμβόλια σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με τον αυτισμό. Τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα καλό θα είναι να το αποφεύγουν και να ζητούν ιατρική συμβουλή πριν το κάνουν .

Όπως πολύ σωστά το θέσατε η ιατρική κοινότητα προτείνει και ο έφηβος αποφασίζει εάν και εφόσον θέλει να κάνει το εμβόλιο. Σίγουρα η ενημέρωση από τους παιδιάτρους στο σχολικό περιβάλλον είναι σημαντική. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή που οι νέοι κοινωνικοποιούνται μέσω των social media. Σίγουρα η ενημέρωση μέσω αυτών είναι υψίστης σημασίας έστω κι αν τα social media θεωρουνται (και όχι άδικα) πεδίο παραπληροφόρησης και διασποράς ψευδών ειδήσεων . Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να πω πως προκαλεί θλίψη έως απελπισία στην ιατρική κοινότητα η ύπαρξη του «αρνητών των εμβολιασμών» μια πρακτικής που τόσα οφέλη έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα. Τόσο από προσωπική εμπειρία όσο και με βάση τις έρευνες, η ιατρική κοινότητα παραμένει φανατικός θιασώτης των εμβολιασμών και σε προσωπικό επίπεδο .

Ποια είναι τα πιο συχνά εμφανιζόμενα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στους εφήβους και ποια η πρόληψη;

Η δική μου γενιά γαλουχήθηκε με τον φόβο του AIDS. Και κατηχήθηκε με την αναγκαιότητα της προφύλαξης. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με τις αποτελεσματικότατες θεραπείες (προληπτικές ή κατασταλτικές ) ενάντια στην HIV λοίμωξη. Όποτε έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα για τα οποία ενημερώνομάσταν για βιβλιογραφικούς λόγους στο πανεπιστήμιο! Από τα πιο συχνά ΣΜΝ είναι : Τα κονδυλώματα που οφείλονται στους ιούς HPV (σημασία του εμβολιασμού) , τα χλαμύδια και το μυκόπλασμα, η γονόρροια – εδώ υπάρχει θέμα με κάποια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη , η σύφιλη (πιο σπάνια), οι ηπατίτιδες και ο HIV . Η χρήση του προφυλακτικού και οι εμβολιασμοί όπου προβλέπονται, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πρόληψη μεταδόσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Η σύγχρονη τάση πολυγαμίας στους νέους ,όπως προωθείται από τα social media, σίγουρα δεν μπορεί να καταδικαστεί κοινωνικά ωστόσο βοηθά στην εξάπλωση των ΣΜΝ .

Η χρήση του προφυλακτικού και οι εμβολιασμοί όπου προβλέπονται, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πρόληψη μεταδόσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του προστάτη, ποια η ενδεδειγμένη πρόληψη και από ποια ηλικία;

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες με σημαντική διαφορά ! Ωστόσο με την αρωγή της επιστήμης οι περισσότεροι άντρες που θα διαγνωστούν με καρκίνο του προστάτη σε κάποια φάση της ζωής τους δεν θα πεθάνουν από αυτόν. Αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό! Αν ο άντρας έχει οικογενειακό ιστορικό με καρκίνο του προστάτη ή καρκίνο του μαστού ή καρκίνο του παγκρέατος η πρόληψη ξεκινάει στα 45. Για τον γενικό πληθυσμό η σύσταση είναι στα 51 έτη. Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει μία εξέταση αίματος , το PSA, καθώς και την δακτυλική εξέταση του προστάτη η οποία εισήχθη από τον Ιπποκράτη και θεωρείται αναντικατάστατη μέχρι και σήμερα.

– Οσον αφορά τα προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας, από πότε αρχίζουν να εμφανίζονται συνήθως και ποιος ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης;

Τα προβλήματα της σεξουαλικής δυσλειτουργίας όπως αναφέρετε, ξεκινούν με την σεξουαλική ζωή. Ειδικά για τους άντρες , γιατί για αυτούς μπορώ να μιλήσω με βάση τις γνώσεις μου, ισχύει ο κανονας του «συμβαίνει σε ολους τους άντρες και σε κάθε ηλικία». Αυτό το ταμπού πρέπει να ξεπεραστεί το 2025. θα πρέπει να Χωρίσουμε τα προβλήματα αυτά σε δύο μεγάλους βραχίονες τον ψυχολογικο και τον οργανικό- σωματικό . Σε κάθε περίπτωση ο άνδρας με σχετικό θέμα θα πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό ιατρό και όχι να ψάξει συμβουλές από το internet (έχουμε δει καταστροφικά αποτελέσματα) . Ο ειδικός από την άλλη θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις – κλινική εξέταση, εξετάσεις αίματος και απεικονιστικές (υπέρηχο). Στην περίπτωση που δεν βρεθεί συγκεκριμένη παθολογία από τον έλεγχο, τότε τίθεται εξ αποκλεισμού συνήθως η διάγνωση της ψυχογενους σεξουαλικης – στυτικής δυσλειτουργίας και ο ασθενής κατευθύνεται στον πλέον ειδικό (ψυχιατρο – ψυχολόγο) για τα περαιτέρω .

Ποια είναι η Χριστίνα Φουντά

Η Χριστίνα Φουντά είναι Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ογκολογία και την Κολποσκόπηση. Διαθέτει πολυετή κλινική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάστηκε σε κορυφαία νοσοκομεία, όπως το Queen Elizabeth Hospital (Gateshead), το Musgrove Park Hospital (Taunton) και το Guy’s & St Thomas’ Hospital του Λονδίνου, όπου κατέχει τη θέση Consultant Gynaecologist with Special Interest in Gynaecological Oncology & Colposcopy Lead.

Έχει διευθύνει τμήματα Κολποσκόπησης και Rapid Access Clinics, πραγματοποιεί λαπαροσκοπικές και ανοιχτές γυναικολογικές επεμβάσεις για καλοήθεις παθήσεις και καρκίνους αρχικού σταδίου, ενώ έχει ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές μελέτες, δημοσιεύσεις και κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Βρετανικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (BSCCP).

Σήμερα δραστηριοποιείται στην Αθήνα, διατηρώντας ιδιωτικό ιατρείο στους Αμπελοκήπους και συνεργάζεται με το Νοσοκομείο «Μητέρα». Στόχος της είναι η παροχή εξατομικευμένων, τεκμηριωμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στις γυναίκες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της σύγχρονης ιατρικής.

Ποιος είναι ο Γεώργιος Καλλίνικας

Τρέχουσα θέση: Επιμελητής Α ΕΣΥ ΓΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο- Πατησίων.

MSc ογκολογία ιατρική σχολή πανεπιστημίου Αθηνών .

Πτυχίο : Ιατρική σχολή πανεπιστημίου Αθηνών .

Αριθμός δημοσιεύσεων στο pubmed: 10.

Reviewer σε αρκετά ιατρικά journals .

Προϋπηρεσία ως ουρολόγος NHS UK Σκωτία και Αγγλία

Aπόφοιτος πανεπιστημίου μοριακής βιολογίας.

Eπιβλέπων σε Msc στην ουρολογία με το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Εξειδικεύσεις : Νόσος VHL Πανεπιστήμιο Freiburg DE

Ομιλίες – παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες κτλ: Μέσος όρος 7/ έτη . Παρακολούθηση συνεδρίων – σεμιναρίων κτλ: Minimum 50 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανά έτος

Σεμινάρια : Εθνική σχολή δημόσιας υγείας (παροχή υπηρεσιών υγείας σε κοινωνικά απομονωμένες ομάδες).

Απόφοιτος 22ου Λυκείου Αθηνών (Γκράβα)

Καταγωγή: Κίμωλος κυκλαδες .