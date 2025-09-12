Μια νέα εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει καρκίνους της κεφαλής και λαιμού που προκαλούνται από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) έως και 10 χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Αυτή είναι η ανακάλυψη ερευνητών του Γενικού Πανεπιστημίου Μπρίγκαμ της Μασαχουσέτης, οι οποίοι έδειξαν πώς η υγρή βιοψία – εξετάσεις αίματος που ανιχνεύουν το κυκλοφορούν DNA του όγκου – θα μπορούσε να βελτιώσει τη αντιμετώπιση και τις συνέπειες του καρκίνου.

Advertisement

Advertisement

Ο ιός HPV προκαλεί περίπου το 70% των καρκίνων του στοματοφάρυγγα στις ΗΠΑ, καθιστώντας τον έναν από τους πιο συνηθισμένους καρκίνους που προκαλούνται από τον ιό, με τα ποσοστά να αυξάνονται ταχύτερα από όλους τους άλλους καρκίνους της κεφαλής και του λαιμού.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας που προκαλούνται από τον HPV, η έλλειψη ενός τεστ για καρκίνους κεφαλής και λαιμού που σχετίζονται με τον HPV σημαίνει ότι οι ασθενείς συνήθως διαγιγνώσκονται αφού ο όγκος έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε να προκαλέσει συμπτώματα και να εξαπλωθεί στους λεμφαδένες.

Οι μέθοδοι ανίχνευσης που μπορούν να ανιχνεύσουν αυτούς τους καρκίνους πολύ νωρίτερα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόωρες θεραπευτικές παρεμβάσεις για τους ασθενείς, υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας και να απαιτήσουν λιγότερο έντονα σχήματα θεραπείας, λένε οι ερευνητές που ανέπτυξαν το εργαλείο, με την ονομασία «HPV-DeepSeek».

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι η ευαίσθητη και ειδική ανίχνευση καρκίνου κεφαλής και λαιμού θετικού για HPV με βάση το αίμα είναι εφικτή, χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα», δήλωσε στο Newsweek ο συγγραφέας της μελέτης Δρ. Daniel L. Faden, χειρουργός ογκολόγος κεφαλής και λαιμού στο Mass Eye and Ear και μέλος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης Mass General Brigham.

«Η ανίχνευση καρκίνου με βάση το αίμα χρησιμοποιώντας κυκλοφορούν DNA όγκου είναι ένας συναρπαστικός τομέας και η μελέτη μας καταδεικνύει πιθανώς τους μεγαλύτερους αναφερόμενους χρόνους για την ανίχνευση οποιουδήποτε καρκίνου χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση».

Στη μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από ομοσπονδιακά κονδύλια, όλες οι περιπτώσεις ήταν καρκίνοι του στοματοφάρυγγα θετικοί στον ιό HPV, οι οποίοι αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τύπο καρκίνου κεφαλής και λαιμού που σχετίζεται με τον HPV.

Advertisement

Το HPV-DeepSeek χρησιμοποιεί αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος για την ανίχνευση μικροσκοπικών θραυσμάτων DNA του HPV που έχουν αποσπαστεί από έναν όγκο και έχουν εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος.

Προηγούμενη έρευνα από την ίδια ομάδα έδειξε ότι το τεστ θα μπορούσε να επιτύχει 99%ευαισθησία για τη διάγνωση του καρκίνου κατά την πρώτη φορά που κάποιος θα παρουσιαστεί σε κλινική, ξεπερνώντας τις τρέχουσες μεθόδους εξέτασης.

Για να προσδιοριστεί εάν το HPV-DeepSeek θα μπορούσε να ανιχνεύσει καρκίνο κεφαλής και λαιμού που σχετίζεται με τον HPV πολύ πριν από τη διάγνωση, οι ερευνητές εξέτασαν 56 δείγματα από την Mass General Brigham Biobank. Αυτά περιελάμβαναν 28 δείγματα από άτομα που στη συνέχεια εμφάνισαν καρκίνο αυτών των τύιπων που σχετίζεται με τον HPV χρόνια αργότερα και 28 από υγιή άτομα.

Advertisement

Ανακάλυψαν ότι το εργαλείο υγρής βιοψίας ανίχνευσε DNA όγκου HPV σε 22 από τα 28 δείγματα αίματος από ασθενείς που αργότερα ανέπτυξαν καρκίνο, ενώ και τα 28 δείγματα ελέγχου ήταν αρνητικά, υποδεικνύοντας ότι το τεστ είναι «εξαιρετικά ακριβές».

Το τεστ ήταν σε θέση να ανιχνεύσει καλύτερα το DNA του HPV σε δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν πιο κοντά στη στιγμή της διάγνωσης των ασθενών. Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ήταν για δείγμα αίματος που συλλέχθηκε 7,8 χρόνια πριν από τη διάγνωση. Χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση, οι ερευνητές κατάφεραν να βελτιώσουν την ισχύ του τεστ, ώστε να εντοπίσει με ακρίβεια 27 από τις 28 περιπτώσεις καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων που συλλέχθηκαν έως και 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση.

«Η έγκαιρη ανίχνευση θα μπορούσε να είναι μετασχηματιστική. Εάν οι καρκίνοι εντοπιστούν χρόνια νωρίτερα, η θεραπεία θα μπορούσε να είναι λιγότερο επεμβατική, με λιγότερες παρενέργειες, χαμηλότερο κόστος και -το πιο σημαντικό- ελπίζουμε, καλύτερα ποσοστά επιβίωσης», τόνισε ο Faden.

Advertisement

Advertisement

Advertisement