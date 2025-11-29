ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΩΤΑΛΗ

«Χωρίς να το κάνουμε από πρόθεση έχουμε οικονομικό συμφέρον αυτή τη στιγμή να σχεδιάσουμε τον αφανισμό μας». (Σκοτ Γκάλογουεϊ).

Το 45% των αγοριών από 18 ως 25 ετών ποτέ δεν έχει προσεγγίσει με φυσικό τρόπο μια γυναίκα

Μια γενιά «αντικοινωνικών, ασεξουαλικών ανδρών» γεννιέται μέσα από την τεχνηητή νοημοσύνη και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σύμφωνα με τον Αμερικανό ακαδημαϊκό, συγγραφέα, παρουσιαστή podcast και επιχειρηματία, Σκοτ Γκάλογουεϊ. Μιλώντας για την κρίση της ανδρικής μοναξιάς, ο Γκάλογουέι – με αφορμή το νέο του βιβλίο, “Notes on Being a Man” – ανέφερε σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Αντερσον Κούπερ και το Cnn.com ότι το 45% των αγοριών από 18 ως 25 ετών ποτέ δεν έχει προσγγίσει με φυσικό τρόπο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρόπος που προκαλούν το ενδιαφέρον του χρήστη οι διάφορες πλατφόρμες ψηφιακών συντρόφων είναι φαινομενικά αθώος και «πριν το καταλάβει κανείς βρίσκεται τρεις ώρες εντός της ψηφιακής πραγματικότητας».

@cnn Scott Galloway addresses the male loneliness crisis in his new book, "Notes on Being a Man." In an interview with Anderson Cooper, Galloway explains how big tech companies and AI are nurturing "asocial, asexual males." ♬ original sound – CNN

Το 15% των νεαρών ανδρών έχει έρθει σε επαφή με ΑΙ σύντροφο

Το 15% των νεαρών ανδρών έχει έρθει σε επαφή με ΑΙ σύντροφο, αναφέρει με τη σειρά της ανάρτηση των ΝΥΤ και Sunday Times στο κανάλι τους στο TikTok, επισημαίνοντας ότι οι άντρες περνούν περισσότερο χρόνο από τις γυναίκες συνδεδεμένοι και το βρίσκουν ικανοποιητικό. Οι εφαρμογές ψηφιακών γνωριμιών, το διαδικτυακό πορνό και η ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση μεταξύ των νεαρών ανδρών εξασθένησαν τις ικανότητές τους στην δημιουργία συναισθηματικών σχέσεων.

Απευθυνθήκαμε στην οικογενειακή σύμβουλο και ειδική σε θέματα σχέσεων, Τένια Μακρή για μια συζήτηση σχετικά με τα αυτά τα νέα δεδομένα.

Τένια Μακρή: Η ψηφιακή πραγματικότητα «μεγαλώνει» αγόρια συναισθηματικά δυσκίνητα

Κυρία Μακρή, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι κατά τη γνώμη σας που ωθούν όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους, ιδίως άντρες, να στρέφονται σε ψηφιακές και σε AI συντρόφους.

Ο λόγος που ωθεί τον άντρα σήμερα να αναζητεί μία τέτοια είδους σχέση είναι ότι δεν εκτίθεται συναισθηματικά. Προβάλλει οποιονδήποτε εαυτό θέλει. Δεν διαρρωτάται εάν η εντύπωση που κάνει – διότι δεν βλέπουν πρόσωπο, υπάρχει μόνο συνομιλία – δημιουργεί ένα πρόσωπο το οποίο είναι φανταστικό, αυτό που θα ήθελε εκείνος να είναι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άντρες, τα αγόρια μάλλον, μεγαλώνουν μέσα σε μία οικογένεια η οποία τους κάνει να θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι θαυματοποιοί, ότι πρέπει να κάνουν το καλύτερο, ότι θα πρέπει να είναι οι δυνατοί, ότι θα πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι θα αλλάξουν τον κόσμο. Ομως, αυτή η στάση δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει υπεράνθρωπος, Εχει και αδυναμίες. Η οικογένεια όμως, κι ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει τα αγόρια τους δίνει «κατεύθυνση» να είναι δυναμικά, να είναι οι καλύτεροι, να είναι πάντα εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν. Άρα, λοιπόν, επειδή είμαστε ιδανικοί, αναζητούμε και τον ιδανικό σύντροφο. Αυτή, όμως, η συμπεριφορά στην οποία μεγαλώνουν τα αγόρια έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μία συναισθηματική ακινησία, μία δυσκινησία κατά κάποιο τρόπο. Διότι δεν τους εκθέτει η αναζήτηση συντρόφων μέσα από το διαδίκτυο ή μέσω της AI.

Πώς επηρεάζεται η συνεχής ενασχόληση με αυτές τις ιδανικές αυτές παρτενέρ την ικανότητα ενός ατόμου να δημιουργεί σχέση στην πραγματική ζωή;

Η απάντηση είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ στην πραγματική ζωή γιατί δημιουργούν μία ιδανική εντύπωση περί σχέσεων σύμφωνα με την οποία δεν καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια, άρα δεν εξελίσσουν καθόλου τις συναισθηματικές τους δεξιότητες. Αποτέλεσμα είναι ότι όταν βρεθούν σε μία αληθινή συναισθηματική σχέση περιμένουν από τη σύντροφο να κάνει τα μεγάλα βήματα προσέγγισης διότι εκείνοι δεν έχουν καθόλου εξασκήσει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που αναφέραμε.

Η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση των AI συντρόφων αποτελεί σύμπτωμα μιας βαθύτερης κοινωνικής μοναξιάς, ή μήπως δημιουργεί η ίδια μια νέα μορφή απομόνωσης;

Ισχύει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε σήμερα έχει στοιχεία κοινωνικής μοναξιάς και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε καλύτερα εάν λάβουμε υπόψη μας ότι επιδεινώθηκε πάρα πολύ πριν από τρία χρόνια με τον εγκλεισμό μας λόγω του κορονοϊού. Τότε, λοιπόν, η κοινωνική μοναξιά επεκτάθηκε πάρα πολύ. Αυτό, λοιπόν, δημιούργησε αφενός απομόνωση από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη ευκολία εντός εισαγωγικών να προσεγγίσουμε το άλλο φύλλο χωρίς πάλι να εκτεθούμε. Αυτό λοιπόν τι έχει σαν αποτέλεσμα; Οτι οι άνθρωποι που αναζητούν ψηφιακές συντρόφους συναισθηματικά νιώθουν αρκετά μόνοι. Αποτέλεσμα, όταν βρεθούν σε πραγματική σχέση να μην μπορούν να δημιουργήσουν αυτή τη δυαδική σχέση που πρέπει να δημιουργηθεί όταν είσαι με έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή. Άρα, λοιπόν, η μοναξιά είναι δεδομένη, η οποία δυστυχώς θα διαιωνιστεί διότι η συντροφικότητα μέσα από το διαδίκτυο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γοητεία και η γοητεία είναι ότι μπορείς να αλλάξεις οποιαδήποτε σύντροφο οποιαδήποτε στιγμή και να παίξεις οποιοδήποτε ρόλο θέλεις και που πιστεύεις ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος σε εκπροσωπεί. Όταν, όμως, ξυπνάς και βρίσκεσαι στην πραγματική ζωή το αποτέλεσμα είναι ότι νιώθεις πάρα πολύ μόνος διότι δεν ξέρεις πως να προσεγγίσεις το άλλο άτομο και επειδή οι σχέσεις είναι πάντα δυαδικές και επειδή ο άνθρωπος είναι ένα ον το οποίο έχει μάθει να ζει μέσα σε ομάδα. Αυτές οι δεξιότητες λοιπόν δεν καλλιεργούνται καθόλου και η μοναξιά ως εκ τούτου και η μοναχικότητα είναι το επακόλουθο.

Όταν, όμως, ξυπνάς και βρίσκεσαι στην πραγματική ζωή το αποτέλεσμα είναι ότι νιώθεις πάρα πολύ μόνος γιατί οι πραγματικές σχέσεις είναι δυαδικές

Τι είδους κοινωνικές ή πολιτισμικές αλλαγές συμβάλλουν στην κρίση των ανθρώπινων σχέσεων σήμερα και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας;

Η εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ απαιτητική. Ένας άντρας πρέπει να είναι πάρα πολύ επιτυχημένος και να βρει τρόπους για να θεωρείται ότι πραγματικά είναι μια ηγετική προσωπικότητα διότι έτσι τον έχουν μάθει. Ο άνδρας μεγαλώνει ακούγοντας στους κόλπους της οικογένειάς του ότι πρέπει να ηγείται, να είναι ο αρχηγός. Εχουμε μάθει ότι ο άνδρας πρέπει πάντα να προηγείται. Έτσι μεγαλώνουμε τα αγόρια μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες δημιουργούνται να «χτίζουν» μια καινούργια κατάσταση πραγμάτων. Διάβαζα μια έρευνα που ανέφερε ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και συμπεριφερόμαστε και στους άλλους θα έχει σαν αποτέλεσμα μια πολιτισμική αλλαγή και υιοθέτηση νοοτροπίας πώς ό,τι κάνω γίνεται για εμένα κι όχι για τον/την σύντροφό μου.

Άρα, λοιπόν, στο μέλλον πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της σχέσης όταν όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τον ψηφιακό έρωτα αντί της ανθρώπινης συντροφικότητας;

Πάμε χαμένοι αν δεν το κάνουμε. Διότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε παιδιά μέσα από το Διαδίκτυο και από τις ερωτικές σχέσεις που δημιουργούμε με το Διαδίκτυο δεν μπορούμε να εκτονώσουμε τα συναισθήματά μας. Κι όταν λέω εκτόνωση, δεν εννοώ την βίαια εκτόνωση, εννοώ το να νιώσουμε πάρα πολύ ωραία με έναν άνθρωπο και κυρίως εκείνο το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε πάλι είναι η αξία της σωματικής επαφής. Το χάδι, το άγγιγμα, η επαφή με το βλέμμα και τη ζεστασιά του κορμιού. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί διότι με την ψηφιακή συνύπαρξη των ανθρώπων είναι ανύπαρκτη. Άρα αν αυτό δεν το επαναπροσδιορίσουμε, το αποτέλεσμα θα είναι μία μοναχικότητα η οποία θα έχει με τη σειρά της σαν αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται σωστές οικογένειες και να μην δημιουργούνται δυαδικές σχέσεις. Κι επειδή οι γονείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουμε την προσωπικότητα των παιδιών μας, αυτή η προσωπικότητα θα είναι περισσότερο ρομποτική παρά με ανθρώπινα συναισθήματα.

Διότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε παιδιά μέσα από το Διαδίκτυο και από τις ερωτικές σχέσεις που δημιουργούμε με το Διαδίκτυο δεν μπορούμε να εκτονώσουμε τα συναισθήματά μας

Και αν κάποιος σας πει ότι με αυτά που λέτε, είστε εκτός εποχής κι ότι πρέπει να προσαρμοστείτε στον ψηφιακό έρωτα, τι έχουμε να του απαντήσουμε;

Ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο νομίζει. Εάν ο ψηφιακός έρωτας είναι αυτός που με χαρακτηρίζει και με κάνει να νιώθω καλά γιατί έτσι δεν εκτίθεμαι, φορώ μία μάσκα και κυκλοφορώ, δεν αφήνω το πρόσωπό μου να το δει κανένας γιατί ούτε κι εγώ μπορώ να δω το πρόσωπό μου και να το αναγνωρίσω, με γειά και χαρά μου. Αν, λοιπόν, αυτό είναι εκείνο το οποίο θέλω, αυτό είναι και εκείνο το οποίο θα κάνω. Ευχόμαστε, ωστόσο, όλοι να δημιουργήσουμε πραγματικές ανθρώπινες, ζεστές σχέσεις που να προσδιορίζονται κυρίως από το άγγιγμα και τη «βλεμματική», αληθινή επαφή.

Ποια είναι η Τένια Μακρή

Η Τένια Μακρή είναι οικογενειακή σύμβουλος και ειδική σε θέματα σχέσεων, με σπουδές στην Ελλάδα και την Αμερική. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον ΟΑΕΔ ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες. Συνεργάστηκε με το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε θέματα εγκεφαλικών κακώσεων. Επίσης, υπηρέτησε ως σχολική σύμβουλος, δημιούργησε τη Σχολή Γονέων και καθιέρωσε τον επαγγελματικό προσανατολισμό για τους μαθητές λυκείου στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων. Έχει εργαστεί στην τηλεόραση, όπου, εκτός της δικής της εκπομπής “ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ” στο Mega, συμμετείχε και σε πολλές άλλες: “Πρωινός Καφές”, “Πες το στη Σεμίνα”, “Άλλοι Καιροί”, “Επιτέλους Μαζί”, “Τετ α τετ”, “ΟΛΕ”, “Η Ζωή είναι ωραία”, “Ζούγκλα”, “Μπορώ”, “PR” κ.λπ. Στην Κύπρο συνεργάστηκε με την Ελίτα Μιχαηλίδου στην εκπομπή “Μαζί στο ΡΙΚ”. Παράλληλα, πραγματοποιεί πολλές ομιλίες και σεμινάρια στην Αθήνα και την επαρχία, καθώς και στην Κύπρο, ενώ άρθρα και συνεντεύξεις της έχουν φιλοξενηθεί στις περισσότερες εφημερίδες και περιοδικά. (Πηγή: “Εκδόσεις Κάκτος”, 2024)

