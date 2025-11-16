Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πέρα από τη λίστα με τα καλύτερα μέρη παγκοσμίως, στρέφουμε το βλέμμα αποκλειστικά στην Ευρώπη.

Επιλέγουμε τις χώρες, τις πόλεις, τις περιοχές και τις γειτονιές που ξεχωρίζουν και που αξίζουν την προσοχή μας μέσα στο νέο έτος.

Και οι 10 προορισμοί που ακολουθούν είναι υποψηφιότητες που συνθέτουν τη λίστα των «Καλύτερων Προορισμών για το 2026» και που αξίζουν τις πολύτιμες ημέρες άδειάς μας και τα χρήματά μας.

Σεβίλλη, Ισπανία

Casa Orzáez, Sr. Cangrejo, Leartá, Barra Baja αυτά είναι λίγα μόνο από τα ονόματα που εκπροσωπούν τη νέα γαστρονομική σκηνή της Σεβίλλης και τη νέα πνοή ζωής της πόλης. Παρόλο που είναι ίσως η πιο όμορφη πόλη της Ισπανίας, η Σεβίλλη έχει εδώ και καιρό αποτινάξει τη φήμη της ότι είναι «όχι ιδιαίτερα ανατρεπτική» ή κάπως παλιομοδίτικη.

Η πόλη είναι γεμάτη με νέους, δημιουργικούς σεφ που παρακολουθούμε από κοντά, οι οποίοι κοιτάζουν μπροστά με καινοτομία και ευρηματικότητα, χωρίς όμως να χάνουν από τα μάτια τους την παράδοση.

Αλλά επειδή κανείς δεν θέλει να χάσει την κλασική εμπειρία της Σεβίλλης, δεν πρέπει να παραβλέψουμε εμβληματικά εστιατόρια όπως τα Cañabota, Jaylu, Casa Ruperto και Yebra.

Ενισχύοντας αυτή τη γαστρονομική δυναμική εμφανίζεται και μια νέα γενιά cocktail bars: το Naked and Famous, το Plácido y Grata που είναι επίσης ένα γοητευτικό ξενοδοχείο και το Tremenda Muela. Η νύχτα είναι μεγάλη και συναρπαστική στη νέα εκδοχή της Σεβίλλης.

Τα ξενοδοχεία ανοίγουν επίσης με ταχύ ρυθμό, με διεθνή brands να επενδύουν ιδιαίτερα στην πόλη, η οποία σύντομα θα καταταχθεί ως ο τρίτος σημαντικότερος προορισμός πολυτελείας στην Ισπανία (μετά τη Μαδρίτη και τη Μαγιόρκα). Ανάμεσα στις πρόσφατες αφίξεις που τραβούν την προσοχή είναι τα La Casa del Limonero, Querencia de Sevilla by Autograph Collection και Cristine Bedfor.

Σεν Ζερβέ-λε-Μπαν, Γαλλία (Saint-Gervais-les-Bains)

Το 2026, το Σεν Ζερβέ-λε-Μπαν στη Haute-Savoie, κάνει ένα μεγάλο βήμα για να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του αλπικού τουρισμού. Το Mont Blanc Express, ο αιωνόβιος σιδηρόδρομος που κινείται ανάμεσα στο Le Fayet και στο Martigny, θα αποκαλύψει έναν νέο στόλο ενεργειακά αποδοτικών τρένων το καλοκαίρι.

Για μια γραμμή που ηλεκτροδοτήθηκε το 1908, είναι μια συμβολική αναβάθμιση: απόδειξη ότι το βιώσιμο ταξίδι δεν είναι πλέον μια παράπλευρη ιστορία στις Άλπεις, αλλά ο δρόμος προς τα εμπρός.

Τα νέα τρένα θα διπλασιάσουν τη χωρητικότητα, θα μειώσουν τις εκπομπές και θα περιορίσουν την κίνηση στους δρόμους, ενισχύοντας παράλληλα τις διασυνοριακές συνδέσεις που πάντα χαρακτήριζαν την περιοχή.

Από το 2026, το Léman Express από τη Γενεύη θα επεκτείνει επίσης τις υπηρεσίες του, κάνοντας πιο εύκολη από ποτέ την πρόσβαση στους πρόποδες του Μον Μπλαν αποκλειστικά με τρένο.

Στην λουτρόπολη της Belle Époque, η καινοτομία ήδη αλλάζει την καθημερινότητα. Το 2024 εγκαινιάστηκε το Le Valléen, το πρώτο τελεφερίκ στη Γαλλία που συνδέει απευθείας κεντρικό σταθμό SNCF με το κέντρο ενός ορεινού θέρετρου.

Σε πέντε λεπτά μεταφέρει επιβάτες στο κέντρο της πόλης με πανοραμική θέα στη χαράδρα Bonnant, μειώνοντας την κυκλοφορία και συνδέοντας απευθείας με τα λιφτ του σκι. Από τον ίδιο σταθμό, το Mont Blanc Express συνεχίζει την πορεία του προς το Chamonix.

Η διάσημη αλπική πόλη προσθέτει και αυτή στη μεγάλη εικόνα το 2026 με τα εγκαίνια του Glaciorium, ενός κέντρου αφιερωμένου στους παγετώνες και το κλίμα στο Montenvers – μια επίκαιρη υπενθύμιση του γιατί αυτές οι πιο πράσινες επιλογές έχουν σημασία.

Κρήτη, Ελλάδα

Καθώς η Κρήτη είναι η πατρίδα της υγιεινής κρητικής διατροφής και της οινοπαραγωγής που χρονολογείται από τους Μινωίτες της Εποχής του Χαλκού, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας είναι η Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια της επόμενης χρονιάς.

Εμάς, που μας αρέσει να τρώμε τοπίκα πολύ πριν γίνει μόδα , αγαπάμε να μαζεύουμε μόνοι μας τα υλικά για το δείπνο μας: ασκόλυμπροι (χρυσή γαϊδουράγκαθα) της οποίας οι ρίζες θυμίζουν γεύση αγκινάρας, κοχλιούς (σαλιγκάρια) βουτηγμένα σε σκορδάτη σάλτσα, ή βλίτα (άγρια χόρτα) ελαφρώς στον ατμό και σερβιρισμένα με θαλασσινό αλάτι και φρέσκο λεμόνι.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα σαγηνευτικά, αλλά απλά, πιάτα που παρουσιάζονται στο εβδομαδιαίο φεστιβάλ Κρητικής Διατροφής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη βενετσιάνικη, πόλη του Ρεθύμνου τον Ιούλιο του 2026.

Με διάθεση να τιμήσουν τη γαστρονομική λάμψη του νησιού, πολλά νέα ξενοδοχεία με γκουρμέ εστιατόρια ανοίγουν επίσης τις πόρτες τους. Το Ikos Kissamos, το πρώτο θέρετρο του brand στην Κρήτη, υπόσχεται επτά εντυπωσιακά εστιατόρια με μενού σχεδιασμένα από βραβευμένους με Michelin σεφ.

Στεγασμένο σε ένα πολυτελώς ανακαινισμένο πρώην σαπωνοποιείο, το υπέρκομψο αστικό retreat MGallery Chania σχεδιάζει να σερβίρει τοπικά προϊόντα. Παράλληλα, η θέα στο πρώην λεπροκομείο της Σπιναλόγκας θα αποτελέσει το σκηνικό για μια σειρά μοναδικών farm-to-table γαστρονομικών εμπειριών στο πρώτο Rosewood της Ελλάδας, στο κοσμοπολίτικο καταφύγιο της Ελούντας.

Η δοκιμαστική λειτουργία του νέου αεροδρομίου του νησιού που αντικαθιστά το παλιό, το οποίο συχνά ψηφιζόταν ως «το χειρότερο της Ευρώπης» θα αποτελέσει την «κερασάκι στην κρητικη γαστρονομική τούρτα».

Μιλάνο, Ιταλία

Το Μιλάνο έχει για χρόνια παρεξηγηθεί και υποτιμηθεί, αλλά η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας χαράζει τον δικό της δρόμο, προσφέροντας ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει ένας λάτρης των πόλεων: λεπτή κουλτούρα, πλούσια κληρονομιά, δημιουργική γαστρονομία και κοκτέιλ μπαρ, με μια δυναμική που αναμένεται να εκτοξευθεί το 2026.

Από 6 έως 22 Φεβρουαρίου 2026, το Μιλάνο θα συνδιοργανώσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Οι Αγώνες αυτοί αναμένεται να είναι οι πιο εκτεταμένοι στην ιστορία, απλωμένοι σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανάμεσα στα δύο αστικά κέντρα και τους γύρω χώρους. Θα είναι επίσης η πιο ισορροπημένη ως προς το φύλο χειμερινή διοργάνωση με 47% γυναικεία συμμετοχή ενώ η βιωσιμότητα παραμένει στο επίκεντρο.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν 100% ανανεώσιμη ενέργεια, αξιοποίηση 11 από τα 13 υπαρχόντων ή προσωρινών αθλητικών εγκαταστάσεων και ένα Ολυμπιακό Χωριό με ηλιακούς συλλέκτες, σύστημα συλλογής βρόχινου νερού και αστική καλλιέργεια, το οποίο θα μετατραπεί σε φοιτητικές εστίες.

Από 21 έως 26 Απριλίου 2026, οι λάτρεις του design θα κατακλύσουν το Μιλάνο για την 64η Έκθεση Design Week / Salone del Mobile, τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλου στον κόσμο. Το Fuorisalone, η επέκταση της διοργάνωσης στο κέντρο της πόλης, απλώνεται σε εκατοντάδες αυλές, γκαλερί και εκθεσιακούς χώρους γύρω από ένα ενοποιητικό θέμα.

Το θέμα του 2026, «Be the Project», στοχεύει να αναδείξει τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο, επεκτείνοντας τη συζήτηση που άνοιξε η περσινή θεματική «Connected Worlds», αφιερωμένη στην AI και την ψηφιακή διασύνδεση.

Όμως ο αθλητισμός και ο σχεδιασμός δεν είναι τα μόνα ατού του Μιλάνου. Το 2026 καταφθάνει μια τριάδα πεντάστερων ξενοδοχείων.

Στο Quadrilatero della Moda, δύο παλάτια του 19ου αιώνα θα φιλοξενήσουν τα 70 δωμάτια του Rosewood Milan. Σε μικρή απόσταση, το Six Senses θα ανοίξει σε ένα κτίριο ορθολογιστικής αρχιτεκτονικής της μεταπολεμικής περιόδου, με 68 δωμάτια, 15 σουίτες (οι δύο με plunge pool), spa, rooftop bar και sky pool.

Κοντά στην Πιάτσα ντουόμο, το Mett Milan θα καταλάβει τους εννέα επάνω ορόφους του ιστορικού ουρανοξύστη Torre Velasca. Την ίδια στιγμή, το Soho House Milan θα μεταμορφώσει τον κινηματογράφο του 1930 Cinema Arti σε δημιουργικό club με πάνω από 50 δωμάτια και rooftop πισίνα.



Άνω Καρνιόλα (Gorenjska), Σλοβενία

Σφηνωμένη ανάμεσα στην Αυστρία και τη βόρεια Ιταλία, η Άνω Καρνιόλα (Gorenjska, δηλαδή «ορεινές περιοχές») είναι ένας θησαυρός που κρυβόταν σε κοινή θέα. Περίπου στο ένα δέκατο του μεγέθους της Τοσκάνης, αυτή η βορειοδυτική γωνιά της Σλοβενίας συγκεντρώνει μια εντυπωσιακή σειρά προορισμών: Ιουλιανές Άλπεις, Λίμνη Μπλέντ, Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ, και χωριά που μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι.

Ενώ η γειτονική Ιταλία προετοιμάζεται για την πλημμύρα επισκεπτών των Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, η Άνω Καρνιόλα προσφέρει χώρο για ανάσα. Μην περιμένετε όμως απόλυτη ησυχία: το 2026 διαμορφώνεται ως η χρονιά της μεγάλης της ανάδειξης. Ένα νέο visa ψηφιακών νομάδων κάνει το ντεμπούτο του, την κατάλληλη στιγμή για μια σειρά νέων πολιτιστικών και ξενοδοχειακών αφίξεων.

Το καλοκαίρι του 2026, η περιοχή θα γίνει προορισμός για λάτρεις της σύγχρονης τέχνης χάρη στα εγκαίνια του Muzej Lah, που θα παρουσιάζει πάνω από 800 ευρωπαϊκά έργα που συνέλεξαν με αγάπη οι Ίγκορ και Μόιτσα Λαχ σε τρεις δεκαετίες, στις πλαγιές του Κάστρου του Μπλέντ.

Για τους λάτρεις της ευεξίας, το Kneipp NaturHotel Snovik θα ανοίξει τον Ιούνιο του 2026 (με επένδυση 22 εκατομμυρίων ευρώ) ως το υψηλότερης υψομετρικής θέσης θερμαλιστικό ξενοδοχείο της Σλοβενίας. Η ευεξία εδώ βασίζεται στην παράδοση τα πέντε θεμέλια του Σεμπάστιαν ΚΝάιπ με σύγχρονη προσέγγιση.

Μικρά, ζεστά ξενοδοχεία ανθίζουν στις Ιουλιανές Άλπεις, όπως το Chalet Sofija, με μόλις πέντε σουίτες, όπου η φιλοξενία, η πανοραμική θέα και η υψηλού επιπέδου κουζίνα συναντιούνται. Δεν είναι τυχαίο ότι εννέα σλοβενικά εστιατόρια κέρδισαν αστέρια Michelin το 2025. Το Hiša Franko κράτησε τα τρία αστέρια και το Green Star, εδραιώνοντας την Άνα Ρος ως μία από τις δύο γυναίκες σεφ παγκοσμίως με αυτή τη διάκριση.

Για τους φίλους της ιστορίας, η αναβίωση του μνημειακού Πάθους της Σκόφια Λόκα, ενός από τα παλαιότερα μπαρόκ θεατρικά έργα της Ευρώπης, θα επιστρέψει στους λιθόστρωτους δρόμους της πόλης μετά από έξι χρόνια, με 900 κατοίκους να συμμετέχουν.

Ίσλεϊ, Σκωτία

Το πρώτο αποστακτήριο άνοιξε στο Ίσλεϊ το 1779, και σχεδόν 250 χρόνια μετά, το νησί των τύρφινων βάλτων ανάβει ξανά φωτιά στον κόσμο του ουίσκι, λες και ξαναδημιουργεί τον εαυτό του. Τα νέα ανοίγματα είναι σπάνια στις Εβρίδες, αλλά το 2026 φέρνει μια σειρά από ενθουσιώδεις νέες αφίξεις για τους λάτρεις του «νερού της ζωής».

Πουθενά αυτή η αλλαγή δεν είναι πιο αισιόδοξη και συναρπαστική από το Laggan Bay Distillery, το δωδέκατο αποστακτήριο του νησιού. Θα ανοίξει στα τέλη του 2025 κοντά στο καραμελένιο Big Strand, τη μεγαλύτερη παραλία του νησιού, και αυτή η κυκλοφορία από τα μυαλά πίσω από τα Edinburgh Gin και Glengoyne ίσως είναι η μεγαλύτερη είδηση της χρονιάς αν δεν υπήρχε η άφιξη ενός δεύτερου νέου αποστακτηρίου, του Portintruan, που θα λειτουργήσει σύντομα έξω από το Port Ellen, στη νότια ακτή του Ίσλεϊ.

Σε αυτήν την εικόνα προστίθεται το νεοανοιγμένο Ardbeg House, από τη γαλλική αυτοκρατορία πολυτελείας LVMH. Το κάποτε σκουρόχρωμο, θαλασσινό single malt του Ardbeg αντιπροσώπευε το πιο «σκοτεινό» στυλ της Ίσλεϊ, αλλά σήμερα το Ardbeg συμβολίζει ευκαιρία και αισιοδοξία.

Η boutique κατοικία 12 δωματίων στο Port Ellen είναι ένας χώρος για φαγητό, ποτό και απόλυτη αποσύνδεση, με καλειδοσκοπικά υφάσματα, πλούσιες λεπτομέρειες και σχεδιασμό που ωθεί τα όρια της πολυτέλειας στο νησί. Κανείς στον κόσμο του ουίσκι δεν έχει δει κάτι τέτοιο εδώ και χρόνια.

Όουλου, Φινλανδία

Βρισκόμενη ακριβώς νότια του Αρκτικού Κύκλου, η Όουλου προσφέρει πολλά: την καθαρότερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, μια χαμηλού αντίκτυπου αρκτική γαστρονομία και περισσότερα από 900 χιλιόμετρα μονοπατιών για πεζοπορία και ποδηλασία ένας σταθερός, οικολογικός προορισμός. Αλλά το 2026, η πόλη θα γίνει μια από τις βορειότερες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Με θέμα το «Πολιτιστικό Κλιματικό Αποτύπωμα», μια σειρά εκδηλώσεων θα επικεντρωθεί σε δημιουργικές λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο πλανήτης σε μία από τις περιοχές που αλλάζουν ταχύτερα στον κόσμο.

Τον χειμώνα, οι βόρειες παραδόσεις παρουσιάζονται στο Frozen People, ένα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον παγωμένο Κόλπο της Βοθνίας, καθώς και στην έκθεση σύγχρονης τέχνης των Σάμι στο Μουσείο Τέχνης της Όουλου μια επίδειξη της ανθεκτικότητας του μοναδικού αυτόχθονου λαού της Ευρώπης (ανοιχτή έως Μάιο 2026).

Το Climate Clock είναι ένα νέο μόνιμο μονοπάτι τέχνης που ανοίγει τον Ιούνιο, με έργα από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες όπως η Ράνα Μπέγκουμ, τοποθετημένα μέσα στα δάση, τα ποτάμια και τις ακτές της Όουλου.

Από Μάιο έως Αύγουστο, το Solstice Festival θα γιορτάζει το καλοκαίρι σε ένα αρκτικό ύψωμα 500 μέτρων με θέα σε πευκοδάση και λίμνες, ενώ το Summer Night’s Dinner θα προβάλλει βόρεια υλικά σε ένα κοινό τραπέζι που εκτείνεται κατά μήκος ενός από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ως τεχνολογικό και επιστημονικό κέντρο της Φινλανδίας, η Όουλου θα φιλοξενήσει επίσης ψηφιακά καλλιτεχνικά έργα αιχμής όλο το έτος. Αυτά περιλαμβάνουν το Peace Machine, μια πολυεπιστημονική εγκατάσταση του Ekho Collective που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργάζεται λύσεις επίλυσης συγκρούσεων, και ένα πρωτοποριακό μουσείο και επιστημονικό κέντρο 8.000 τετραγωνικών μέτρων που ανοίγει το φθινόπωρο του 2026 ακριβώς στην ώρα για θέαση του σέλας στο Deep Space Theatre του.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα από τις πολιτιστικές δράσεις, αγκαλιάζοντας την ισχυρή κουλτούρα σπα και σάουνας της πόλης (από ξυλόφουρνους και πλωτές σάουνες μέχρι πολυτελείς εκδοχές). Στο καλοκαιρινό φεστιβάλ σάουνας, παραδοσιακοί θεραπευτές θα προσφέρουν τελετουργίες βασισμένες στη φινλανδική λαϊκή παράδοση, όπως λουτρό με φύλλα σημύδας και σάουνα chants.

Το πρόσφατα ανακαινισμένο Lapland Hotels Oulu θα υποδέχεται επισκέπτες με δωμάτια σχεδιαστικής αισθητικής και must-try πρωινά από τον Ιανουάριο, ενώ ένα νέο ξενοδοχείο Scandic Go θα ανοίξει στα τέλη του 2026.

Φρανκφούρτη, Γερμανία

Γνωστή κυρίως ως το χρηματοοικονομικό κέντρο της Γερμανίας, με έναν ουρανοξύστη που της χάρισε το ψευδώνυμο «Μάινχαταν», η Φρανκφούρτη αμ Μάιν είναι κάτι πολύ περισσότερο από τράπεζες και χρηματιστήρια.

Είναι μια πόλη αντιθέσεων που ταιριάζουν με απροσδόκητη γοητεία: μια μητρόπολη όπου το τοπικό ιδίωμα μιλιέται ακόμα· μια παγκόσμια πόλη σε «τσέπη»· όχι εντελώς περπατήσιμη, αλλά συμπαγής· και κομψή όχι με υπερβολικό τρόπο.

Πατρίδα του Γκαίτε και γενέτειρα της τέκνο σκηνής, συνδυάζει αστική ενέργεια με φιλοξενία, και σήμερα διαθέτει μια από τις πιο συναρπαστικές γαστρονομικές σκηνές της χώρας.

Η ιδανική στιγμή για να τη ζήσουμε θα είναι το 2026, όταν η Φρανκφούρτη θα αναδειχθεί σε World Design Capital, με θέμα «Design for Democracy».

Περισσότερες από 2.000 εκδηλώσεις θα ζωντανέψουν την πόλη, από τις όχθες του Μάιν έως τις συνοικίες που έχουν αναγεννηθεί τα τελευταία χρόνια όπως το Osthafen, άλλοτε βιομηχανική ζώνη, τώρα ζωντανή γειτονιά.

Η Neue Altstadt, που άνοιξε το 2018, είναι ένα έργο-ορόσημο: ανακατασκευασμένα ξύλινα σπίτια πλάι σε σύγχρονα κτίρια, σε ένα εντυπωσιακά αρμονικό σύνολο. Στο κέντρο της βρίσκεται το Römer, το δημαρχείο από το 1405, σύμβολο δημοκρατίας, με το περίτεχνο Σιντριβάνι της Δικαιοσύνης, που κάποτε έρεε με κρασί στις στέψεις.

Ο διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν θα συνεχιστεί το 2026 με τα εγκαίνια της Εβραϊκής Ακαδημίας, ενός νέου κέντρου εκπαίδευσης, ανταλλαγής και πολιτισμού στη συνοικία Westend ένα έργο-ορόσημο για την εβραϊκή κοινότητα της Γερμανίας, η οποία διαμόρφωσε βαθιά την πόλη και παραμένει στενά ριζωμένη εδώ. Τον Ιούλιο του 1950, μόλις πέντε χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, το Κεντρικό Συμβούλιο Εβραίων της Γερμανίας ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη.

Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να δοκιμάσουν μια λαμπερή τριάδα νέων ξενοδοχείων: το Kimpton Frankfurt, το The Florentin (πρώην Villa Kennedy), και το εμβληματικό Grandhotel Hessischer Hof, που θα επιστρέψει υπό τη σημαία της Taj μέχρι το τέλος του 2025.

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Η συχνά παραμελημένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα βιώνει μια πολιτιστική ανάταση, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από γραφειοκρατικό κόμβο σε δημιουργική δύναμη. Τα εγκαίνια του Kanal – Centre Pompidou τον Νοέμβριο του 2026 μεταμορφώνουν ένα παλιό εργοστάσιο σε σύγχρονο κέντρο σύγχρονων τεχνών.

Ένα από τα πιο αναμενόμενα νέα σημεία της Ευρώπης, θα φιλοξενεί ευρύχωρους εκθεσιακούς χώρους, επιμελημένους από το Παρίσι και το Centre Pompidou, συνοδευόμενους από ένα δυναμικό πρόγραμμα ζωντανών παραστάσεων, μουσικής, κινηματογράφου, εργαστηρίων, βιβλιοθήκης και – πέντε ορόφους πιο πάνω ένα εστιατόριο με θέα στη μεγάλη αίθουσα, ολοκληρωμένο με rooftop bar και πανοραμική θέα στην πόλη.

Λίγα βήματα πιο πέρα βρίσκεται το The Standard, με rooftop bar, lounge σε στυλ θερμοκηπίου και τολμηρό design που αντικατοπτρίζει τη δημιουργική ενέργεια της πόλης.

Η πολιτιστική αναγέννηση των Βρυξελλών φαίνεται παντού, από τις ανανεωμένες όψεις της Place de la Bourse μέχρι το Dome Project, αποκατάσταση του πρώτου πολυκαταστήματος του Βελγίου με σύγχρονη πινελιά. Κοντά, το Gare Maritime, πρώην σταθμός εμπορευμάτων, συνδυάζει βιώσιμη αρχιτεκτονική με design fairs και περίπτερα γαστρονομίας υπό την καθοδήγηση σεφ.

Σχεδιάστε επίσκεψη την άνοιξη, όταν το Art Brussels φέρνει γκαλερί και συλλέκτες από όλο τον κόσμο για μια ζωντανή διεθνή έκθεση, ενώ η διετής παρέλαση Zinneke μεταμορφώνει τους δρόμους της πόλης σε σκηνή θεάτρου και φαντασίας. Για τους λάτρεις της αδρεναλίνης, βασιστείτε στην πόλη για το Belgian Grand Prix και θα θαυμάσετε το αθλητικό θέαμα.

Πελοπόννησος, Ελλάδα

Τον Ιούλιο του 2026, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «The Odyssey» θα ταξιδέψει το κοινό στην μυθοπλασμένη Πελοπόννησο. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης γύρισε σκηνές στη νοτιοδυτική ακτή της Μεσσηνίας, όπου οι επικές ιστορίες του Ομήρου συνδέονται με την αρχαία ιστορία.

Το Costa Navarino, με έμφαση στη βιωσιμότητα και με τέσσερα πολυτελή resorts, καθώς και πρόσφατα εστιατόρια υπό Michelin-starred σεφ, αποτελεί ιδανική βάση για να εξερευνήσετε τους χώρους της ταινίας.

Περπατήστε μέχρι το Σπήλαιο Νέστορος για να δείτε πού ο Οδυσσέας του Μάτ Ντέιμον ξεγελά τον Κύκλωπα. Κολυμπήστε στο βασίλειο του Ποσειδώνα στην παραλία Βοϊδοκοιλιά, σε σχήμα ωμέγα, και φωτογραφίστε τα φλαμίγκο στη λίμνη Γιάλοβα. Εξερευνήστε το Κάστρο Μεθώνης και την κοντινή πόλη Πύλο, όπου ο γιος του Οδυσσέα αναζητά τη σοφία του βασιλιά Νέστορα.

Οι μυθικοί χαρακτήρες του Ομήρου εμπνεύστηκαν από τους Μυκηναίους, που άνθισαν στην Πελοπόννησο κατά την Εποχή του Χαλκού. Στο Παλάτι του Νέστορα κοντά στην Πύλο, μάθετε για αυτόν τον πολιτισμό και δείτε το σημείο όπου οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τάφο πολεμιστή γεμάτο θησαυρούς το 2015, ανατρέποντας την κατανόησή μας για τη συνύπαρξη Μυκηναϊκής και Μινωικής κουλτούρας και την αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού.

Ο θησαυρός του τάφου δανείζεται διεθνώς για την έκθεση Kingdom of Pylos στο Λος Άντζελες πριν επιστρέψει στην Αθήνα για έξι μήνες. Στα τέλη του 2026, τα περισσότερα αντικείμενα θα ενταχθούν σε άλλα σημαντικά Πελοποννησιακά ευρήματα και θα φιλοξενηθούν μόνιμα στο ανανεωμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Μεσσηνίας.

Όταν ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2026, το δίκτυο Peloponnese Trails μήκους 1.730 χιλιομέτρων θα ενισχύσει τη θέση της Πελοποννήσου ως προορισμού για υπαίθρια άσκηση και φυσική δραστηριότητα.

Μέσα από αναστηλωμένα μονοπάτια για μουλάρια, οι πεζοπόροι θα δοκιμάσουν το φημισμένο ελαιόλαδο της Μεσσηνίας και θα επισκεφτούν Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, όπως το Μυστράς κοντά στο Euphoria Retreat, το οποίο θα φιλοξενήσει το Wellbeing Festival τον Ιούνιο του 2026, βασισμένο στη φιλοσοφία της αρχαίας ελληνικής ευεξίας.

Με πληροφορίες από cntraveller.com