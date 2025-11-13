Το Λονδίνο στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο

Η εταιρεία Reasonance Consultancy με έδρα τον Καναδά, δημοσίευσε για ακόμα μία χρονιά την λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να ζει κάποιος, να δουλεύει εκεί ή να ταξιδέψει και εντός της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται και η ελληνική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για μία από τις πλέον αναγνωρισμένες λίστες παγκοσμίως ως προς την αξιολόγηση αστικών κέντρων, η οποία έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τις πόλεις που συνδυάζουν ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και δυναμική σε θέματα οικονομίας.

Στην συγκεκριμένη λίστα εντοπίζεται και η Αθήνα, η οποία βρίσκεται στην 74η θέση, ενώ αρκετές είναι οι αμερικανικές πόλεις που ξεχωρίζουν, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη που κατατάσσεται πλέον δεύτερη, ξεπερνώντας το Παρίσι.

Νέα Υόρκη



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, για την αξιολόγηση εξετάστηκαν περισσότερες από 270 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου. Η μεθοδολογία στηρίζεται σε εκατοντάδες δείκτες: αεροδρόμια, υποδομές, πολιτισμό, νυχτερινή ζωή, εταιρική παρουσία, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον, ακόμη και τάσεις στα social media.

Παράλληλα, ελήφθησαν 21.000 απαντήσεις από έρευνες σε 30 χώρες, ενώ φέτος προστέθηκαν και δεδομένα από κινεζικές πλατφόρμες όπως Weibo και Xiaohongshu ώστε να αποτυπώνονται «αυθεντικές τοπικές απόψεις».

Οι πόλεις βαθμολογούνται μέσω του Place Power Score, που εξετάζει τρεις άξονες:

Livability (βιωσιμότητα): καθαρός αέρας, περίπατος, υγεία, επίπεδο διαβίωσης.



Lovability (ελκυστικότητα): δημοφιλία σε Google Trends και TikTok, μουσεία, ψυχαγωγία, πολιτισμός.



Prosperity (ευημερία): οικονομία, μεγάλες εταιρείες, ανεργία, επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Στην κορυφή της λίστας το Λονδίνο



Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας για 11η συνεχόμενη χρονιά. Είναι πρώτη στον κόσμο στα αεροδρόμια και στις μεγάλες εταιρείες, ενώ συνολικά παίρνει υψηλές βαθμολογίες σε ευημερία, ελκυστικότητα και ποιότητα ζωής.

Μάλιστα, μετά την πανδημία του Covid, το Λονδίνο δείχνει να ανακάμπτει σε αρκετούς τομείς. Ειδικότερα, το 2024 οι δαπάνες διεθνών επισκεπτών άγγιξαν τα 22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας Νέα Υόρκη και Ντουμπάι. Ταυτόχρονα, παραμένει κόμβος τεχνολογίας και γαστρονομίας με ρεκόρ Michelin εστιατορίων, ενώ προσελκύει Αμερικανούς αγοραστές σε κατοικίες και εμπορικά ακίνητα.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκουμε τη Νέα Υόρκη, που άφησε πίσω της το Παρίσι. Η πόλη διαπρέπει σε οικονομική ευημερία, ενώ βρίσκεται στην κορυφή για θέατρα, συναυλίες και μουσεία. Τα έργα υποδομών – από την αναβάθμιση των αεροδρομίων έως νέους πράσινους χώρους – αναδιαμορφώνουν τη μητρόπολη για την επόμενη δεκαετία.



Οι κορυφαίες 5 πόλεις στον κόσμο

Στην πρώτη πεντάδα στην λίστα της Reasonance Consultancy, πέραν του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, βρίσκονται οι εξής πόλεις:

Παρίσι – με εκτεταμένες επενδύσεις λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχυρή τουριστική βιομηχανία που αναμένεται να φτάσει τα 50 δισ. δολάρια έως το 2032.

Τόκιο – ασφάλεια, γαστρονομία και άψογος αστικός σχεδιασμός, με αριθμούς-ρεκόρ στους διεθνείς επισκέπτες.

Μαδρίτη – μεγάλη άνοδος από την περσινή 13η θέση χάρη στη βιώσιμη αναγέννηση της πόλης και την αξιοποίηση χώρων και πάρκων.

Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Μαϊάμι



Σχετικά με τις ΗΠΑ, οι πόλεις που ξεχωρίζουν είναι μεταξύ άλλων το Λος Άντζελες, που βρίσκεται στην 12η θέση, το Μαϊάμι (26), το Σαν Φρανσίσκο (28) και το Σικάγο (35), ενώ στην λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο βρίσκεται το Ντένβερ, το Όστιν και η Βαλτιμόρη.

Παρότι οι αμερικανικές πόλεις εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντική δυναμική, η έρευνα δείχνει πτώση στη διεθνή επιθυμία επίσκεψης, κάτι που συνδέεται με τη μειωμένη εμπιστοσύνη προς αμερικανικά brands.



Από την άλλη μεριά, η Ασία δείχνει να καλύπτει γρήγορα το χάσμα με την Ευρώπη, με πολλές πόλεις να σημειώνουν σημαντική άνοδο και σε αυτήν την εξέλιξη, κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος του τουρισμού. Αναλυτικότερα, στην λίστα είναι το Τόκιο (4), η Σιγκαπούρη (6), το Σίδνεϊ στην Αυστραλία (11), η Σεούλ (13), το Πεκίνο (15), η Σαγκάη (16), το Χονγκ Κονγκ (19), ενώ η Κωνσταντινούπολη κλείνει τη 20άδα. Στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, πόλη στην οποία ζουν χιλιάδες Έλληνες.

Μελβούρνη

Η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο

1. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

3. Παρίσι, Γαλλία

4. Τόκιο, Ιαπωνία

5. Μαδρίτη, Ισπανία

6. Σιγκαπούρη

7. Ρώμη, Ιταλία

8. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

9. Βερολίνο, Γερμανία

10. Βαρκελώνη, Ισπανία

11. Σίδνεϊ, Αυστραλία

12. Λος Άντζελες, ΗΠΑ

13. Σεούλ, Νότια Κορέα

14. Άμστερνταμ, Ολλανδία

15. Πεκίνο, Κίνα

16. Σαγκάη, Κίνα

17. Τορόντο, Καναδάς

18. Σάο Πάολο, Βραζιλία

19. Χονγκ Κονγκ, Κίνα

20. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

21. Μελβούρνη, Αυστραλία

22. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

23. Οσάκα, Ιαπωνία

24. Όσλο, Νορβηγία

25. Στοκχόλμη, Σουηδία

26. Μαϊάμι, ΗΠΑ

27. Βιέννη, Αυστρία

28. Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

29. Μπενγκαλούρου, Ινδία

30. Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

31. Μόναχο, Γερμανία

32. Δουβλίνο, Ιρλανδία

33. Κοπεγχάγη, Δανία

34. Ζυρίχη, Ελβετία

35. Σικάγο, ΗΠΑ

36. Μιλάνο, Ιταλία

37. Λισαβόνα, Πορτογαλία

38. Πράγα, Τσεχία

39. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

40. Μουμπάι, Ινδία

41. Βανκούβερ, Καναδάς

42. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

43. Βαρσοβία, Πολωνία

44. Αμβούργο, Γερμανία

45. Σενζέν, Κίνα

46. Μόντρεαλ, Καναδάς

47. Βουδαπέστη, Ουγγαρία

48. Βρυξέλλες, Βέλγιο

49. Ριάντ, Σαουδική Αραβία

50. Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

51. Μπογκοτά, Κολομβία

52. Γκουανγκζού, Κίνα

53. Τζακάρτα, Ινδονησία

54. Δελχί, Ινδία

55. Λας Βέγκας, ΗΠΑ

56. Βοστώνη, ΗΠΑ

57. Ουάσιγκτον, ΗΠΑ

58. Χιούστον, ΗΠΑ

59. Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

60. Σαν Χοσέ, ΗΠΑ

61. Ελσίνκι, Φινλανδία

62. Ορλάντο, ΗΠΑ

63. Ταϊπέι, Ταϊβάν

64. Φρανκφούρτη, Γερμανία

65. Λίμα, Περού

66. Ατλάντα, ΗΠΑ

67. Σιάτλ, ΗΠΑ

68. Περθ, Αυστραλία

69. Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο

70. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

71. Κρακοβία, Πολωνία

72. Βαλένθια, Ισπανία

73. Οτάβα, Καναδάς

74. Αθήνα, Ελλάδα

75. Σαντιάγο, Χιλή

76. Μεδεγίν, Κολομβία

77. Κολωνία, Γερμανία

78. Ντάλας, ΗΠΑ

79. Μπρισμπέιν, Αυστραλία

80. Χανγκζού, Κίνα

81. Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ

82. Χαϊντεραμπάντ, Ινδία

83. Τσενγκντού, Κίνα

84. Ντένβερ, ΗΠΑ

85. Κάλγκαρι, Καναδάς

86. Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

87. Όστιν, ΗΠΑ

88. Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

89. Βαλτιμόρη, ΗΠΑ

90. Στουτγκάρδη, Γερμανία

91. Ρότερνταμ, Ολλανδία

92. Λυών, Γαλλία

93. Ρουρ, Γερμανία

94. Μπουσάν, Νότια Κορέα

95. Ντίσελντορφ, Γερμανία

96. Μέκκα, Σαουδική Αραβία

97. Πόρτο, Πορτογαλία

98. Βουκουρέστι, Ρουμανία

99. Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

100. Ντόχα, Κατάρ

Πηγή: Forbes

