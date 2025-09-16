Το Taste Atlas δημοσίευσε τη λίστα του με τα κορυφαία γλυκά με τυρί σε όλο τον κόσμο, προσφέροντάς μας μια ακόμη γευστική πρόταση που αξίζει να εντάξουμε στις ταξιδιωτικές μας εμπειρίες.

Ανάμεσα στις διεθνείς επιλογές, ξεχωρίζουν και δύο αγαπημένες ελληνικές δημιουργίες, που έχουν ήδη κερδίσει φήμη και πέρα από τα σύνορα. Ο λόγος για τη Μελόπιτα, η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση, αλλά και τη Σφακιανόπιτα, που βρέθηκε στη δέκατη. Το πρώτο από τα δύο πεντανόστιμα γλυκά, έχει τις ρίζες του στην Σίφνο, ενώ το άλλο αποτελεί χαρακτηριστικό πιάτο της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον πλούτο και την παράδοση της τοπικής κουζίνας.

Ωστόσο, το πολωνικό τσίζκεϊκ ή αλλιώς «Sernik», κατάφερε να κεδίσει την πρωτιά.

Το πολωνικό τσίζκεϊκ ή αλλιώς «Sernik»

Αναλυτικά, η λίστα του Taste Atlas:

Sernik, Πολωνία



2. Kunāfah, Αίγυπτος



3. Basque cheesecake, Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία



4. Μελόπιτα, Σίφνος, Ελλάδα



5. New York-style cheesecake, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ



6. Japanese cheesecake, Ιαπωνία



7. Kohupiimakreem, Εσθονία



8. Mel i mató, Καταλονία, Ισπανία



9. Møsbrømlefse, Bodø, Νορβηγία



10. Σφακιανόπιτα, Κρήτη, Ελλάδα

Γράφει το Taste Atlas για την περίφημη μελόπιτα: «Αυτή η ελαφριά ελληνική λιχουδιά συνδέεται παραδοσιακά με το νησί της Σίφνου, αν και οι διάφορες παραλλαγές της βρίσκονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η πίτα συνδυάζει φρέσκο τυρί, κατά προτίμηση μυζήθρα από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, αυγά και μέλι, και συνήθως ψήνεται ως στρογγυλή, χωρίς ζύμη, τούρτα. Συνιστάται να γαρνίρουμε τη μελόπιτα με μια πρέζα κανέλα και επιπλέον ρίγη μέλι».

Από την άλλη, για την σφακιανόπιτα, σημειώνει ότι, «είναι μια παραδοσιακή κρητική λιχουδιά που συνδυάζει στρώσεις από λεπτή, άζυμη ζύμη και μαλακή λευκή τυρόπηγα (τυρόγαλα). Η πίτα παρασκευάζεται συνήθως με αλεύρι, ελαιόλαδο, νερό, αλάτι και λίγο ρακί (τσικουδιά Κρήτης), και αντί να γεμίζεται με τοπική μυζήθρα, η ζύμη ζυμώνεται μαζί με το τυρί.

Η πίτα καταναλώνεται συνήθως ζεστή ως γλυκό πρωινό και παραδοσιακά σερβίρεται με θυμάρι μέλι, δημιουργώντας έναν τέλειο συνδυασμό γλυκού και αλμυρού. Άλλα τυπικά επικάλυψης για γεύση περιλαμβάνουν σουσάμι, κανέλα και φιλέ αμυγδάλου».

Μπορεί τα διάφορα είδη τσίζκεϊκ στη λίστα να είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, και ακόμα κι αν τα έχουμε ήδη δοκιμάσει, η γευστική εμπειρία μπορεί να απογειωθεί όταν τα απολαμβάνουμε στη χώρα προέλευσής τους.

Με πληροφορίες από Taste Atlas