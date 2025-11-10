Ας μη χάσουμε τον ύπνο μας εξαιτίας δημοσιεύσεων που συνδέουν τη μελατονίνη με την καρδιακή ανεπάρκεια.

Αυτό είναι το μήνυμα ύστερα από κάποιες ανησυχητικές αναφορές σχετικά με μια προκαταρκτική μελέτη της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης (American Heart Association) που αφορά το συμπλήρωμα το οποίο σχετίζεται με τον ύπνο. Η μελέτη προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της μακροχρόνιας χρήσης της μελατονίνης για την αϋπνία.

Οι γιατροί γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι ο ανεπαρκής ή διακεκομμένος ύπνος αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτού του είδους η λεγόμενη «παρατηρητική» μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει πως η χρήση της μελατονίνης παίζει οποιονδήποτε ρόλο — πέρα από την ίδια την αϋπνία που προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν οι ασθενείς.

«Δεν πρέπει να σημάνουμε συναγερμό και να πούμε στους ασθενείς να σταματήσουν να παίρνουν μελατονίνη», δηλώνει ο δρ. Πράτικ Σαντεσάρα, επεμβατικός καρδιολόγος στο Emory Healthcare, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Το σώμα μας παράγει με φυσικό τρόπο μελατονίνη, μια ορμόνη που ρυθμίζει τους κύκλους του ύπνου. Τα επίπεδά της αυξάνονται φυσιολογικά καθώς σκοτεινιάζει το βράδυ, προκαλώντας υπνηλία.

Κάποιοι άνθρωποι λαμβάνουν μελατονίνη που παράγεται στο εργαστήριο για να τους βοηθήσει να αποκοιμηθούν ή να προσαρμοστούν σε διαφορές ώρας (όπως μετά από ταξίδι).

Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε διεθνή ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, παρακολουθώντας ενήλικες με διάγνωση αϋπνίας που είχαν συνταγή μελατονίνης και φάνηκε να τη χρησιμοποιούν για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Μέσα σε πέντε χρόνια, το 4,6% των χρόνιων χρηστών μελατονίνης ανέπτυξαν καρδιακή ανεπάρκεια, σε σύγκριση με το 2,7% των ασθενών με αϋπνία που δεν χρησιμοποιούσαν μελατονίνη, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η μελέτη παρουσιάζεται σε συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αλλά δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομοτίμους (peer review).

Ωστόσο, μόνο ορισμένες χώρες απαιτούν ιατρική συνταγή για τη μελατονίνη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διατίθεται χωρίς συνταγή, πράγμα που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί συμμετέχοντες στη μελέτη μπορεί να τη χρησιμοποιούσαν χωρίς αυτό να καταγραφεί, δηλώνει ο δρ. Κλάιντ Γιάνσι, επικεφαλής καρδιολογίας στο Northwestern University, που επίσης δεν συμμετείχε στην έρευνα. Η μελέτη, επίσης, δεν ανέφερε τις δόσεις.

Επιπλέον, τα συμπληρώματα στις Η.Π.Α. δεν χρειάζονται κρατική έγκριση, οπότε τα συστατικά τους μπορεί να διαφέρουν από μάρκα σε μάρκα. Οι ερευνητές, από το SUNY Downstate Health Sciences University, χαρακτήρισαν τα ευρήματα ως «κάλεσμα για περαιτέρω έρευνα».

Στο μεταξύ, οι ασθενείς που αναρωτιούνται για τη μελατονίνη καλό είναι να το συζητήσουν με τον γιατρό τους, είπε ο δρ Σαντεσάρα. Οι γιατροί γενικά τη συνιστούν για βραχυπρόθεσμη χρήση, όπως για την αντιμετώπιση του τζετ λανγκ.

Ο δρ Γιάνσι σημειώνει ότι, αν και η μελέτη δεν αποδεικνύει πως υπάρχει κίνδυνος από τη μακροχρόνια χρήση της μελατονίνης, δεν υπάρχουν και αποδείξεις ότι κάποιος πρέπει να τη χρησιμοποιεί επ’ αόριστον.

Και ένα βασικό στοιχείο για καλύτερο ύπνο είναι η σωστή «υγιεινή ύπνου» — για παράδειγμα, να διασφαλίζουμε ότι το δωμάτιό σου είναι σκοτεινό.

«Όταν εκτιθέμεθα στο μπλε φως, ειδικά τη νύχτα, μειώνουμε τα επίπεδα μελατονίνης μας. Αυτό είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο», είπε. Τα προβλήματα ύπνου δεν αφορούν απλώς το να είμαστε κουρασμένοι — σημαίνουν ότι θέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο.

ΠΗΓΗ: AP