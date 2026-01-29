Γράφει η Μαριάννα Φέξη

Certified Coach- Association for Coaches



Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί νιώθουμε την επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι σε μια άδικη κριτική, ακόμη και όταν γνωρίζουμε ότι ο συνομιλητής μας δεν προτίθεται να μας κατανοήσει;



Στην εποχή της ψηφιακής έκθεσης και των «εύκολων» συμπερασμάτων, η διαχείριση της προσωπικής μας ενέργειας εξελίσσεται σε μία από τις πιο κρίσιμες δεξιότητες ψυχικής επιβίωσης.

Ως Certified Coach, διαπιστευμένη από το Association for Coaches (AC), παρατηρώ καθημερινά γυναίκες με υψηλές δυνατότητες να εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο επεξηγήσεων. Προσπαθούν να διορθώσουν την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εκείνες, να αποδείξουν, να εξηγήσουν, να πείσουν. Όμως η πραγματική ενδυνάμωση δεν βρίσκεται στη «νίκη» μιας διαφωνίας, αλλά στην ικανότητα να διατηρούμε την κυριαρχία της εσωτερικής μας κατάστασης.

Η Louise Hay, πρωτοπόρος της αυτοβοήθειας, έθεσε τα θεμέλια μιας ριζοσπαστικής αλλά βαθιά απελευθερωτικής αλήθειας:

«Όταν εγκρίνεις τον εαυτό σου, η γνώμη των άλλων χάνει τη δύναμή της».

Δεν πρόκειται για ένα απλό αισιόδοξο απόφθεγμα, αλλά για μια στρατηγική με σαφή νευρολογική και ψυχολογική βάση. Όταν η αυταγάπη παύει να είναι θεωρία και γίνεται εσωτερικό βίωμα, ο μηχανισμός «μάχης ή φυγής» (fight or flight) αποδυναμώνεται.



Η κριτική δεν βιώνεται πλέον ως απειλή για την αξία μας, αλλά αναγνωρίζεται ως αυτό που πραγματικά είναι: μια αντανάκλαση των ορίων, των φόβων και των βιωμάτων του ανθρώπου που την εκφράζει.

Στον επαγγελματικό και προσωπικό στίβο, η ικανότητα να επιλέγεις τις μάχες σου αποτελεί δείκτη υψηλής Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) δεν καλλιεργείται με τη συνεχή αντίδραση, αλλά με τη συνειδητή επιλογή του πού αξίζει να επενδύσεις την προσοχή και την ενέργειά σου.

Η σιωπή ως στρατηγική υπεροχή:

Η απόφαση να μη δώσεις συνέχεια σε μια τοξική αντιπαράθεση δεν είναι ένδειξη αδυναμίας ούτε παραίτησης. Είναι μια πράξη αυτοσεβασμού και στρατηγικής διαχείρισης πόρων. Η ενέργειά σου είναι περιορισμένη. Κάθε λεπτό που καταναλώνεται σε μια στείρα σύγκρουση, αφαιρείται από τη δική σου εξέλιξη, τη δημιουργικότητά σου, το έργο και τη φωνή σου.

Η αποσύνδεση από την επικύρωση:

Ο άνθρωπος που έχει εσωτερική συνοχή δεν αναζητά διαρκώς την επιβεβαίωση στο βλέμμα του άλλου. Η αυτοαποδοχή λειτουργεί σαν μια αόρατη αλλά σταθερή ασπίδα: οι λέξεις των άλλων αγγίζουν την επιφάνεια, χωρίς να διαπερνούν την εσωτερική σου αλήθεια.

Στο σύγχρονο lifestyle coaching, η ηρεμία θεωρείται ο απόλυτος δείκτης εσωτερικού πλούτου. Αν η γαλήνη σου μπορεί να διαταραχθεί από ένα σχόλιο ή μια γνώμη, τότε η ελευθερία σου παραμένει εύθραυστη. Η ουσιαστική προσωπική ανάπτυξη ξεκινά τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι υπεύθυνη για το τι καταλαβαίνουν οι άλλοι – είσαι όμως απόλυτα υπεύθυνη για το τι επιτρέπεις να εισέλθει στον δικό σου ψυχικό χώρο.

Επένδυσε στη δική σου φωνή, χτίσε την αυτοπεποίθησή σου πάνω σε σταθερά θεμέλια και θυμήσου: οι άνθρωποι που έχουν βρει τον δρόμο τους σπάνια έχουν τον χρόνο ή την ανάγκη να κρίνουν τον δρόμο των άλλων.

Και την επόμενη φορά που θα βρεθείς μπροστά σε μια πρόκληση που δοκιμάζει τα όριά σου, αναρωτήσου:

«Αν επιλέξω να νικήσω αυτή τη μάχη, τι θα έχω χάσει από την ειρήνη μου»;

