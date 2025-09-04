Μερικές από τις χαρακτηριστικότερες «ατάκες» του Τζόρτζιο Αρμάνι, με το ιδιοφυές σχεδιαστικό κι επιχειρηματικό μυαλό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών κλείνουν τις «συντεταγμένες» της φιλοσοφίας του:

Ο Giorgio Armani στο φινάλε επίδειξής του το 2018

Εχει πει

«Μια γυναίκα πρέπει πάντα να ντύνεται για να τη θυμούνται, όχι απλά για να την προσέξουν».

«Η διαφορά ανάμεσα στο στυλ και τη μόδα είναι η ποιότητα».

«Θα σας πω κάτι: Σιχαίνομαι την πολυτέλεια».

«Για να δημιουργήσεις κάτι εξαιρετικό, πρέπει να επικεντρώνεσαι συνεχώς και στην πιο μικρή λεπτομέρεια».

Από τις τελευταίες εμφανίσεις του Τζόρτζιο Αρμάνι σε επίδειξη μόδας ήταν τον Ιανουάριο του 2025 στην παρουσίαση της συλλογής του με το βλέμμα στην άνοιξη και το καλοκαίρι.

Από διακοσμητής βιτρινών σε μεγιστάνα της μόδας

Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τη διαδρομή του στη μόδα ως διακοσμητής βιτρινών έγινε ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής της Ιταλίας, με αξία 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2,1 δισεκατομμυρίων λιρών) το 2007 και 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022.

Ηταν ένας μεγιστάνας της μόδας με πολυάριθμες σειρές franchise: Από τα περίφημα τζιν μέχρι μια σειρά μακιγιάζ σχεδιασμένη από την Pat McGrath και πάνω από 2000 καταστήματα Emporio Armani σε όλο τον κόσμο.

Γεννήθηκε στην Πιατσέντζα της Ιταλίας το 1934, σπούδασε ιατρική και φωτογραφία πριν ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία στη Βερόνα. Tο 1974 ο Αρμάνι λάνσαρε την ανδρική του ετικέτα ενώ η πρώτη του συλλογή γυναικείων ρούχων ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι εδραιώθηκε στη φαντασία του κοινού για το ντύσιμο του Ρίτσαρντ Γκιρ στο American Gigolo το 1980. Ο ίδιος επινόησε τη δική του σιλουέτα με κοστούμι και «μαλακούς» ώμους που παρέμεινε βασικό στοιχείο των σχεδίων του. Η Αγγλία υπήρξε πηγή δημιουργικότητας για εκείνον: «Ήταν ουσιαστικά το πιο σημαντικό κέντρο έμπνευσης», έχει πει. «Θυμάμαι ότι είδα κάποιες κίτρινες ζακέτες σε μια μικρή μπουτίκ και όλοι νόμιζαν ότι ήμουν τρελός. Οι κίτρινες ζακέτες ήταν αυτό που ήταν ο Δούκας του Ουίνδσορ, και δεν ήταν κάτι για τον μέσο άνθρωπο. Η όλη ιδέα τέτοιων ρούχων ήταν τόσο εξωφρενική, τόσο ελιτίστικη… Πολύ, πολύ Αγγλικό».

Αφαίρεση της ιταλικής σημαίας από τα γραφεία της εταιρείας του εκλιπόντα

Το ξέρατε ότι:

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έχει ντύσει πολλούς διάσημους celebrities και δικαίως έχει διακριθεί για τις πρωτοποριακές «Red Carpet Fashion» συλλογές του.

Η συνεργασία του Τζόρτζιο Αρμάνι με τον Dj Matteo Ceccarini, οδήγησε στη δημιουργία της «Armani Musica», η οποία παρουσίασε την «Emporio Armani Caffè Compilations» μία συλλογή ηλεκτρονικής μουσικής, που κυκλοφόρησε σε CD.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έχει κάνει εξώφυλλα στα μεγαλύτερα περιοδικά.

Οι δραστηριότητες του Τζόρτζιο Αρμάνι είχαν επεκταθεί σε πολλούς χώρους εκτός μόδας, όπως φανερώνουν τα υπόλοιπα brands που διαχειριζόταν: «Armani Casa», «Armani Dolci», «Armani Caffe», «Armani Fiori», «Armani Hotels», «Armani Ristorante» κλπ.

Το 1996 ο Ερικ Κλάπτον, παλιός φίλος του Αρμάνι, έγραψε τη μουσική για τα fashion shows του κι αργότερα την ίδια χρονιά άνοιξε και ο ίδιος 2 καταστήματα «Emporio Armani» στη Νέα Υόρκη.

Το 2010 ο Τζόρτζιο Αρμάνι άνοιξε το «Armani Hotel» στο Burj Khalifa, το ψηλότερο κτίριο του κόσμου που βρίσκεται στο Ντουμπάι.

