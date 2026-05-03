Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ φέρονται να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό Met Gala 2026, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατέβαλαν έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για τη χορηγία της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει η Page Six, το ζευγάρι δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση, αλλά θα είναι και επίτιμοι συμπρόεδροι της βραδιάς, πλαισιωμένοι από μεγάλα ονόματα, όπως η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν, η Βένους Γουίλιαμς και η Άννα Γουίντουρ.

Advertisement

Advertisement

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, αποτελεί τη σημαντικότερη βραδιά της μόδας διεθνώς, με τα έσοδά της να στηρίζουν το Anna Wintour Costume Center.

Σχολιάζοντας τη δυναμική του ζευγαριού, ο πρώην συντάκτης της Vogue, Γουίλιαμ Νόργουιτς, δήλωσε:

«Οι Μπέζος είναι αυτή τη στιγμή η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου όσον αφορά το στάτους, τον πλούτο και το στιλ», προσθέτοντας ότι το ζευγάρι έχει την «έγκριση της Άννα Γουίντουρ».

Ωστόσο, η έντονη παρουσία τους στο φετινό Met Gala έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μέρος του χώρου της μόδας. Ορισμένοι τους χαρακτηρίζουν «νέα, παράδοξη βασιλική οικογένεια», εκτιμώντας ότι η αυξανόμενη επιρροή τους ενδέχεται να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Jeff Bezos and Lauren Sánchez dropped $10M to co-host the Met Gala — and earn the big ‘Anna Wintour OK’: sources https://t.co/ExozaIo7pz pic.twitter.com/teLE75XNqV — Page Six (@PageSix) May 2, 2026

Η Λόρεν Σάντσεζ είχε ήδη προσελκύσει την προσοχή τον περασμένο Ιούνιο, όταν εμφανίστηκε στο ψηφιακό εξώφυλλο της Vogue ενόψει του γάμου της στη Βενετία. Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Κιμ Καρντάσιαν, η Όπρα Γουίνφρεϊ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ είχαν κυκλοφορήσει και φήμες ότι η Άννα Γουίντουρ είχε συμβάλει στην επιλογή του νυφικού, κάτι που διαψεύστηκε από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Από την πλευρά της, η πρώην υπεύθυνη ειδικών εκδηλώσεων της Vogue, Στεφανί Γουίνστον Γουόλκοφ, εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον θεσμό του Met Gala. Όπως σημείωσε, παλαιότερα η πρόσβαση δεν ήταν «συναλλακτική», αλλά βασιζόταν στην επιρροή και τη συμβολή στον χώρο της μόδας, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «πραγματική γιορτή για τους σχεδιαστές και τις μούσες τους».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνολική συνεισφορά του Τζεφ Μπέζος ενδέχεται να φτάνει ακόμη και τα 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το όνομά του περιλαμβάνεται ήδη σε προσκλήσεις και υλικό της διοργάνωσης.