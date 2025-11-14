Πέρα από αυτές τις γνωστές «φιγούρες» του κόσμου των σκύλων, υπάρχουν εξίσου λατρεμένες αλλά υποτιμημένες ράτσες, που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε.

Η δρ. Λίζα Καν , κτηνίατρος μας μίλησε για εκείνες τις λιγότερο γνωστές ράτσες που μπορεί να μην εμφανίζονται σε λίστες με τις «πιο δημοφιλείς», αλλά διαθέτουν πολλή προσωπικότητα, γοητεία και αφοσίωση.

Advertisement

Advertisement

Είτε ψάχνουμε ένα σκυλάκι με τεράστια καρδιά που θα μας κρατάει πιστά συντροφιά, είτε έξυπνους σκύλους εργασίας γεμάτους ενέργεια, η ειδικός πιστεύει ότι αυτές οι μοναδικές και παραμελημένες ράτσες αξίζουν λίγη παραπάνω αγάπη και, ποιος ξέρει, ίσως μία από αυτές να είναι η ιδανική επιλογή για εμάς.

Οι 7 πιο υποτιμημένες ράτσες σκύλων

Ώρα να γνωρίσουμε μερικές σπάνιες και ξεχωριστές ράτσες σκύλων που μόλις τις ανακαλύψουμε, θα σκεφτούμε «μα γιατί δεν τις ξέραμε νωρίτερα;»

1. Γκλεν οφ Ίμααλ Τεριέ (Glen of Imaal Terrier)

Η Γκλεν οφ Ίμααλ Τεριέ είναι μια σπάνια ράτσα που, όπως μας εξηγεί η δρ. Λίζα Καν, βρίσκεται πολύ χαμηλά στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς φυλές του AKC.

Αν αναζητούμε ένα μικρό σκυλί πιο ήρεμο και λιγότερο φασαριόζικο από τα κλασικά τεριέ, αξίζει να σκεφτούμε αυτή τη σπάνια ιρλανδική ράτσα. Η δρ. Καν αναφέρει πως είναι πιστά, ζωηρά, τρυφερά και λατρεύουν να χαλαρώνουν στον καναπέ με την οικογένεια, αρκεί πρώτα να έχουν ξοδέψει την ενέργειά τους.

Όπως και το πιο γνωστό Κόργκι, έτσι και τα Γκλεν οφ Ίμααλ έχουν ένα είδος νανισμού, γεγονός που τους χαρίζει τα χαρακτηριστικά κοντά τους πόδια.

Advertisement

Στοιχεία Ράτσας

Προσωπικότητα: Ζωηρό, ήπιο, θαρραλέο

Ύψος: 32–36 εκ.

Advertisement

Βάρος: 14–18 κιλά

Διάρκεια ζωής: 10–15 χρόνια

2. Φιλντ Σπάνιελ (Field Spaniel)

Advertisement

Η επόμενη υποτιμημένη ράτσα είναι το Φιλντ Σπάνιελ ένα σκυλί που θυμίζει πολύ το Κόκερ Σπάνιελ, ειδικά το αγγλικό, αλλά με πιο ήρεμο και σταθερό ταμπεραμέντο.

Όπως εξηγεί η δρ. Καν, πρόκειται για έξυπνα και φιλικά σκυλιά, που διαπρέπουν σε αθλήματα σκύλων και υπαίθριες δραστηριότητες, χωρίς όμως να έχουν την υπερκινητικότητα άλλων Σπάνιελ.

Αν κοινωνικοποιηθούν σωστά, γίνονται τρυφεροί, ισορροπημένοι σύντροφοι.

Αν μας αρέσει η εμφάνιση των Κόκερ ή των Ένγκλις Σπρίνγκερ Σπάνιελ αλλά θέλουμε κάτι πιο ήρεμο, το Φιλντ Σπάνιελ μπορεί να είναι η ιδανική και όχι τόσο δημοφιλής επιλογή.

Advertisement

Στοιχεία Ράτσας

Advertisement

Προσωπικότητα: Γλυκό, χαρούμενο, ευαίσθητο

Ύψος: 43–46 εκ.

Βάρος: 16–23 κιλά

Advertisement

Διάρκεια ζωής: 12–13 χρόνια

3. Σόφτ Κόουτεντ Γουίτεν Τεριέ (Soft Coated Wheaten Terrier)

Μια ακόμη αδικημένη ράτσα είναι το Σόφτ Κόουτεντ Γουίτεν Τεριέ ένα μοναδικό σκυλί με μεταξένιο, σιταρένιο τρίχωμα, που του δίνει και το όνομά του.

«Αυτά τα μαλακά και μεταξένια τεριέ είναι γλυκά, παιχνιδιάρικα και έξυπνα», μας λέει η δρ. Καν. Παρόλο που δεν είναι τόσο γνωστά όσο τα Πούντλ, έχουν τρίχωμα που δεν μαδά εύκολα (αν και χρειάζεται τακτική περιποίηση), γι’ αυτό και αποτελούν καλή επιλογή για άτομα με αλλεργίες.

Η δρ. Καν μας προειδοποιεί όμως ότι «η ράτσα έχει προδιάθεση σε ορισμένες ιατρικές παθήσεις, όπως η πρωτεϊνουρία και η εντεροπάθεια απώλειας πρωτεΐνης».

Στοιχεία Ράτσας

Προσωπικότητα: Φιλικό, χαρούμενο, αφοσιωμένο

Ύψος: 43–48 εκ.

Βάρος: 14–18 κιλά

Διάρκεια ζωής: 12–14 χρόνια

4. Σινουκ (Chinook)

Η Σινουκ είναι μια μοναδική και σπάνια ράτσα που οι περισσότεροι από εμάς πιθανότατα δεν έχουμε ξανακούσει αλλά αξίζει σίγουρα να τη γνωρίσουμε. Το 1965, το Βιβλίο Γκίνες την είχε ανακηρύξει ως τη σπανιότερη ράτσα σκύλου στον κόσμο. Σήμερα είναι το επίσημο σκυλί της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ, αν και παραμένει σχετικά άγνωστη.

Όπως εξηγεί η δρ. Καν, «αυτή η σπάνια ράτσα από το Νιου Χάμσαϊρ χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως σκυλί έλκηθρου. Το πυκνό της τρίχωμα την προστατεύει από το κρύο και θα λατρέψει να μας συνοδεύει σε υπαίθριες περιπέτειες».

Επιπλέον, η δρ. Καν προσθέτει πως «είναι ευγενικά, πιστά, εργατικά και εξαιρετικά οικογενειακά σκυλιά». Και φυσικά, είναι και εντυπωσιακά όμορφα

Στοιχεία Ράτσας

Προσωπικότητα: Αφοσιωμένο, έξυπνο, υπομονετικό

Ύψος: 56–66 εκ.

Βάρος: 23–41 κιλά

Διάρκεια ζωής: 12–15 χρόνια

5. Πορτογαλικό Νερόσκυλο (Portuguese Water Dog)

Το Πορτογαλικός σκύλος νερού είναι μια αδικημένη ράτσα, ιδανική για οικογένειες που αγαπούν τη δράση και τη θάλασσα αφού αυτή η ράτσα γεννήθηκε κυριολεκτικά για το νερό.

«Συχνά το μπερδεύουμε με διασταύρωση Πούντλ, αλλά είναι μια ξεχωριστή, έξυπνη και παιχνιδιάρικη ράτσα που λατρεύει να κολυμπάει,» μας εξηγεί η δρ. Καν.

«Το αδιάβροχο τρίχωμά του, που δεν μαδάει, χρειάζεται επαγγελματική περιποίηση, αλλά είναι ιδανικό για δραστήριες οικογένειες με αλλεργίες».

Η ράτσα έγινε λίγο πιο γνωστή τα τελευταία χρόνια χάρη στα σκυλιά της οικογένειας Ομπάμα, τον Bo και τη Sunny, όμως παραμένει ένα κρυφό διαμάντι για τους λάτρεις των ζώων.

Στοιχεία Ράτσας

Προσωπικότητα: Στοργικό, τολμηρό, αθλητικό

Ύψος: 43–58 εκ.

Βάρος: 16–27 κιλά

Διάρκεια ζωής: 11–13 χρόνια

6. Πιτ Μπουλ (Pit Bull)

Καμία λίστα με υποτιμημένες ράτσες δεν θα ήταν πλήρης χωρίς το Πιτ Μπουλ. Όπως μας εξηγεί η δρ. Καν, «ο όρος Pit Bull δεν αφορά μία μόνο ράτσα, αλλά μια ομάδα φυλών με παρόμοια χαρακτηριστικά και κοινή καταγωγή».

Μερικές από τις πιο γνωστές φυλές της ομάδας είναι το Αμερικανικό Στάφορντσάιρ Τεριέ, το Αμερικανικό Πιτ Μπουλ Τεριέ και το Στάφορντσάιρ Μπουλ Τεριέ.

«Τα Πιτ Μπουλ μπορεί να έχουν τη φήμη του “σκληρού” σκύλου, αλλά στην πραγματικότητα με σωστή εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση είναι τρυφερά, παιχνιδιάρικα και απίστευτα στοργικά», τονίζει η δρ. Καν. «Ευδοκιμούν σε σπίτια γεμάτα αγάπη, προσοχή, άσκηση και πνευματική διέγερση».

Στοιχεία Ράτσας

Προσωπικότητα: Φιλικό, ενεργητικό, στοργικό

Ύψος: 43–48 εκ.

Βάρος: 14–30 κιλά

Διάρκεια ζωής: 12–16 χρόνια

7. Ημίαιμο Σκυλί (Mixed Breed)

Τελευταίο, αλλά καθόλου ασήμαντο, το ημίαιμο σκυλί που φυσικά δεν αποτελεί μία συγκεκριμένη ράτσα, αλλά έναν μοναδικό συνδυασμό διαφορετικών γενετικών γραμμών.

«Τα ημίαιμα σκυλιά συχνά υποτιμώνται, αλλά η υιοθεσία τους μπορεί να είναι εξαιρετικά ανταποδοτική εμπειρία,» αναφέρει η δρ. Καν.

«Χάρη στο ποικίλο γενετικό τους υπόβαθρο, τα ημίαιμα είναι συχνά ανθεκτικά και υγιή,» προσθέτει. «Έχουν μεγάλη ποικιλία σε μέγεθος, τρίχωμα και χαρακτήρα, γεγονός που μας επιτρέπει να βρούμε ευκολότερα το σκυλί που ταιριάζει στο δικό μας τρόπο ζωής».

Αν, λοιπόν, ψάχνουμε για ένα ξεχωριστό σκυλάκι που χρειάζεται αγάπη, τα καταφύγια ζώων είναι πάντα γεμάτα μοναδικά ημίαιμα που περιμένουν ένα σπίτι.

Στοιχεία Ράτσας

Προσωπικότητα: Διαφέρει ανάλογα με το σκυλί

Ύψος: Διαφέρει

Βάρος: Διαφέρει

Διάρκεια ζωής: Διαφέρει

Με πληροφορίες από yahoo.com