Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες για τον γιατρό προκειμένου να τον θέσει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων.

Μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media το οποίο κατέγραφε αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανακοίνωση του στο X, διέταξε την απόμάκρυνση του από το ΕΣΥ, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τον ασθενή.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων φέρεται να καταγράφει συνοδό ασθενούς να βιντεοσκοπεί με κινητό τη συνομιλία της με γιατρό, μέσα στον θάλαμο δημόσιου νοσοκομείου, λίγο πριν κατά πληροφορίες από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Ο διάλογος γιατρού – ασθενή

Ασθενής: «Πείτε μας, πόσα θέλετε»

Γιατρός: «Δεν θέλω τίποτα»

Όταν η νοσοκόμα απομακρύνεται από το κρεβάτι της ασθενούς ο αναισθησιολόγος της λέει: «Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά»

Ασθενής: Εντάξει.

Γιατρός: Εγώ δεν θέλω.

Η ασθενής επρόκειτο να δώσει εκείνη τη στιγμή τα χρήματα, αλλά ο γιατρός απαντά: « Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ»

Η ανάρτηση του Α. Γεωργιάδη

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή.»

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

