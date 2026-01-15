Από την μια πλευρά, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης να υποστηρίζει πως «ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε». Από την άλλη πλευρά, απέναντι του, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να του καταλογίζουν πως λέει ψέμματα και να του υπενθυμίζουν την τραγική σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Αναπόφευκτα, «κόκκινο» χτύπησε η ένταση κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης με την Hellenic Train.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για «θετική εξέλιξη» για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, κάνοντας λόγο για «σκληρή» διαπραγμάτευση που έχει ως αποτέλεσμα την παραλαβή 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων προϋπολογισμού 308 εκατ. ευρώ.

«Ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε. Το ‘19 είχαμε 1% συστήματα ασφαλείας, είχαμε τηλεδιοίκηση μόνο σε 5 χιλιόμετρα, ενώ το καλοκαίρι τα συστήματα ασφαλείας σε ολόκληρο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα είναι στο 100%» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, μιλώντας, παράλληλα, για 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και σύστημα αυτόματης πέδησης στον άξονα μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Παύλος Πολάκης ακούστηκε από το έδρανο του, σε εκείνο το σημείο, να καταλογίζει στον υπουργό πως «είσαι μεγάλος ψεύτης», ζητώντας από τον υπουργό να ανακαλέσει τα περί τηλεδιοίκησης μόνο 5 χιλιομέτρων. «Εσύ είσαι ψεύτης» αντέδρασε έντονα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει λέγοντας προς την πλευρά του υπουργού πως «είσαι ψεύτης. Αυτό που σου λέω! Άντε». Παίρνοντας τον λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς τόνισε προς την πλευρά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη «ζητήστε μια συγνώμη! Ο σιδηρόδρομος απέκτησε σύγχρονη διπλή γραμμή επί ΣΥΡΙΖΑ. 75% ολοκληρωμένη διοίκηση και την πήγατε στο 80. Τολμάτε και μιλάτε».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης τόνισε προς τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη πως «δεν μπορείτε να λέτε αυτό σήμερα, ότι ο σιδηρόδρομος είναι καλύτερος από το 2019, έχουμε πενθήσει τα παιδιά στα Τέμπη. Χρειάζεται σεμνότητα». Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εστίασε στη στρατηγική διάσταση λέγοντας ότι «η χώρα δεν χρειάζεται απλώς καλύτερους όρους σε μια σύμβαση», αλλά «άλλη στρατηγική για τον σιδηρόδρομο συνολικά». «Μετά τα Τέμπη, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μιλάμε σαν να μην συνέβη τίποτα.Πρέπει να περάσουμε σε έναν δημόσιο ενιαίο φορέα σιδηροδρομικού έργου», συνέχισε, που θα έχει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ευθύνη του επιβατικού έργου, που θα συντονίζει υποδομή, τροχαίο υλικό και λειτουργία, που θα λαμβάνει τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας και θα λογοδοτεί πολιτικά και κοινωνικά.