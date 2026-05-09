Με μουσική υπόκρουση το εμβληματικό κομμάτι των Enter Sandman των Metallica και σε έντονα συμβολικό πολιτικό μήνυμα για το «αύριο» της χώρας, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, επιχειρώντας να συνδέσει την κυβερνητική στρατηγική με την εικόνα μιας «ισχυρής Ελλάδας».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη».

Σε άλλο σημείο του μηνύματός του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται «όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα», κάνοντας αναφορά και στα εγκαίνια του νέου «Μουσείου Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στη Θεσσαλονίκη για το οποίο ευχήθηκε «καλορίζικο», επισημαίνοντας τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική του αφήγηση με την εικόνα μιας χώρας που «βάζει ψηλά τον πήχη», σημειώνοντας ότι «η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα». Παράλληλα, άσκησε έμμεση κριτική στην αντιπολίτευση, αναφέροντας πως «άλλοι επενδύουν στην πολιτική των υποσχέσεων, ενώ εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων».