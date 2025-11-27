Η προκήρυξη της οργάνωσης «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», που ανέλαβε το πρωί της Πέμπτης την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας στις 8 Νοεμβρίου, προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, επί τριετία γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού στο πρόσφατο παρελθόν, μέχρι το 2022. Στο κείμενο της οργάνωσης, ο κ. Δημητριάδης κατονομάζεται ευθέως, γεγονός που ο ίδιος χαρακτηρίζει «στοχοποίηση από την πρώτη κιόλας παράγραφο».

Σε δημόσια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Δημητριάδης καταδικάζει την ενέργεια και τονίζει ότι δεν πρόκειται να καμφθεί από απειλές: «Δεν θα υποκύψω σε καμία πίεση – ούτε των ανώνυμων κουκουλοφόρων ούτε των εντολέων τους», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση στρέφεται εναντίον του για δεύτερη φορά, μετά την επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε οικία της Ελίζας Βόζενμπεργκ.

Σημειώνει ταυτόχρονα πως «δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν», ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά του, στο πλευρό της Ομάδας Αλήθειας. «Ό,τι ισχύει για τους φίλους μου ισχύει και για μένα», δηλώνειε με έμφαση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απάντηση θα είναι δράση και όχι υποχώρηση.

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»@omadaalithias pic.twitter.com/qJ4TWc2Syz November 27, 2025