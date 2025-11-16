«Ο πρωθυπουργός, προτού κλείσει το έτος φαντάζομαι, θα παρουσιάσει και μια πρόσθετη δέσμη μέτρων σε σχέση με το στεγαστικό, μια σειρά θετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του πράγματι οξυμένου στεγαστικού προβλήματος» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε λεφτά στην άκρη για να γίνουμε κακοί», σημειώνοντας επίσης ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα δημοσιονομικά όρια, «γιατί αν ξεπεράσουμε τα όρια αυτά θα μπούμε πάλι σε επιτήρηση».

Τόνισε επίσης ότι «αυτόν τον μήνα επιστρέφει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, ένα ενοίκιο πίσω στους ενοικιαστές, στους συνταξιούχους γίνεται μια χειρονομία στο μέτρο των δυνατοτήτων, τα 250 ευρώ, οι ένστολοι επίσης έχουν μια ειδική στήριξη με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και από 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστούν τα μέτρα ανακούφισης τα οποία παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και είναι ύψους 1,7 δισ. ευρώ».

Ακόμη, σημείωσε ότι «οι υπεύθυνες κυβερνήσεις πρέπει να κρατάνε κάποια λεφτά στην άκρη για ώρα ανάγκης και τώρα τα χρειαζόμαστε για τους κτηνοτρόφους μας. Διότι εκτός από τις επιδοτήσεις και το πρόβλημα που συζητάμε, υπάρχει και η μάστιγα της ευλογιάς».

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει δυνατότητα να επανεξεταστεί κάποια στιγμή, ο ηλικιακός κόφτης που έχει τεθεί για τα 250 ευρώ που θα δοθούν στους συνταξιούχους μέσα στο Νοέμβριο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι όλα είναι συνάρτηση της οικονομίας, ωστόσο διευκρίνισε ότι σχετικά με αυτό, μέχρι το τέλος του έτους δεν υπάρχει κάτι πέραν των όσων έχουν ανακοινωθεί.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ακρίβειας, και το γεγονός ότι «κοστίζει» στην κυβέρνηση αλλά και για το γιατί στη λίστα των 2.000 προϊόντων (σ.σ. που μειώθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ) δεν μπήκε το μοσχάρι, η τιμή του οποίου έχει ανέβει σημαντικά και σύμφωνα με κρεοπώλες μπορεί να πάει τα Χριστούγεννα ακόμα και πάνω από τα 20 ευρώ, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Πρώτα από όλα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το βασικό πρόβλημα και της κοινωνίας και της κυβέρνησης αυτήν την ώρα πολιτικά, είναι το ζήτημα της ακρίβειας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε από το 2022 και μετά. Δεν είναι μόνο πρόβλημα ελληνικό, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό. Κάθε μήνα που πήγαινα στο Eurogroup και στο Ecofin ως ΥΠΟΙΚ αυτό ήταν θέμα συζητήσεων. Στην Ελλάδα ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι μόνο δικό μας θέμα. Αυτό δεν ισχύει…τώρα, ειδικά για το θέμα του μοσχαριού, από όσο έχω αντιληφθεί, το πρόβλημα πάλι είναι διεθνές και έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Υπάρχει όλα τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση σε διάφορες περιοχές του πλανήτη που προηγουμένως δεν κατανάλωναν βοδινό κρέας και τώρα καταναλώνουν. Παράλληλα, λόγω διαφόρων πολιτικών σε επιμέρους κράτη, έχουμε μικρότερη παραγωγή, όπως στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Αυτό το πρόβλημα, για να είμαστε ειλικρινείς, φαίνεται θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια».