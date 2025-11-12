Την αναφορά του στο θετικό/αποτελεσματικό συντονιστικό έργο που επιτελούσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης όταν ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, διατύπωσε δημόσια ο βουλευτής Μαγνησίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Μπουκώρος. Η τοποθέτηση του έγινε με αφορμή τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν με τα ΕΛΤΑ, που αποτέλεσαν και θέμα έντονης κριτικής του κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, για κάκιστο επικοινωνιακό κυβερνητικό χειρισμό.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84 και τον Χάρη Ιωάννου, είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία:

«Μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικού κέντρου, ένα ζήτημα συντονισμού. Θυμάμαι ότι όταν ήταν ο κ. Δημητριάδης αρμόδιος για τις συζητήσεις, την ενημέρωση των βουλευτών, για την αντιμετώπιση των θεμάτων, δεν υπήρχαν τόσες πολλές αναταράξεις. Ο Δημητριάδης είχε δείξει μια πολύ μεγάλη ικανότητα στο να περνάει τις κυβερνητικές γραμμές στους βουλευτές και την κοινωνία, στο να δημιουργούνται λιγότερες αναταράξεις, είχε επιδείξει αυτή την ικανότητα. Για τον συγκεκριμένο ρόλο απεδείχθη ότι ήταν πιο αποτελεσματικός. Από κάθε διάδοχο. Εγώ σας λέω τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι ότι σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, υπήρξε πιο αποτελεσματικός».