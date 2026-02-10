Πρώτη στην πρόθεση ψήφου με 26.9% έναντι 12% του ΠΑΣΟΚ, 6,8% της Πλεύσης Ελευθερίας και 6% της Ελληνικής Λύσης έρχεται η ΝΔ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview, που καταγράφει επίσης αποδυνάμωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ακολουθούν: ΚΚΕ 5,5%, ΣΥΡΙΖΑ 3,3 %, ΜέΡΑ25 3,2%, Φωνή Λογικής 3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%

Νίκη: 1,2%, Νέα Αριστερά: 1,2%, Άλλο κόμμα: 17,5%

Advertisement

Advertisement

Ως προς την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 31,9% έρχεται η Νέα Δημοκρτία στην δημοσκόπηση της Interview που καταγράφει επίσης αποδυνάμωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Τη ΝΔ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,8%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,1%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,4%

Στο ερώτημα, «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: 26,9% ΝΔ, 12% ΠΑΣΟΚ, 6,8% Πλεύση Ελευθερίας, 6% Ελληνική Λύση, 5,5% ΚΚΕ, 3,3% ΣΥΡΙΖΑ, 3,2% ΜέΡΑ25, 3% Φωνή Λογικής, 2,9% Κίνημα Δημοκρατίας, 1,2% Νίκη και Νέα Αριστερά

Το κόμμα Καρυστιανού, ενώ τον Ιανουάριο στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την επιλογής σας υπέρ» τα ποσοστά ήταν 14,5% στο πρώτο κύμα και 13,8% στο δεύτερο κύμα, τον Φεβρουάριο η Interview τα μετρά στο 11,8%.

Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα Καρυστιανού απαντά το 11,8%, αρκετά πιθανό το 9%, λίγο πιθανό το 10,7%, καθόλου πιθανό το 65,8%.

Στην ίδια ερώτηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι απαντήσεις ήταν: πολύ πιθανό να ψήφιζαν 9,9%, αρκετά πιθανό 4,7%, λίγο πιθανό 8,4% και καθόλου πιθανό: 76,3%.

Advertisement

Επίσης, οι πολίτες στο ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική απάντησαν τα εξής: 23% – θετικά/ μάλλον θετικά, 63% – αρνητικά/ μάλλον αρνητικά, 14% – δεν ξέρω/ δεν απαντώ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει, επίσης, η πρώτη επιλογή στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας;» συγκεντρώνοντας το 31,3% των απαντήσεων, και ακολουθεί με 11% ο Νίκος Ανδρουλάκης, με 7% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 6,4% ο Κυριάκος Βελόπουλος, με 4,7% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 3,4% ο Σωκράτης Φάμελλος, με 2,6% ο Στέφανος Κασσελάκης, με 2,3% η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με 1,7% ο Δημήτρης Νατσιός και με 1% ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ισχυρό «ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Ναι» στις βασικές αλλαγές που θα προτείνει η ΝΔ ενόψει της Αναθεώρησης του Συντάγματος, περιλαμβανομένων της

σύνδεσης της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την αξιολόγηση και την απόδοσή τους καθώς και της συμμετοχής της τακτικής δικαιοσύνης στη διερεύνηση υποθέσεων για την ποινική ευθύνη υπουργών, λέει η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ανάγκη συναινέσεων στα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και στη βαθιά θεσμική παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Advertisement

Ειδικότερα, στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την κατεύθυνση που προτείνει η κυβέρνηση από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τη Συνταγματική Αναθεώρηση, οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Υπέρ της συμμετοχής τακτικών δικαστών στην εκδίκαση υποθέσεων ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης υπουργών τάσσεται το 81% (συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 10% που διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 9% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Υπέρ της συμμετοχής των ίδιων των δικαστών στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων τάσσεται το 73%

(συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 17% που διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 10% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

(συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 17% που διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 10% που απαντά ΔΞ/ΔΑ. Στην κατοχύρωση υποχρεωτικής ισορροπίας εσόδων και εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό απαντά ότι συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί το 63% έναντι 23% που λέει ότι διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 14% που λέει ΔΞ/ΔΑ.

Ναι» στη σύνδεση της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την αξιολόγηση και την απόδοσή τους απαντά το 63% (συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 33% που λέει ότι διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 4% που

απαντά ΔΞ/ΔΑ.

απαντά ΔΞ/ΔΑ. Υπέρ της θέσπισης εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, τάσσεται το 53% (συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 36% που λέει διαφωνώ/μάλλον διαφωνώ και 11% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Τέλος, συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την άρση του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, το 45%, έναντι 52% που διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 3% που δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.