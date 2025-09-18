Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι πολίτες τόσο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, ενώ καταγράφεται τόσο η δυναμική των υφιστάμενων κομμάτων όσο και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων.

Περίπου το 60% θεωρεί τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αρκετά ή πολύ αρνητικά. Το 65% δηλώνει ότι τα μέτρα εξυπηρετούν είτε εκείνους με τα υψηλά εισοδήματα, είτε κανέναν.

Advertisement

Advertisement

Περίπου 40% δηλώνει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλλον ή σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικά. Σημείο προβληματισμού για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι το 30% απάντησε ότι δεν ξέρει καν.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, για λογαριασμό του Open, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 21,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Άλλο Κόμμα 4,5%, η Νέα Αριστερά 1,6%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 22,4%.

Νέα κόμματα από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά



Παράλληλα, το 67,2% των ερωτηθέντων απαντά ότι «μάλλον/σίγουρα δεν θα ψήφιζαν» ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 22,3% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζε».

Σε αντίστοιχο ερώτημα, το 80,7% των ερωτηθέντων απαντά ότι «μάλλον/σίγουρα δεν θα ψήφιζαν» ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 14,1% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζε».

Σε ποσοστό 54% η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης με 25,1%, η Υγεία με 21,1%, το εισόδημα με 19,5% και το μεταναστευτικό με 14,1%.