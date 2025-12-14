Την ώρα που τα τρακτέρ μαρσάρουν στα μπλόκα και οι αγρότες δεν αποδέχονται την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μαξίμου, ο Κώστας Τσιάρας από το βήμα της Βουλής τους κάλεσε να ξανασκεφθούν την στάση τους και να θέσουν τα προβλήματα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

«Ο διάλογος είναι απαραίτητος. Οι λύσεις δίνονται όταν και οι δυο πλευρές κάθονται στο τραπέζι. Όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία ώστε να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο» ήταν η έκκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την τοποθέτηση του στην συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο Κώστας Τσιάρας στην ομιλία του υποστήριξε πως το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον αγροτικό τομέα, με νέο διάφανο ΟΠΕΚΕΠΕ και στοχευμένες πληρωμές. «Μπαίνει τέλος στο αμαρτωλό καθεστώς χωρίς ελέγχους και στο πανηγύρι των ασύδοτων επιδοτήσεων. Γυρίζουμε σελίδα» ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός, λέγοντας, παράλληλα, πως «στην μετάβαση θα δημιουργηθούν αστοχίες, αδικίες, καθυστερήσεις και λάθη, αλλά έχουμε ανοιχτά τα μάτια στα προβλήματα».