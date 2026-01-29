«Στροφές» για την ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας ανεβάζουν η Ελλάδα και η Γαλλία, με επιδίωξη την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Η ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τέθηκε επί τάπητος την Πέμπτη στη συνάντηση της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βοτρίν, με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει πως έχει ζητήσει από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας να καταβάλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό», εκφράζοντας την ελπίδα πως «θα την υπογράψουμε με τον πρόεδρο Μακρόν πιθανώς μέσα στους προσεχείς μήνες». Είχε προηγηθεί η συνάντηση της Γαλλίδας υπουργού με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, επί της φρεγάτας «Κίμων» – της πρώτης ελληνικής Belharra (FDI)- με τον κ. Δένδια να σημειώνει πως συμφωνήθηκε να «καταλήξουμε πολύ γρήγορα στην ανανέωση αυτής της Συμφωνίας, μέσα σε ένα-δύο μήνες, και να προχωρήσουμε στην υπογραφή της». Από πλευράς της η κ. Βοτρίν χαρακτήρισε την ελληνογαλλική συνεργασία ως υπόδειγμα και μία από τις πιο επιτυχημένες που έχουν υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελλάδα και η Γαλλία, πέρα από τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, συνδέονται με μια κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες του, τους οποίους πρέπει όλοι να σεβόμαστε.



Από κοινού, προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια, τη συνεργασία. Σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο,… pic.twitter.com/40DfOat1q8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 29, 2026

Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανανέωση της συμφωνίας λαμβάνεται υπόψιν ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, δεδομένου του ανεβάσματος των τόνων από την τουρκική πλευρά κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και των εξελίξεων στα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ως ιδιαίτερου γαλλικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται το πρόγραμμα ναυπήγησης νέων υποβρυχίων για το Πολεμικό Ναυτικό, η προμήθεια επιπλέον φρεγατών FDI στο μέλλον για την ενίσχυση του στόλου (ειδικά μετά το «ναυάγιο» των αμερικανικών φρεγατών «Constellation»), και φυσικά το μεγάλο κεφάλαιο που ακούει στο όνομα «Rafale» – και η πορεία που μπορεί αυτό να ακολουθήσει μέσα στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας είπε σχετικά πως «έχουμε συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες προτείνουμε στη Γαλλία για την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων. Αναφέρομαι στα συστήματα αεράμυνας, στον δορυφόρο, στα μη επανδρωμένα, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στις πυραυλικές και αντιπυραυλικές δυνατότητες. Θα ήθελα, επίσης, να θυμίσω ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν διαχρονικά σημαντικό γαλλικό οπλοστάσιο».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης πως μεγάλο μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και την καινοτομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες εμβάθυνσης της συνεργασίας σε ζητήματα έρευνας και νέων τεχνολογιών: «Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στην Άμυνα αποτελεί, όχι μόνο για τη Γαλλία και την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη, μέγιστη, επιτακτική προτεραιότητα. Στον τομέα αυτόν, η συνεργασία μας με τη Γαλλία έχει ξεκινήσει ήδη και έχει στέρεα βήματα».

Υποδέχτηκα σήμερα την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Catherine Vautrin @CaVautrin, επί της πρώτης ελληνικής Φρεγάτας τύπου #FDI-HN (“Belh@rra”) «Κίμων».



Η σημερινή επίσκεψη επιβεβαιώνει τους στρατηγικούς αμυντικούς δεσμούς 🇬🇷- 🇫🇷 προς όφελος της ειρήνης, της ασφάλειας και… pic.twitter.com/UANRItLgSR — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 29, 2026

Ιδιαίτερη σχετική αναφορά έκανε η κ. Βοτρίν, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά δυναμική» τη συνεργασία των δύο χωρών στο βιομηχανικό επίπεδο – «Οι Γάλλοι βιομήχανοι είναι παρόντες εδώ στην Αθήνα με τρόπο τακτικό» δήλωσε κατά την ομιλία της επί του «Κίμωνα»- και τονίζοντας ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων πρέπει να διοχετευθούν σε εξοπλισμένο κατασκευασμένο στην Ευρώπη.

Πέρα από τους εξοπλισμούς: «Ελλάδα- Γαλλία προχωρούν μαζί για την ασφάλεια της ηπείρου»

Οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν εκτενώς και στις άλλες πτυχές της στρατηγικής συνεργασίας, με τον κ. Δένδια να στέκεται ιδιαίτερα στη ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής και να τονίζει πως η Ελλάδα επιθυμεί ένα ισχυρό αποτύπωμα της γαλλικής αμυντικής παρουσίας στην περιοχή. Σημείωσε πως οι δύο χώρες συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και μια κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο – ενώ έδωσε έμφαση και στην ευρωπαϊκή διάσταση: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης ασφάλειας, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ. Όμως και οι δύο χώρες – νομίζω – συμφωνούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά της».

Υπογράμμισε πως τα γενικά επιτελεία Ελλάδας και Γαλλίας έχουν διευρύνει τους τομείς συνεργασίας τους με κοινές ασκήσεις, διεθνείς αποστολές και κοινά προγράμματα, συμπληρώνοντας πως «πιστεύουμε πάντα ότι πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη γεωπολιτική προσέγγιση που αφορά και τη Μέση Ανατολή, και τη Βόρεια Αφρική, και τον Κόλπο, και την Ερυθρά Θάλασσα».

Από πλευράς της η Γαλλίδα υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά πως η φρεγάτα «Κίμων» βρίσκεται «στο σπίτι της» , σημειώνοντας πως γράφεται νέα σελίδα στην ναυτική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας και τονίζοντας πως η φρεγάτα καταδεικνύει το πόσο καλά παγιωμένη είναι η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Είπε πως το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων Ελλάδας- Γαλλίας είναι «άνευ προηγουμένου», προσθέτοντας πως «θα συνεχίσουμε από κοινού να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα Ελλάδας, Γαλλίας και Ευρώπης».



Χαρακτήρισε την ελληνογαλλική συνεργασία ως μια από τις πιο επιτυχημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπογράμμισε την ανάγκη για στρατηγική αφύπνιση των Ευρωπαίων. «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι Ελλάδα και Γαλλία προχωρούν μαζί για την ασφάλεια της ηπείρου» δήλωσε, ενώ παράλληλα πογράμμισε πως στην ανατολική Μεσόγειο «δεν θέλουμε εντάσεις», σημειώνοντας πως η ελληνογαλλική συνεργασία είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας για τη Μεσόγειο και την Ευρώπη εν γένει.

