Αυτοκίνητο όρμησε σε πεζούς και ποδηλάτες στο νησί Ιλ ντε Λ’Όλερον της Γαλλίας, με αποτέλεσμα 9 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων είναι στην εντατική- και γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο οδηγός που συνελήφθη ούρλιαζε «Αλλάχ Ακμπάρ».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λορέν Νουνέζ, έχει αρχίσει έρευνα πάνω στο περιστατικό και ότι 2 άτομα ήταν στην εντατική. Ο δήμαρχος του Ντολού ντ’ Ολερόν είπε ότι τραυματίστηκαν συνολικά 9 άτομα, σημειώνοντας πως ο συλληφθείς είναι περίπου 30 ετών. Το BFM TV είπε ότι ο ύποπτος ούρλιαζε «Αλλάχ Ακμπάρ» («ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά) όταν συνελήφθη. Η Le Parisien ανέφερε το ίδιο, σημειώνοντας πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να είναι ψυχικά διαταραγμένος.

Γαλλικά ΜΜΕ είπαν ότι σε αυτή τη φάση δεν είχε αναλάβει την υπόθεση το γραφείο της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας.

Με πληροφορίες από Reuters