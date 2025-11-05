Αυτοκίνητο όρμησε σε πεζούς και ποδηλάτες στο νησί Ιλ ντε Λ’Όλερον της Γαλλίας, με αποτέλεσμα 9 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων είναι στην εντατική- και γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο οδηγός που συνελήφθη ούρλιαζε «Αλλάχ Ακμπάρ».
Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λορέν Νουνέζ, έχει αρχίσει έρευνα πάνω στο περιστατικό και ότι 2 άτομα ήταν στην εντατική. Ο δήμαρχος του Ντολού ντ’ Ολερόν είπε ότι τραυματίστηκαν συνολικά 9 άτομα, σημειώνοντας πως ο συλληφθείς είναι περίπου 30 ετών. Το BFM TV είπε ότι ο ύποπτος ούρλιαζε «Αλλάχ Ακμπάρ» («ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά) όταν συνελήφθη. Η Le Parisien ανέφερε το ίδιο, σημειώνοντας πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να είναι ψυχικά διαταραγμένος.
Γαλλικά ΜΜΕ είπαν ότι σε αυτή τη φάση δεν είχε αναλάβει την υπόθεση το γραφείο της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας.
Με πληροφορίες από Reuters