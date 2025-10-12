Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που προσκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα γίνει τη Δευτέρα (13/10/25) στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Αυτό σημαίνει ότι έχουν προσκληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης καθώς οι προσκλήσεις απευθύνονται στους ηγέτες των χωρών αυτών.

Advertisement

Advertisement

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Σύμφωνα με το Axios, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει σημαντικά τη λίστα των προσκεκλημένων, προσθέτοντας την Ισπανία, την Ιαπωνία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία, την Ινδία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τον Καναδά.

Στη σύνοδο θα δώσει το παρών ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η ανακοίνωση της Αιγύπτου

Ο πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ», τη Δευτέρα το απόγευμα, θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.