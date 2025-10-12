Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που προσκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα γίνει τη Δευτέρα (13/10/25) στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.
Αυτό σημαίνει ότι έχουν προσκληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης καθώς οι προσκλήσεις απευθύνονται στους ηγέτες των χωρών αυτών.
Σύμφωνα με το Axios, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει σημαντικά τη λίστα των προσκεκλημένων, προσθέτοντας την Ισπανία, την Ιαπωνία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία, την Ινδία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κύπρο, την Ελλάδα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τον Καναδά.
Στη σύνοδο θα δώσει το παρών ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Η ανακοίνωση της Αιγύπτου
Ο πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ», τη Δευτέρα το απόγευμα, θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.