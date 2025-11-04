Με βαριές εκφράσεις όπως «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος» αλλά και κατάθεση αιτήματος για απόσυρση του σχεδίου που προβλέπει κλείσιμο τόσων υποκαταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. δεκάδες βουλευτές της ΝΔ απηύθυναν δριμύ «κατηγορώ» κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κατά τη διάρκεια χθεσινής τηλεδιάσκεψης.

Αυτή η διαδικτυακή διαδικασία έγινε για την ενημέρωση των βουλευτών -κυρίως από τον Γρηγόρη Σκλήκα- ενόψει και των συζητήσεων που θα διεξαχθούν σήμερα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Εξελίχθηκε όμως σε μία ευθεία επίθεση δεκάδων μελών της ΚΟ της ΝΔ κατά της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ. Μάλιστα αρκετοί βουλευτές έθεσαν ευθέως θέμα παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αυτό που υποστήριξαν οι περισσότεροι -80 με 90 συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες- ήταν ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται ένα τέτοιο σχέδιο χωρίς να έχουν ενημερωθεί, τονίζοντας ότι δέχονται πολλά παράπονα από τους πολίτες, ειδικά της περιφέρειας.

«Πάρτε πίσω την απόφαση» φέρεται να ζήτησε ο βουλευτής Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος ενώ ο πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος, στρεφόμενος κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ φέρεται να τόνισε ότι «έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι τεχνοκρατική».

Αρκετοί βουλευτές είχαν δείξει τις αντιρρήσεις τους για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. με σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως η χθεσινή τηλεδιάσκεψη, οι αντεγκλήσεις με τον Γρηγόρη Σκλήκα και οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν, δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο καθώς ούτε και η αλλαγή του σχεδιασμού που προβλέπει πλέον την αναδιάρθρωση της εταιρείας σε δύο φάσεις δε στάθηκε ικανή να περιορίσει τις αντιδράσεις.

Το ερώτημα είναι πλέον ποια στάση θα κρατήσει το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, διεμήνυσε χθες ότι επί της απόφασης για το αναγκαστικό κλείσιμο των υποκαταστημάτων συμφωνεί και επέρριψε ευθύνες στη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. μόνο για την επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος.

Αυτό τόνισε και σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε αφήσει αιχμές για το γεγονός ότι κάποιοι τον δείχνουν ως υπεύθυνο σε κάθε θέμα που προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις.

Η ουσία είναι ότι πλέον η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί νέα κρίση –ακούστηκε από κάποιους βουλευτές στην τηλεδιάσκεψη ότι δεν έφτανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα έχουν και τα ΕΛ.ΤΑ.- και αναμένεται η επόμενη κίνηση της. Θα προχωρήσει κανονικά ο σχεδιασμός που ανακοινώθηκε το απόγευμα της Κυριακής ή θα επανεξεταστεί συνολικά το θέμα; Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν άμεσα καθώς ο χρόνος πιέζει.