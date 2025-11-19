«Ηλεκτρισμένο κλίμα» και απίστευτη ένταση με συνεχόμενες διακοπές και φραστικές αντεγκλήσεις που κατέληξε στην ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης επικράτησε στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την διάρκεια της κατάθεσης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη.

Με επίμονο τρόπο ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ρωτούσε τον μάρτυρα τόσο για την σχέση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη όσο και για την δραστηριότητα του ως κτηνοτρόφου προκάλεσαν τον καυγά τόσο μεταξύ των δυο όσο και του «γαλάζιου» εισηγητή με την Ευαγγελία Λιακούλη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Το σκηνικό της απίστευτης έντασης που επικράτησε στην συνεδρίαση αποτυπώνουν οι παρακάτω διάλογοι:

Μ. Λαζαρίδης: βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, είστε κολλητός του κ. Ανδρουλάκη και δεν του είπατε τίποτα

Σ. Τζεδάκης: Δεν είναι δουλειά μου να μετράω πρόβατα

Μ. Λαζαρίδης: Δουλειά σας είναι η κτηνιατρική βάση δεδομένων. Βλέπω το ΦΕΚ. Ναι ή Όχι;

Ε. Λιακούλη: Θα τον χτυπήσει κιόλας φωνάζει; Τραμπουκισμός λέγεται αυτό.

Μ. Λαζαρίδης: Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση, κολλητός του Ανδρουλάκη ήταν…

Σ. Τζεδάκης: Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες η βασική στόχευσή τους είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων…

Ε. Λιακούλη: δεν σας βγαίνει.

Μ. Λαζαρίδης: Αν μας βγαίνει ή δεν μας βγαίνει φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, που είστε στο 12%.

«Αυτός είναι ο τίτλος για την Ομάδα Αλήθεια;» – «Μαγκιές όχι εδώ»

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης απευθυνόμενος στον μάρτυρα σημείωσε πως «ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για αγροτικό τομέα δεν κολλάει εργόσιμα σε ανθρώπους που πάνε να τον βοηθήσουν», με τον Σταύρο Τζεδάκη να διερωτάται: «Αυτός θα είναι ο τίτλος για την Ομάδα Αλήθειας;». «Να τον επαναφέρετε στην τάξη κ. Πρόεδρε. Όχι εδώ μαγκιές. Είστε κολλητός του Ανδρουλάκη», απάντησε ο εισηγητής της ΝΔ «ανοίγοντας» νέα εστία έντασης.

Νέα ένταση και διακοπή να ηρεμήσουν τα πνεύματα

Όταν τον λόγο πήρε η Ευαγγελία Λιακούλη να εξετάσει τον μάρτυρα η ένταση «χτύπησε κόκκινο» με τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο να διακόπτει την συνεδρίαση για 15 λεπτά προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ο διάλογος που οδήγησε στην ολιγόλεπτη διακοπή είναι ο εξής:

Σ. Τζεδάκης: Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν, η τεχνική λύση.

Μ. Λαζαρίδης: Έχετε πάρει και βοσκοτόπια εκτός Κρήτης, καλό μάθημα σας έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ.

Σ. Τζεδάκης: Δεν θα με διαβάλλετς εσείς!

Μ. Λαζαρίδης: Έχει πάρει χρήματα από την τεχνική λύση και τώρα κατηγορεί τις υπουργικές αποφάσεις!

Από τις θέσεις που κάθονται οι βουλευτές μέλη του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν έντονες φωνές με τον πρόεδρο της εξεταστικής να ανακοινώνει την διακοπή της συνεδρίασης για 15 λεπτά.

Ένταση, ωστόσο, κατεγράφη και με την επανέναρξη της συνεδρίασης καθώς η Ευαγγελία Λιακούλη κατήγγειλε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης «έκανε μπούλινγκ» στον μάρτυρα μόλις έκλεισαν τα μικρόφωνα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ακόμη πως ο Μακάριος Λαζαρίδης χρησιμοποίησε υβριστικό χαρακτηρισμό εις βάρος του Αλέξανδρου Καζαμία, με το βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να υποστηρίζει πως τον χαρακτήρισε ως «εθνική εξαίρεση». Ο εισηγητής της ΝΔ από την δική του πλευρά αρνήθηκε το επεισόδιο μετά από τη διακοπή της συνεδρίασης λέγοντας πως απλώς προσέγγισε τον μάρτυρα και τον ρώτησε για ποιο λόγο χρησιμοποίησε τη τεχνική λύση και τώρα καταγγέλλει τις υπουργικές αποφάσεις.

