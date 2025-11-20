Δεν κρύφτηκε και κανονικά βρέθηκε μπροστά στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Ανδρέας Στρατάκης – γνωστότερος ως «χασάπης» – προκειμένου να καταθέσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό. Έχουμε κρεοπωλείο. Ανδρέα με ξέρει ο κόσμος στον τόπο μου. Πώς μου το κόλλησαν», σχολίασε ο ίδιος για το ψευδώνυμο με το οποίο έχει γίνει γνωστότερος μέσά από τις σελίδες της επικαιρότητας σε σχέση με τα τεκταινόμενα εντός και εκτός του Οργανισμού.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη απευθυνόμενος στα μέλη της εξεταστικής υποστήριξε πως «με κατηγορείτε κάθε μέρα και με έχετε καταδικάσει. Κινδυνεύετε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου. Από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου ποια είναι η κατηγορία».

Ο ίδιος περιέγραψε πως υπήρχε «ηρεμία στην οικογένεια μου. Ένα πρωί το όνομα μου βρέθηκε στην αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας, λένε ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία. Αυτό μου έχει δημιουργήσει ψυχολογική πίεση και οικονομική ζημιά λόγω της αρνητικής δημοσιότητας. Να καταλάβω για ποια πράγματα κατηγορούμαι και ποια η εμπλοκή μου».

Ο Ανδρέας Στρατάκης, κατά την διάρκεια της κατάθεσης του, δήλωσε πως ποτέ δεν είχε δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα, τονίζοντας πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ τον έχει ελέγξει πολλές φορές. Σημείωσε πως εδώ και χρόνια λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος και η οικογένεια του με μικρά ποσά, δηλώνοντας πως έχει δεσμευμένους από τον ΕΦΚΑ και την εφορία λογαριασμούς επειδή στο παρελθόν βρέθηκε επικεφαλής υπερχρεωμένου συνεταιρισμού.

Χαρακτήρισε ως θεσμικές της επαφές με ΟΠΕΚΕΠΕ και το αρμόδιο υπουργείο καθώς είναι ενεργός με το συνεταιριστικό κίνημα, ενώ επεσήμανε, καθώς έχει υπάρξει άμισθος σύμβουλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Νοέμβριος ‘19 – Ιανουάριος ’21), πως δεν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη πριν πάει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε σχέση με τον Γιώργο Ξυλούρη κατέθεσε πως είναι φίλος του με τον οποίο έχει και επαγγελματική σχέση.

Απαντώντας στις ερωτήσεις που του έθεσαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα αν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε πως «την οικογένειά μου έχετε στοχοποιήσει πολιτικά. Πού είμαι στη δικογραφία; Να μου πείτε που αναφέρομαι. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου. Και εσύ, όταν βγαίνεις στα αθηναϊκά πάνελ…», είπε προς τον Κώστα Μπάρκα, ο οποίος τον κάλεσε να αναιρέσει όσα είπε, κάτι που ο μάρτυρας αρνήθηκε να πράξει.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ο «χασάπης» είπε με ένταση πως «είναι αιχμάλωτο το σπίτι του στην παραπληροφόρηση. Πώς στο διάολο εμπλέκεται το σπίτι μου; Θα με πεθάνετε. Εμείς είμαστε αισθηματίες».

«Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ, στήριξα τον Μητσοτάκη το 2019, τώρα είμαι πολιτικά άστεγος»

Ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστότερος ως «χασάπης» μέσα από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ όταν του τέθηκε το ερώτημα για την πολιτική του ταυτότητα – καθώς ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ – δήλωσε πως «ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ψηφίζαμε. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς. Το 2019 κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη» αλλά τώρα – όπως είπε – «σήμερα μετά από όσα έχουν γίνει θα έλεγα ότι είμαι πολιτικά άστεγος».