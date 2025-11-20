Η σκληρή αντιπαράθεση, με την ένταση να περισσεύει, εντός της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ της «γαλάζιας» πλειοψηφίας και συνολικά της αντιπολίτευσης με επίκεντρο της επιλογή του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστότερου ως «φραπέ», να στείλει υπόμνημα έκλεισε με την απόφαση – μόνο με τις ψήφους της ΝΔ – περί διαβίβασης του υπομνήματος του μάρτυρα στον εισαγγελέα.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση επέμεινε σε υψηλούς τόνους πως πρέπει να διαταχθεί άμεσα η προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή. Η «γαλάζια» πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία, με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποχωρούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας το προεδρείο της Επιτροπής για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας. Υπέρ ψήφισαν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας παρέμεινε, καταψήφισε την πρόταση της ΝΔ και αποχώρησε.

«Δεν νομιμοποιούμε τη διαδικασία αυτή, η οποία εκθέτει την εξεταστική» ανέφερε η Μιλένα Αποστολάκη κατά την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την αίθουσα. «Δεν νομιμοποιούμε την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας», είπε ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ πριν αποχωρήσει με την σειρά του από την αίθουσα, ενώ για σόου της αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος σημείωσε ότι η παραπομπή του υπομνήματος στον Εισαγγελέα έτσι ώστε να κρίνει αν ο μάρτυρας ασκεί νόμιμα το δικαίωμα του σχετίζεται με το γεγονός ότι η Εξεταστική δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινές.